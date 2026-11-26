Fünf neue Regionen des hexagonalen Frankreichs geraten laut dem Newsletter von Public Health France vom 25. November in eine Grippevorepidemie. Sie schlossen sich den Hauts-de-France und der Île-de-France an. Die Zunahme der Grippeberatung betrifft alle Altersgruppen und ist in der Stadt deutlicher als im Krankenhaus. Analysen zeigen eine Dominanz von Influenza-A-Viren, einschließlich des Subtyps H1N1. In Mayotte stuft die Überwachung das Gebiet immer noch als Epidemie ein.

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Die Konsultationen zum Influenza-Syndrom nehmen in Frankreich in jedem Alter zu. In seinem Newsletter vom 25. November stellt Public Health France sieben Hexagon-Regionen in den Status einer Präepidemie. In Mayotte dauert die Epidemie seit Mitte Oktober an.

Influenza in Frankreich wächst in fünf neuen Regionen

Zwischen dem 16. und 22. November zogen die Auvergne-Rhône-Alpes, die Bourgogne-Franche-Comté, die Bretagne, die Normandie und die Pays de la Loire in die präepidemische Phase. Sie schlossen sich den Hauts-de-France und der Île-de-France an, wo diese Überwachung bereits in der vergangenen Woche in Kraft war. Das nationale Bulletin macht Hexagon nicht zu einer Epidemie.

Die Zunahme der Pflege umfasst alle Altersgruppen. Sie ist in der Stadtmedizin prominenter als im Krankenhaus. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren die Indikatoren für den Einsatz des Influenza-Syndroms niedriger. Public Health France verfolgt insbesondere die Konsultationen der SOS-Ärzte- und Sentinel-Netze sowie die vom OSCOUR-Netz ermittelten Notfallbesuche.

Virus A(H1N1)pdm09 dominiert positive Probenahme

Bei dem in Absprache identifizierten Influenza-Syndrom handelt es sich nicht unbedingt um eine im Labor bestätigte Influenza. Die Agentur prüft daher auch den Anteil der positiven Tests. Es hat deutlich in der Stadt und moderater im Krankenhaus zugenommen. Typ-A-Viren dominieren beide Probenahmeschaltungen, mit einer Mehrheit von Subtyp A(H1N1) pdm09-Viren. In Mayotte, wo die Agentur den Beginn der Epidemie in der Woche vom 12. Oktober platziert, dominiert derselbe Subtyp.

Die Situation in Ile-de-France verdeutlicht den Unterschied zwischen Überwachungskarten: Die Region befindet sich in einer Präepidemie für Grippe, aber sie hat das epidemische Stadium für Bronchiolith erreicht. Beide Rankings beziehen sich auf verschiedene Infektionen.

Impfkampagne startete am 13. Oktober

Die Grippeimpfkampagne begann am 13. Oktober in Hexagon, Guadeloupe, Martinique und Guyana, nach Mayotte am 8. September. Angesichts der zunehmenden Viruszirkulation empfiehlt Public Health France, nicht auf die Impfung von Personen zu warten, die schweren Formen ausgesetzt sind, insbesondere von Personen ab 65 Jahren und Menschen mit bestimmten chronischen Krankheiten. Die Agentur empfiehlt auch, dass Räume belüftet und eine Maske bei Symptomen an häufigen Orten oder bei fragilen Menschen getragen werden.

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