Europa-Golfe: Ölfracht, ein weiterer Preis der Krise

Daten vom September und Mitte Oktober 2026 zeigen eine ungleichmäßige Erholung der Ölexporte aus dem Golf. Der Transport nach Europa bleibt in UVP-Umfragen teuer, auch von alternativen Lieferanten. Raffinierte Produkte springen schneller als Rohöl, während strategische Reserven stärker mobilisiert werden.

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Bis Mitte Oktober 2026 kostete der Transport von Rohöl nach Europa mehr als das Vierfache des Vorkriegsniveaus auf zwei wichtigen alternativen Routen im Golf. Die Internationale Energieagentur (IEA) stellt dies in ihrer Analyse vom 21. Oktober fest. Von Westafrika auf einem Suezmax-Tanker überstieg die Fracht $ 22 pro Barrel. Von der amerikanischen Küste des Golfs von Mexiko erreichte es 24 $. Diese Sätze beschreiben diesen Zeitraum, nicht die Zitate vom 3. November.

Die Diversifizierung der Beschaffung reichte daher nicht aus, um die zusätzlichen Kosten für den Seeverkehr zu vermeiden. Nach Angaben der IEA erhöhten Umwege, Staus und Transfers zwischen Schiffen das Reisen. Die Flotte beförderte Fracht weniger effizient. Einige Reeder verwendeten auch Rohöl von großen Tankern, die normalerweise für raffinierte Produkte verwendet werden. Diese Verschiebung reduzierte die für Kraftstoffe verfügbare Kapazität.

Gulf Rohöl springt schneller als raffinierte Produkte

Der am 14. Oktober 2026 veröffentlichte IEA-Ölbericht beschreibt eine ungleichmäßige Erholung der regionalen Exporte. Im September lieferten die Golfproduzenten 13,9 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Der Anstieg beträgt 4,4 Millionen Barrel pro Tag über einen Monat. Diese Volumina überschreiten von allen Destinationen drei Viertel des Vorkriegsniveaus.

Die raffinierten Produkte des Nahen Ostens folgen einer langsameren Flugbahn. Ihre Lieferungen erreichten im September 1,9 Millionen Barrel pro Tag, verglichen mit 4,7 Millionen Barrel pro Tag vor dem Krieg. Sie bleiben somit unter der Hälfte dieses Niveaus. Diese Zahlen beschreiben nicht nur die europäischen Lieferungen oder die nominale Kapazität der Anlagen.

Der Bericht weist auch auf die anhaltende Belastung von Dieselkraftstoff hin. Die weltweiten Exporte waren im September 700.000 Barrel pro Tag niedriger als im September 2025. Daher bedeutet die Rückgewinnung von Rohöl nicht eine gleichzeitige Rückkehr zur Normalität für Kraftstoffe.

Reserven mobilisiert, um Lieferungen zu beschleunigen

Der IEA-Vorstand kündigte am 15. Oktober 2026 an, dass er die Freigabe der verbleibenden Bestände beschleunigen werde. Rund 330 Millionen Barrel wurden dann im Rahmen der im März gestarteten gemeinsamen Aktion zur Verfügung gestellt. Rund 100 Millionen Barrel mussten noch freigegeben werden.

Die Beschleunigungspläne umfassten über 20 Millionen Barrel Diesel. Es war ein Lieferprogramm, nicht ein volles Volumen bis zu diesem Datum geliefert. Einige Mitglieder hatten ihre Verpflichtungen erhöht, wodurch sich die Gesamtzahl auf über 400 Millionen Barrel erhöht hatte, die ursprünglich angekündigt worden waren. Die IEA forderte auch Länder mit Öl- und Raffineriekapazitäten auf, das Angebot zu erhöhen, insbesondere Diesel.

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