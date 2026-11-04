4. November 1989: Aoun kündigt Auflösung an

Am 4. November 1989 kündigte Michel Aoun die Auflösung des libanesischen Parlaments an und forderte weitere Wahlen. Er will verhindern, dass das Parlament den Taif-Prozess fortsetzt und einen Präsidenten ernennt. Der General beruft sich auf die während der Vakanz des Präsidenten ausgeübten Befugnisse, während seine Gegner seine Entscheidung anfechten. Die Abgeordneten trafen sich am nächsten Tag in Qleiat und wählten René Moawad. Zurück an einem Tag der institutionellen Konfrontation, in einem Land, das immer noch durch Krieg und zwei rivalisierende Regierungen geteilt ist.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dieser Tag in der Geschichte des Libanon.Am 4. November 1989 kündigte Michel Aoun die Auflösung des libanesischen Parlaments an. Der Chef der Militärregierung will verhindern, dass Abgeordnete den Taif-Prozess fortsetzen und einen Präsidenten wählen. Von seinen Gegnern bestritten, blockierte diese Entscheidung die Wahl nicht: René Moawad trat am nächsten Tag sein Amt an.

Die Auflösung des libanesischen Parlaments im Morgengrauen angekündigt

Um fünf Uhr morgens, diesen Samstag, den 4. November, betrat der General eine Bühne in seiner Konfrontation mit dem Haus. Sie kündigt ihre Auflösung an und sieht neue Parlamentswahlen ab dem 7. Januar 1990 vor. Die Entscheidung kommt, wenn die Abgeordneten ein Treffen vorbereiten, um die Institutionen wiederzubeleben.

Der Zeitplan erklärt die Dringlichkeit der Ankündigung. Die Parlamentarier müssen den in Saudi-Arabien ausgehandelten Kompromiss institutionell übersetzen. Insbesondere wollten sie die vakante Präsidentschaft beenden, die seit September 1988 eröffnet worden war. Michel Aoun lehnte diesen Ansatz ab und forderte, dass die Abgeordneten vor der Wahl zu ihm kommen.

Das Dekret führt jedoch nicht zu einer Vereinbarung zwischen den Institutionen. Für den General beraubt er gewählte Beamte ihrer Handlungsfähigkeit. Für die Anhänger der Taif-Regeln behält die Kammer ihre Legitimität und kann ihre Arbeit fortsetzen. Die Auflösung wird somit zu einem neuen Konfliktobjekt und nicht zu einer Lösung.

Zwei Regierungen seit September 1988

Diese Konfrontation ist Teil einer Krise, die mehr als ein Jahr zuvor begann. Am Ende der Amtszeit von Amine Gemayel hat das Parlament keinen Nachfolger gewählt. Am 22. September 1988 ernannte der scheidende Präsident Michel Aoun zum Leiter einer Übergangs-Militärregierung.

Der General führte dann die libanesische Armee. Aber seine Ernennung bringt nicht die verschiedenen politischen Kräfte zusammen. Selim Hoss unterhält eine rivalisierende Regierung. Das Land hat jetzt zwei konkurrierende Exekutivbehörden, während die Präsidentschaft vakant bleibt. Diese Division ergänzt die von Milizen kontrollierten Gebiete und ausländische Militärpräsenzen.

Michel Aoun beruft sich auf die während der Vakanz ausgeübten Prärogative des Präsidenten, um seine Entscheidung vom 4. November zu rechtfertigen. Ihre Gegner bestreiten diese Lesung und ihre Autorität. Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich daher ebenso sehr auf die Person, die befugt ist, über den Inhalt der vorgeschlagenen Regelung zu entscheiden, die aus dem Krieg hervorgehen soll.

Taef, in der Mitte der Kraftprüfung

Die arabische Vermittlung veranlasste die libanesischen Abgeordneten, sich im Herbst 1989 in Taif zu treffen. Nach mehrwöchigen Diskussionen stimmten sie einer nationalen Vereinbarung zu. Dieser Text schlägt eine Neuordnung der Befugnisse und einen Rahmen für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität vor.

Insbesondere sieht sie eine gleichmäßige Verteilung der Parlamentssitze zwischen Christen und Muslimen vor. Sie stärkt die Rolle des Ministerrats bei der Ausübung der Exekutivgewalt. Das Dokument sieht auch die Auflösung der libanesischen und nicht-libanesischen Milizen und die Übergabe ihrer Waffen an den Staat vor.

Die syrische Präsenz ist ein zentraler Punkt von Michel Aouns Weigerung. Der Text sieht vor, dass die syrischen Streitkräfte bei der Wiederherstellung der libanesischen Autorität und dann bei der Umverteilung helfen. Es bezieht sich auf eine Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen, die die Dauer und die Modalitäten ihrer späteren Anwesenheit festlegt. Daher wird kein vollständiges und sofortiges Widerrufsdatum festgelegt.

Am 14. März 1989 begann der General einen Krieg gegen die syrischen Streitkräfte, der als Befreiungskrieg bezeichnet wurde. Seine Opposition gegen Taif verlängert diese Konfrontation. Er war der Ansicht, dass der Kompromiss die libanesische Souveränität nicht ausreichend garantierte. Im Gegenteil, die Verteidiger des Abkommens sehen es als Ausweg nach vierzehn Jahren Krieg.

1972 gewählte Kammer

Auch die Zusammensetzung des Parlaments schürt den Konflikt. Die letzten Parlamentswahlen stammen aus dem Jahr 1972. Der Krieg verhinderte die normale Erneuerung des Hauses, dessen Mandat verlängert wurde. Im November 1989 starben mehrere der 17 Jahre zuvor gewählten Abgeordneten oder verließen ihre Sitze.

Michel Aoun stellt die Repräsentativität einer solchen alten Versammlung in Frage, um die Zukunft des Landes in Angriff zu nehmen. Die Abgeordneten für Taëf verlassen sich auf die institutionelle Kontinuität, um die Verordnung fortzusetzen. Sie beabsichtigen, mit dem bestehenden Haus einen Präsidenten zu wählen, ohne auf die Organisation neuer Rechtsvorschriften zu warten.

Die Ankündigung von Wahlen im Januar allein geht nicht auf materielle Hindernisse ein. Das Territorium bleibt geteilt und die konkurrierenden Behörden kontrollieren nicht das gesamte Land. Die Organisation einer nationalen Wahl erfordert Sicherheitsbedingungen und eine Verwaltung, die die Auflösung nicht per Dekret wiederherstellen kann.

4. November, die Mobilisierung gewinnt Baabda

Tagsüber versammeln sich tausende Unterstützer von Michel Aoun vor dem Baabda-Palast. Libanesische Flaggen und Porträts des Generals begleiten ihre Unterstützung für seine Opposition gegen den Kompromiss. Diese Mobilisierung gibt eine populäre Übersetzung in den institutionellen Kampf.

Das christliche Lager hat jedoch keine gemeinsame Front. Politische und religiöse Führer unterstützen den Taif-Prozess. Christliche Parlamentarier wollen die Präsidentschaftswahl trotz der Weigerung des Generals fortsetzen. Die Konfrontation geht also über eine einfache Opposition zwischen den Gemeinschaften hinaus: Sie spaltet auch die Akteure derselben Gemeinschaft.

Der Sprecher der Kammer, Hussein Husseini, arbeitet daran, die Abgeordneten zusammenzubringen. Einige sind immer noch in Paris, während andere im Nordlibanon sind. Die Wahl des Ortes wird entscheidend: Die Sitzung muss außerhalb des von Michel Aoun kontrollierten Bereichs stattfinden können.

Am nächsten Tag wurde René Moawad gewählt

Am 5. November trafen sich Parlamentarier auf dem Luftwaffenstützpunkt Qleiat im Norden des Landes. Sie ignorieren die am Vortag angekündigte Auflösung. Das Treffen gipfelte in der Wahl von René Moawad, Abgeordneter von Zghorta, zum Präsidenten der Republik.

Diese Wahl beendet die Konfrontation nicht. Michel Aoun weigert sich, die neue institutionelle Ordnung anzuerkennen, die sich aus dem Taif-Prozess ergibt. René Moawad wurde am 22. November 17 Tage nach seiner Wahl in Beirut ermordet. Am 24. November trafen sich die Abgeordneten erneut und wählten Elias Hraoui als Nachfolger.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews