Israel: Justiz verlangt Betrugsnachweis

In Israel bittet Gali Baharav-Miara den Shin Bet um Beweise für mögliche Verhöre bei der Untersuchung von Verdacht auf Wahlbetrug. Likud wirft ihm vor, Ermittlungen zu behindern, während arabische Parteien Vorwürfe zurückweisen. Die Zentrale Wahlkommission hält den Zeitplan für die Veröffentlichung der Ergebnisse der Wahlen vom 27. Oktober ein. Die Übergabe an Präsident Isaac Herzog bleibt für den 4. November angekündigt. Die Konsultationen müssen dann eine mögliche Unterstützung für eine Regierung ohne Koalitionsvertrag in diesem Stadium spezifizieren.

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In Israel widersetzen sich die Vorwürfe des Wahlbetrugs nun offen dem Generalstaatsanwalt von Likud und Shin Bet. Am Dienstag, den 3. November, forderte Gali Baharav-Miara die Beweise, die mögliche arabische Verhöre rechtfertigen. Benjamin Netanyahus Partei beschuldigte ihn, die Untersuchung behindert zu haben. Die betroffenen Parteien weisen diese Vorwürfe zurück. Die Ergebnisse der Wahlen vom 27. Oktober bleiben für Mittwoch, den 4. November, bekannt.

Wahlbetrug: Vor Anhörungen erforderliche Beweise

Der Generalstaatsanwalt antwortet auf Informationen über eine Anfrage von Shin Bet Direktor David Zini. Er möchte mehrere arabische Politiker interviewen, so die israelische Presse. In seiner Erklärung erinnert Gali Baharav-Miara daran, dass Anhörungen auf Elementen basieren müssen, die sie rechtfertigen.

Sie beschuldigt auch den Internal Security Service, keine Dokumente an das Joint Investigation Team weitergeleitet zu haben. Nach seiner Aussage hat dieser Mangel an Übertragung zwei Tage gedauert. Sie ist der Ansicht, dass dieser Mangel an Kooperation Untersuchungen behindert.

Die Unterscheidung ist wichtig: Die Offenlegung von Beweisen zu verlangen, bedeutet nicht, die Unschuld oder Schuld der betroffenen Personen festzustellen. Die konsultierten öffentlichen Informationen führen nicht zur Feststellung von Betrug. Sie dokumentieren eine Meinungsverschiedenheit über die Bedingungen, unter denen die Untersuchung fortgesetzt werden sollte.

Likud wirft Staatsanwalt Obstruktion vor

Der Likud präsentiert eine entgegengesetzte Lesung. Die Partei des Premierministers wirft Gali Baharav-Miara vor, Ermittlungen blockiert und eine Manipulation der Abstimmung abgedeckt zu haben. Insbesondere fordert er die mögliche Intervention ausländischer Akteure. Diese Vorwürfe bleiben die der Partei; sie sind keine gerichtlichen Feststellungen.

Arabische Formationen lehnen sie ab. Gadi Eisenkot, eine zentrale Figur in der Opposition, beschuldigt Netanyahu und seine Partei, die Institutionen zu gefährden. Der Austausch findet statt, wenn kein Lager allein eine parlamentarische Mehrheit hat.

Zeitplan für die Ergebnisse wird beibehalten

Der Präsident der Zentralen Wahlkommission, Noam Sohlberg, wies am Dienstag erneut eine Verschiebung der Veröffentlichung der Ergebnisse ab. Nach ihrer Antwort aus der israelischen Presse hat die Kommission nicht die Macht, diese Frist auszusetzen. Er verweist alle Streitigkeiten an die Gerichte.

Vertreter des Netanyahu-Blocks hatten darum gebeten, dass Verdachtsmomente vor der Kommission diskutiert werden. Sohlberg unterscheidet diese Diskussion von der offiziellen Publikation. Eine laufende Untersuchung allein bedeutet daher nicht, dass der Wahlkalender festgelegt ist.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bleibt die Präsentation der Ergebnisse an Präsident Isaac Herzog eine angekündigte Ernennung. Es darf nicht mit einem bereits erreichten Ereignis verwechselt werden.

Koalitionsverhandlungen noch offen

Das Kräfteverhältnis, das sich aus der Nachzählung ergibt, erklärt die politische Bedeutung dieser Konfrontation. Der Netanyahu-Block hat 53 Sitze, verglichen mit 48 für Eisenkot und 19 für arabische Formationen. Die Knesset hat 120 Abgeordnete.

Arabische Parteien könnten somit eine alternative Mehrheit beeinflussen. Aber eine Empfehlung an den Präsidenten, externe Unterstützung und Regierungsbeteiligung sind unterschiedliche Verpflichtungen. Keine dieser Entscheidungen ergibt sich automatisch aus der Anzahl der Sitze.

In den Präsidialkonsultationen sollte festgelegt werden, welche Unterstützung Kandidaten für die Bildung einer Regierung zur Verfügung steht. Gleichzeitig müssen die Übermittlung des von der Staatsanwaltschaft angeforderten Materials und etwaige Ermittlungsentscheidungen befolgt werden.

Quellen und Referenzen

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