Trumps Niederlage der Midterms: Welche Auswirkungen auf den Libanon?

Trumps Niederlage der Zwischenwahl schwächt seine persönliche Diplomatie und ebnet den Weg für eine verstärkte parlamentarische Kontrolle. Sie garantiert jedoch weder Frieden im Libanon noch einen sofortigen Wandel gegenüber Israel und dem Iran. Rahmenabkommen vom Juni, Unterstützung der libanesischen Armee, UNIFIL-Übergang, Waffenverkäufe, Gaza- und Bankenreformen: Diese Analyse untersucht die wirklichen Hebel des zukünftigen Kongresses, ihre Grenzen und die Entscheidungen, die Beirut unverzüglich für eine Lösung aus Washington vorbereiten muss.

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Trumps Niederlage der Zwischenwahl eröffnet eine Chance für eine verstärkte Kontrolle über die amerikanische Politik im Nahen Osten. Sie garantiert weder Frieden im Libanon noch einen sofortigen Wandel gegenüber Israel oder dem Iran. Der Senat wurde nach den verfügbaren journalistischen Befugnissen zum demokratischen Lager. Die Mehrheit des Hauses blieb unbestimmt bei 0628 UTC. Für Beirut beginnt nun das eigentliche Problem: die politische Schwächung des US-Präsidenten in dauerhafte Garantien zu verwandeln, ohne darauf zu warten, dass Washington die libanesischen Krisen statt der libanesischen beilegt.

Trumps Niederlage bei den Midterms schlägt eine Methode

Der Rückschlag erreichte zuerst den präsidialen Anspruch, amerikanische Macht, persönlichen Willen und diplomatischen Erfolg zu verwechseln. Donald Trump versprach, die Vereinigten Staaten von langwierigen Kriegen fernzuhalten. Der Konflikt mit dem Iran, der im Februar 2026 mit Israel begonnen wurde, ging durch den Wahlkampf. Seine wirtschaftlichen Kosten haben eine Krise im Nahen Osten näher an die täglichen Sorgen der amerikanischen Haushalte gebracht. Ein Krieg, der als Meisterschaft dargestellt wird, ist zu einem Problem der Kaufkraft und des politischen Vertrauens geworden.

Dieser Widerspruch macht seine regionale Reichweite zunichte. Trumps Fähigkeit, eine Sieggeschichte zu verhängen, steht nun vor einer Wahlsanktion. Spektakuläre Ankündigungen, Drohungen und persönliche Beziehungen zu Führungskräften liefern keine Ergebnisse. Die Sicherheit eines Dorfes im Südlibanon wird nicht an der Anzahl der triumphierenden Kommuniqués gemessen. Es hängt vom Abzug ausländischer Streitkräfte, einer wirksamen staatlichen Autorität, dem Schutz der Zivilbevölkerung und den Rückkehrbedingungen ab.

Es wäre jedoch missbräuchlich, die Abstimmung der Vereinigten Staaten als Abstimmung für den Libanon oder für die Palästinenser darzustellen. Die Wähler wählten Vertreter zu verschiedenen Themen. Die Ablehnung einer Verwaltung stellt nicht die Annahme eines spezifischen Regionalprogramms dar. Demokratische gewählte Vertreter werden zwischen Israels Sicherheit, Ausgabenkontrolle, Bürgerrechten und Widerstand gegen einen längeren Krieg zu vermitteln haben. Ihr Sieg eröffnete eine Debatte, die republikanische Vorherrschaft erschwerte. Es regelt nicht das Ergebnis.

Der Senat erlegt Zwänge auf, ohne Diplomatie zu führen

Donald Trump bleibt Präsident. Zwischenwahlen funktionieren nicht als Mißtrauensantrag in einem parlamentarischen Regime. Es behält die Exekutivführung, Diplomatie und wichtige militärische Vorrechte. Die neuen Parlamentsmandate beginnen am 3. Januar 2027. Bis dahin bleibt der scheidende Kongress bestehen. Für den Nahen Osten schließt dieser zeitliche Unterschied die Behandlung von Ergebnissen als Anweisung aus, die sofort an das US-Militär oder die Verhandlungsführer übermittelt wird.

Die Änderung des Senats führt jedoch zu einer konkreten Änderung. Die Demokraten werden in der Lage sein, die Bestätigungen von Botschaftern und vielen Beamten der Verwaltung zu beeinflussen. Sie werden auch über die parlamentarischen Mittel verfügen, um Erklärungen anzufordern, Anhörungen durchzuführen und die Entscheidungen des Präsidenten zu überprüfen. Die Wahl eines amerikanischen Vertreters im Libanon könnte zu einem Ort politischer Konfrontation werden. Eine umstrittene Ernennung wird nicht mehr unbedingt von einer Mehrheit des Präsidenten unterstützt.

Die Haushaltsbefugnis ist ein weiterer Hebel, aber sie erfordert Kompromisse. Beide Kammern müssen über die gleichen Bestimmungen abstimmen. Trump kann ein Veto einlegen, das nur zwei Drittel aller Mehrheiten überwinden können. Wenn die Demokraten auch das Haus gewinnen, wird ihre Verhandlungskapazität zunehmen. Wenn es republikanisch bleibt, werden Meinungsverschiedenheiten durch den Kongress selbst gehen. In beiden Fällen ist die Kontrolle einer Kommission oder die Ablehnung von Krediten ein Einfluss, ohne die Demokraten in eine Ersatzregierung zu verwandeln.

Iran, erster Test eines geschwächten Präsidenten

Der iranische Fall konzentriert sich auf den Widerspruch des diplomatischen Trumpismus: Er verspricht ein schnelles Ergebnis, während er Ziele beibehält, die schwer zu vereinbaren sind. Die Schwächung Teherans, die maritime Sicherheit, Nuklearfragen und die regionale Stabilität werden nicht durch eine einzige Demonstration von Gewalt gelöst. Anfang November stand die Aussicht auf eine breitere Wiederaufnahme der Kämpfe weiterhin im Gespräch. Diplomatische Ansätze und militärische Vorbereitungen existieren nebeneinander. Das Wahlurteil kommt daher in einer offenen Krise, nicht nach einer gesicherten Einigung.

Ein sanktionierter Präsident kann einen Kompromiss suchen, um die internen Kosten eines Konflikts zu reduzieren. Er kann auch versuchen, seine Autorität wiederherzustellen, indem er Entschlossenheit demonstriert. Diese beiden Szenarien sind möglich. Keiner sollte als bereits getroffener Beschluss dargestellt werden. Die Gefahr für den Libanon wäre zu glauben, dass die politische Notwendigkeit, sich in Washington zu beruhigen, ausreicht, um sein Territorium zu schützen. Eine nuklear- oder navigationsorientierte Verhandlung kann libanesische Streitigkeiten ungelöst lassen.

Die parlamentarische Kontrolle sollte sich mit spezifischen Fragen befassen: Welche militärischen Ziele, welche Rechtsgrundlage, welche Mittel und welche Ausstiegsstrategie? Die Resolution über die Kriegsmacht erlegt unter anderem die Verpflichtung auf, die Fortsetzung der Feindseligkeiten ohne Genehmigung zu melden und zu regeln. Die Umsetzung des Übereinkommens führt regelmäßig zu Konflikten zwischen den Institutionen. Ein anspruchsvollerer Senat kann die politischen Kosten der Eskalation erhöhen. Er kann nicht versprechen, dass vor seinem Amtsantritt kein Streik stattfinden wird.

Im Libanon beurteilen Sie das Juni-Abkommen über seine Umsetzung

Trumps Kritik muss damit beginnen, die bestehenden Initiativen anzuerkennen. Ein Rahmenabkommen zwischen Libanon und Israel wurde am 26. Juni 2026 unter amerikanischer Vermittlung in Washington unterzeichnet. Er sieht einen gegenseitigen und progressiven Prozess vor. Die libanesische Armee muss die Autorität des Staates erweitern, während der israelische Rückzug mit der Überprüfung der Entwaffnung von nichtstaatlichen Gruppen verbunden ist. Der Text sieht auch weitere Diskussionen vor. Es ist eine Verhandlungsarchitektur, deren Existenz nicht die Erreichung der Ziele zeigt.

Genau an dieser Lücke verdient die Trump-Methode Kritik. Sein Risiko besteht darin, eine Unterschrift wie den Frieden zu präsentieren und bedingte Verpflichtungen in unmittelbare politische Ergebnisse umzuwandeln. Für den Libanon bleibt die entscheidende Frage die der Gegenseitigkeit. Wer kontrolliert die Bonds? In welchem Kalender? Was passiert, wenn eine Partei der Ansicht ist, dass die andere ihre Verpflichtungen nicht erfüllt hat? Ohne operative Reaktionen kann das Abkommen zu einer Abfolge von Forderungen werden, die den Schwächsten auferlegt werden, und nicht zu einem Weg zur Souveränität.

Der libanesische Staat muss das Waffenmonopol effektiv ausüben. Die militärischen Entscheidungen der Hisbollah können die der nationalen Institutionen nicht ersetzen. Diese Forderung entbindet Israel jedoch nicht von seinen eigenen Verpflichtungen. Es rechtfertigt nicht, das libanesische Territorium auf unbestimmte Zeit als eine Tiefe der israelischen Sicherheit zu betrachten. Die Unterstützung des libanesischen Staates erfordert eine gleichzeitige Behandlung von Waffen außerhalb seiner Kontrolle und außerhalb seiner Souveränität. Eine Diplomatie, die diese Dimensionen trennt, erzeugt fragile Stabilität.

Die neue Senatsmehrheit könnte detailliertere Berichte zur Umsetzung des Abkommens und zu den US-Verpflichtungen verlangen. Eine solche Überwachung wäre sinnvoll, wenn sie die Fakten dokumentiert und nicht die Argumente der Parteien wiedergibt. Beirut sollte überprüfbare Elemente vorlegen: Einsätze, materielle Bedürfnisse, Hindernisse, Zerstörung und verhinderte Rückkehr. Trumps Niederlage garantiert kein Zuhören. Es erhöht jedoch die Zahl der Gesprächspartner, die eine bisher weitgehend vom Präsidenten verkörperte Politik prüfen können.

Die politische Verantwortung sollte auch die Erfolgskriterien berücksichtigen. Eine Regierung kann eine Lieferung ankündigen, ohne anzugeben, wann sie verwendbar sein wird. Es kann eine Auszahlung versprechen, ohne die Schritte zur Überprüfung festzulegen. Parlamentarische Anhörungen können diese Lücke verringern, indem die Verwaltung aufgefordert wird, zwischen Absichten, Verpflichtungen und Errungenschaften zu unterscheiden. Für die Libanesen wäre diese Disziplin wertvoll. Es würde die Debatte über persönliche Versicherungen auf Verpflichtungen verlagern, die befolgt und angefochten werden können.

Unterstützen Sie die Armee, anstatt das Unmögliche zu fordern

Die US-Hilfe für die libanesische Armee verschwand unter Trump nicht. In einem Kommuniqué des libanesischen Militärs vom 20. September wurde der Empfang von 70 Munitionscontainern im Hafen von Beirut angekündigt. Diese Lieferung, die in amerikanischen Programmen enthalten ist, ist eine materielle Tatsache. Es verbietet vereinfachende Erzählungen von totaler Verlassenheit. Sie allein lässt nicht den Schluss zu, dass die Armee über die notwendigen Fähigkeiten für alle ihr zugewiesenen politischen Missionen verfügt.

Das Problem liegt in der Abstimmung zwischen Zielen und Mitteln. Die Entsendung von Einheiten, die Sicherung von Gebieten, die Kontrolle von Waffen und die Begleitung der Rückkehr der Bewohner erfordern Ressourcen. Ausrüstung ersetzt nicht die Einsatzbereitschaft oder den politischen Zusammenhalt. Sofortige Ergebnisse zu fordern, ohne eine vorhersehbare Finanzierung zu gewährleisten, würde das Risiko eines Scheiterns bedeuten. Eine kohärente Unterstützung muss über eine Ankündigung des Präsidenten hinaus geplant, bewertet und fortgesetzt werden können.

Der künftige Kongress kann diese Vorhersagbarkeit durch seine Haushaltsschiedsverfahren verbessern. Es kann auch schlecht gestaltete Bedingungen auferlegen und die Finanzierung verlangsamen. Eine demokratische Mehrheit ist daher nicht automatisch eine gute Nachricht für jedes Programm. Die libanesische Angelegenheit besteht darin, eine kontrollierte Hilfe zu verteidigen, die die nationale Institution stärkt, ohne die Unterstützung für den Staat und den Blankoscheck für seine Führer zu vereiteln. Transparenz über Begünstigte und die Verwendung von Ressourcen können die Finanzierung eher schützen als schwächen.

Eine weitere Unterstützung gibt es bereits: Der Rat der Europäischen Union hat am 12. Oktober eine Unterstützungsmission im Libanon eingerichtet. Sie zielt darauf ab, die Streitkräfte und die inneren Sicherheitskräfte zu stärken. Seine Einrichtung ersetzt nicht die libanesischen Verantwortlichkeiten oder alle UNIFIL-Funktionen. Sie bietet jedoch einen zusätzlichen Rahmen für die Organisation der Hilfe. Die US-Debatte sollte mit diesen Mechanismen artikuliert werden, damit die Partner keine widersprüchlichen Forderungen oder Versprechungen präsentieren, die nicht addiert werden können.

UNIFIL setzt kürzere Frist

Ein internationaler Kalender geht dem des neuen Kongresses voraus. Die im August 2025 verabschiedete Resolution 2790 des Sicherheitsrates verlängerte zuletzt das Mandat der UNIFIL bis zum 31. Dezember 2026. Sie sieht dann eine organisierte Rücknahme innerhalb eines Jahres vor. Dies bedeutet nicht, dass alle Friedenstruppen den Libanon am letzten Dezembertag verlassen werden. Begrenzte Funktionen bleiben während der Auszahlung bestehen. Aber der Übergang zur Sicherheit wird zu einem unmittelbaren Problem.

Die Lücke ist wesentlich: Diese Frist kommt vor dem Beginn der neuen US-Mandate. Der Libanon kann daher nicht bis Januar warten, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Sie muss mit relevanten Akteuren über die Fähigkeiten ihrer Armee, die Überwachung und die Kontinuität nützlicher Mechanismen zusammenarbeiten. Der Senat der Vereinigten Staaten ändert nicht allein eine Resolution des Sicherheitsrates. Die Hoffnung, dass Trumps Rückschlag diese Frist streicht, wäre ein strategischer Fehler, da jede Woche der Vorbereitung zählt.

Israel: Die Ankündigung zur Hilfe zeigt die Grenzen der Show

Am 3. November kündigte Trump an, die jährliche Hilfe für Israel ab 2027 einzustellen. In einem TV-Interview, das von einer Nachrichtenagentur übernommen wurde, wird es auf 4 Milliarden Dollar geschätzt. Er sagte, die Waffenverkäufe würden weitergehen. Diese Aussage, die während der Wahl berichtet wurde, stellt keine bereits durchgeführte Budgetlöschung dar. Der Kongress muss eingreifen. Es zeigt jedoch die Leichtigkeit, mit der der Präsident als persönliche Entscheidung ein Dossier mit Krediten, Verfahren und einer im Laufe der Zeit aufgebauten militärischen Beziehung vorlegt.

Für den Libanon ist der entscheidende Punkt nicht nur der gezahlte Betrag. Eine Reduzierung der kostenlosen Hilfe bedeutet nicht, dass Waffenlieferungen gestoppt werden. Der Wechsel von der US-Finanzierung zu israelischen Einkäufen kann die finanzielle Belastung verändern, ohne die verfügbaren militärischen Fähigkeiten sofort zu ändern. Die Ankündigung beweist daher keinen Bruch mit Israel oder eine Garantie für die Nachbarbevölkerung. Ihre Wirkung wird von den angenommenen Texten, Verträgen und Beschlüssen abhängen, die tatsächlich umgesetzt werden.

Der Kongress hat Verfahren zur Überprüfung von Waffenverkäufen. Sie umfassen Fristen, Schwellenwerte und Ausnahmen, insbesondere in Notfällen, die von der Exekutive geltend gemacht werden. Ein Präzedenzfall beleuchtet die Grenzen: Im Juli 2019 legte Trump sein Veto gegen drei Resolutionen ein, die den Verkauf am Golf bestreiten. Der Senat sammelte nicht die notwendigen Stimmen, um zu überstimmen. Eine parlamentarische Opposition kann verlangsamen, verhandeln oder einen Verkauf politisch teuer machen. Es hat keine automatische Umschaltung aller Militärexporte.

Die demokratische Kritik muss daher nach ihren Handlungen beurteilt werden. Die Anforderung von Informationen über den Einsatz von Waffen, ihre Folgen für die Zivilbevölkerung und die Einhaltung der amerikanischen Bedingungen hätte eine konkretere Wirkung als eine allgemeine Verurteilung. Die gewählten Vertreter können in Bezug auf diese Anforderungen unterschiedlich sein. Israels Sicherheit behält Unterstützung jenseits der Republikanischen Partei. Trumps Rückschlag schwächt seine persönliche politische Kontrolle; Es löst die institutionellen Allianzen oder die Verpflichtungen, die ihm gegenüber bestehen, nicht auf.

Gaza kann nicht außerhalb der regionalen Bilanz bleiben

Die palästinensische Akte ist ein Glaubwürdigkeitstest. Ein humanitärer Bericht der Vereinten Nationen vom 29. Oktober beschreibt immer noch Streiks, Feuer und Zerstörungen in Gaza. Sie berichtet auch über Vorfälle mit Konvois und humanitären Räumlichkeiten. Da der Winter naht, bleiben vertriebene Familien anfällig für fehlende Unterkünfte und Hochwasserrisiken. Diese Realität muss mehr zählen als die Proklamationen, dass eine diplomatische Sequenz den Konflikt bereits gelöst hat.

Trumps Niederlage kann mehr Raum für die Debatte über die Hilfsbedingungen und Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevölkerung eröffnen. Es gibt den Palästinensern keine direkte Vertretung im amerikanischen Kongress. Sie garantiert auch nicht, dass Demokraten ihre Rechte in den Mittelpunkt von Kompromissen stellen. Um den Wandel zu messen, müssen humanitärer Zugang, Schutz der Menschen, Finanzierung und politische Perspektiven untersucht werden. Ein besserer Ton wird nicht ausreichen, wenn die Lebensbedingungen unverändert bleiben.

Diese Unterscheidung betrifft auch den Libanon. Eine regionale Vereinbarung, die Bevölkerungen als sekundäre Variablen behandelt, würde anfällig für Krisen bleiben, von denen sie behauptet, sie zu schließen. Der physische Wiederaufbau ersetzt nicht Sicherheit oder Rechte. Die Kritik an Trump geht davon aus, diese Hierarchie in Frage zu stellen, wenn sie das Image des Verhandlungsführers und die Ankündigungen zur Finanzierung bevorzugt. Dasselbe gilt für die Demokraten. Ihre Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten geben ihnen keine Vermutung des Erfolgs im Nahen Osten.

Banken und Wiederaufbau: Keine US-Wahllösung

Die libanesische Wirtschaftslage wird durch Zwänge eingeschränkt, die die US-Wahl nicht beseitigt. Im September erwartete der IWF einen deutlichen Rückgang der Aktivität im Jahr 2026 und beobachtete eine zweistellige Inflation. Er begrüßte die Änderungen des Bankenabwicklungsgesetzes und forderte eine Verlustverteilung im Einklang mit der Schuldenhierarchie. Einleger dürfen keine Verluste vor Aktionären und nachrangigen Gläubigern tragen. Ein mögliches Finanzierungsabkommen musste noch aufgebaut werden.

Das Ergebnis der Midterms entsperrt daher keine Bankeinlagen. Sie ersetzt nicht libanesische Entscheidungen über Verluste oder ein glaubwürdiges Konjunkturprogramm. Diplomatie kann Unterstützung erleichtern, aber sie macht aus einem Versprechen keine verfügbaren Ressourcen. Für Haushalte und Unternehmen bestünde die Gefahr, nationale Reformen durch neue externe Erwartungen zu ersetzen. Nach dem Warten auf ein providentielles regionales Abkommen würde das Warten auf eine providentielle amerikanische Mehrheit die gleiche Abhängigkeit wiederholen.

Sanktionen sind ein separates Thema. Ihre Entwicklung hängt von Rechtsgrundlagen, Exekutiventscheidungen und manchmal Kongressbestimmungen ab. Eine Niederlage des Präsidenten hebt sie nicht auf. Unternehmen und Banken sollten daher das Ergebnis nicht als allgemeine Erlaubnis zur Wiederaufnahme eingeschränkter Operationen interpretieren. Die politische Herausforderung besteht darin, lesbare Regeln und Mechanismen zu erhalten, die mit legitimen Aktivitäten vereinbar sind. Es geht nicht darum, eine Lockerung zu versprechen, von der noch keine konkrete Entscheidung ihre Existenz bewiesen hat.

Golf und Europa behalten ihre eigenen Prioritäten

Die Golfmonarchien können ihre Sicherheit nicht mit dem Machtgleichgewicht zwischen Trump und den Demokraten zusammenfassen. Sie stehen vor unmittelbaren Problemen mit Navigation, Infrastruktur und der Verhinderung einer Ausweitung des Konflikts. Ein geschwächter US-Präsident bleibt ein mächtiger Gesprächspartner. Aber persönlich versprochene Garantien werden schwieriger zu schätzen, wenn ihre Finanzierung oder Umsetzung auf parlamentarische Opposition stoßen. Die regionalen Partner werden daher von der Suche nach stärkeren institutionellen Verpflichtungen profitieren.

Am 18. Oktober forderte der Golf-Kooperationsrat einen Platz in den Verhandlungen, die seine Sicherheit betreffen. Seine Erklärung forderte den Dialog und betonte die Notwendigkeit, Ormuz, Bab al-Mandeb und das Rote Meer zu schützen. Er erinnert auch an die Risiken für Energie, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Diese Vorwahlposition ist keine Reaktion auf die amerikanischen Ergebnisse. Es erinnert jedoch an eine große Einschränkung der individualisierten Verhandlungen: Länder, die den Konsequenzen ausgesetzt sind, müssen sich an den Vereinbarungen beteiligen und nicht nur die zwischen Washington und Teheran getroffenen Entscheidungen entdecken.

Europa verteidigt auch seine eigenen Prioritäten. Am 12. Oktober forderten die EU-Außenminister Deeskalation und ein Verhandlungsergebnis. Sie bestanden auf der Freiheit der Schifffahrt, vor allem in Ormuz und Bab al-Mandeb. Diese Position zeigt, dass die regionale Wahl nicht darauf beschränkt ist, Trump zu unterstützen oder auf seine Gegner zu warten. Für Beirut können Konvergenzen in den Bereichen maritime Sicherheit, Stabilität und Wiederaufbau die diplomatischen Möglichkeiten erweitern.

Die wirtschaftlichen Folgen beziehen sich direkt auf die libanesische Tageszeitung. Eine maritime Krise kann sich auf Energie-, Transport- und Geschäftserwartungen auswirken. Im September hatte der IWF bereits eine Ausweitung des Leistungsbilanzdefizits erlebt, die hauptsächlich mit höheren Energiepreisen verbunden war. Eine dauerhafte Entspannung hätte daher ein Interesse, das über militärische Vereinbarungen hinausgeht. Ein Wahlergebnis stellt jedoch keine Handelsroute wieder her: Sicherheitsentscheidungen, anwendbare Vereinbarungen und ausreichendes Vertrauen für die Betreiber sind erforderlich.

Libanesische Diplomatie weniger abhängig von einem Mann

Der amerikanische Wandel fordert Beirut auf, seine Gesprächspartner zu diversifizieren, ohne mit der Präsidentschaft zu brechen. Das Weiße Haus wird für die laufenden Verhandlungen unverzichtbar bleiben. Der Senat, die Verwaltungen, die europäischen Partner und die betroffenen arabischen Länder werden ebenfalls zählen. Eine Strategie, die ausschließlich auf der Nähe zu Trump basiert, wird riskanter, wenn ihre politische Kapazität abnimmt. Die nützlichen Verpflichtungen müssen die Schwankungen in ihrer Popularität und die Rivalitäten, die bereits die nächste Präsidentschaftssequenz vorbereiten, überstehen.

Dies erfordert weniger spektakuläre Arbeit als die Gipfeltreffen. Es besteht ein Bedarf an dokumentierten Dateien, priorisierten Anwendungen und einer klaren Unterscheidung zwischen Sicherheitsnotfällen und finanziellen Bedürfnissen. Der israelische Rückzug, die Autorität des Staates, die Mittel der Armee und der Schutz der Einwohner müssen ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Die getrennte Einführung jedes Themas würde es den Partnern ermöglichen, das Prinzip zu unterstützen und gleichzeitig die Mittel zu verschieben. Die neue amerikanische Konfiguration bietet die Möglichkeit, diese Kohärenz zu verteidigen, vorausgesetzt, Beirut baut sie auf.

Der Hauptbeitrag der Wahl ist daher, die Idee, dass nur ein Führer dauerhaft über das regionale Schicksal entscheiden wird, weniger glaubwürdig zu machen. Trump bleibt mächtig, aber sein politisches Mandat ist begrenzt. Der Libanon kann versuchen, diese Offenheit zu nutzen, um mehr Kontrolle, Kontinuität und Gegenseitigkeit zu erlangen. Die ersten Tests werden präzise sein: die Haushaltsschiede am Ende des Jahres, die Vorbereitung des Übergangs der UNIFIL und die Ernennungen und Anhörungen des Senats ab Januar 2027.

Quellen und Referenzen

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