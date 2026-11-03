In Basra kündigt das irakische Umweltministerium rechtliche Maßnahmen gegen internationale Ölgesellschaften an. In einem separaten Treffen ging es um Emissionen und Industriegewässer. Die Datei hebt auch die Energiekosten des Abfackelns hervor, während neue Luft- und Wasserüberwachungsstationen angekündigt werden.

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In Basra stehen internationale Ölgesellschaften vor einer Warnung des irakischen Umweltministeriums. Laut Shafaq News kündigte Sarwa Abdelwahed am 2. November 2026 rechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verschmutzung ihrer Aktivitäten an.

Der Minister sprach mit Gouverneur Assaad Al-Eidani. Sie forderte die Betreiber auf, dieselben Umweltstandards anzuwenden wie in ihren Herkunftsländern.

In dem Protokoll wird kein betroffenes internationales Unternehmen genannt. Es wird kein Urteil oder eine numerische Sanktion erwähnt. In der Erklärung wird daher die Absicht zum Handeln bekundet, ohne dass eine Verurteilung möglich ist.

Ein Treffen zu Emissionen und Industriegewässern

In einem separaten Bericht vom 2. November 2026 berichtete Nina von einem Treffen mit Bassem Abdelkarim, Geschäftsführer der Basra Oil Company. Der Handel konzentrierte sich auf gasförmige Emissionen und Wasser im Zusammenhang mit der Förderung. Die Umweltauswirkungen der Ölaktivitäten wurden ebenfalls in das Programm aufgenommen.

Sarwa Abdelwahed bat um weitere Koordination zwischen seinem Ministerium und dem Unternehmen. Der Direktor bekräftigte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zur Einhaltung der bestehenden Standards. Diese allgemeine Verpflichtung beschreibt jedoch nicht die Korrekturarbeiten, Kosten oder Zeitplan.

Flackern, ein nationales Energieproblem

Der Bericht der Weltbank von 2026 zum Abfackeln liefert nationale Beleuchtung. Der Irak verbrannte 2025 24 Milliarden Kubikmeter Gas. Dieses Volumen entsprach dem Vierfachen seiner Gasimporte im selben Jahr, geschätzt auf sechs Milliarden Kubikmeter.

Diese Daten beschreiben eine verlorene Ressource. Sie messen nicht die Exposition der Bewohner von Bassora gegenüber Schadstoffen. Die Weltbank hebt regulatorische, finanzielle und infrastrukturelle Hindernisse für die Gasrückgewinnung hervor. Seine Sammlung und Verarbeitung könnte die Energieversorgung erhöhen.

Laut Shafaq News haben die lokalen Behörden auch die Bereitstellung von Luft- und Wasserüberwachungsstationen genehmigt. Die Anzeige ist nicht gültig für die Bestätigung ihrer Inbetriebnahme.

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