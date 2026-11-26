Libanon und Japan dominieren das schnelle Spiel der asiatischen Qualifikationen. Zwei Spiele im August beleuchteten, was jedes Team vor der Ernennung von Zuk Mikael tun kann.

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Libanon und Japan treffen sich am Donnerstag, den 26. November um 21 Uhr in Zuk Mikael. Vor diesem Qualifikationsspiel World 2027 hat die FIBA die beiden Teams an der Spitze der Asien-Zone für die Punkte im Gegenangriff eingestuft: 22,3 pro Spiel für den Libanon, 17,5 für Japan. Zwei Treffen im August zeigen, was vor dem ersten Schuss gespielt wird.

Libanon kann laufen, wenn er den Ball zurückgewinnt

Am 27. August besiegten die Zedern Südkorea 93 zu 74 im selben Raum. Die Libanesische Föderation verzeichnete 50 libanesische Rebounds gegenüber 30. Die FIBA stellt 27 libanesische Gegenangriffspunkte fest und berichtet, dass Ahmad Farran seine Spieler gebeten hatte, den Rebound-Vorteil zu nutzen, um zu beschleunigen. Das Viertelzeitergebnis zeigt auch, dass die Lücke nach der Pause gemacht wurde: Angeführt von drei Punkten zur Halbzeit gewann der Libanon das letzte Quartal 30-14.

Defensive Rebound gibt dem Team eine Chance zu verlassen, bevor der Gegner übernimmt. Für den Libanon am Donnerstag wird es notwendig sein, sich anzusehen, was er mit dem ersten Durchgang nach der Erholung macht: Findet er sofort einen Partner höher oder müssen wir den Boden gegen eine Verteidigung erheben, die bereits ihren Platz eingenommen hat?

Japan weiß, wie man das Tempo schieben, auch über den Durchschnitt hinaus

Am 27. August erzielte Japan 29 Gegenangriffspunkte in seinem 106-78 Sieg in Saudi-Arabien. Das ist viel mehr als der Durchschnitt der Kampagne. Rui Hachimura erzielte in diesem Spiel insgesamt 29 Punkte: Dies ist eine individuelle Figur und nicht die Summe der einzigen schnellen Körbe, die er erzielt hätte. Die FIBA gibt an, dass Hachimura und Yuki Kawamura nicht Teil der Novemberfenstergruppe sind. Das Spiel im August zeigt, wie schnell Japan mit diesem Team beschleunigt hat, nicht, was es mit einem anderen reproduzieren wird.

Die Zahlen, die es ermöglichen werden, zu entscheiden

Nach dem Spiel werden die Gegenangriffspunkte mit defensiven Rebounds und Ballverlusten gelesen. Ein Team kann den Kampf des Rebounds gewinnen, ohne viel im Übergang zu erzielen, wenn es in seinen ersten Pässen nicht erfolgreich ist. Es kann auch ausnutzen, indem es Kugelverluste verursacht, ohne unter den Körben zu dominieren. Die 22,3 und 17,5 Punkte sind Durchschnittswerte gegen mehrere Gegner, kein Unterschied, der Zuk Mikael versprochen wurde. Der Kick-Off wurde um 21.00 Uhr angekündigt. Beirut Zeit im Nouhad Nawfal Komplex.

Bild der Illustration: Basketballkorb, Markus Spiske / Pexels. Es ist kein Foto des Spiels.

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