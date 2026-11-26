Shein hat eine 100-Millionen-Dollar-Vereinbarung mit der Federal Trade Commission abgeschlossen, um Verbraucher in den Vereinigten Staaten zu entschädigen. Der Text, der einem Bundesgericht vorgelegt wurde, bezieht sich auf Versprechungen von Versand, Zugang zum Kundenservice, Verarbeitung von negativen Meinungen und Herkunftsvorwürfen von Baumwolle. Das Panel erkennt die angeblichen Tatsachen nicht an und bestreitet einen Teil der Präsentation der Akte. Entschädigungsvereinbarungen wurden noch nicht bekannt gegeben.

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Shein hat am 24. November eine 100-Millionen-Dollar-Vereinbarung mit der Federal Trade Commission (FTC), der US-Verbraucherbehörde, abgeschlossen. Die Gruppe bestätigte den Betrag in einer Erklärung an der Hongkonger Börse am nächsten Tag. Das Abkommen muss noch von einem Bundesgericht in Kalifornien genehmigt werden. Shein erkennt die gegen sie angeblichen Tatsachen nicht an und bestreitet einen Teil der Präsentation der Akte durch die FTC.

Die Zahlung muss verwendet werden, um die Verbraucher in den Vereinigten Staaten zu entschädigen. Die Beschwerde betrifft vier Aspekte des Online-Handels: angekündigte Versandzeiten, Zugang zum Kundendienst, Veröffentlichung von Mitteilungen und Angaben zur Herkunft von Baumwolle. Der vorgeschlagene Auftrag umfasst Websites und Anwendungen, die von den betroffenen Unternehmen kontrolliert werden, wenn sie den US-Markt bedienen. Sie sieht keine Entschädigung für Bestellungen in Frankreich oder Libanon vor.

Verzögerungen in der Schifffahrt: Was die FTC Shein vorwirft

Die FTC gibt an, dass Zehntausende von Kunden Verzögerungen von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten gemeldet haben. Einige sagen, sie hätten ihre Bestellung nie erhalten. Die Regulierungsbehörde kritisiert das Unternehmen, weil es die Käufer nicht ordnungsgemäß informiert hat, wenn die angekündigten Fristen nicht eingehalten werden konnten.

Der Auftragsentwurf unterscheidet den Versand, d.h. die Lieferung des Pakets an den Spediteur, von der Lieferung an den Kunden. Wenn der Verkäufer nicht zum geplanten Termin versenden kann, muss er dem Kunden anbieten, ohne auf einen Anspruch zu warten, die Verschiebung zu akzeptieren oder zu stornieren und erstattet zu werden. Der Text verlangt auch, dass er Elemente hat, die den Zeitpunkt des Versands rechtfertigen, der zum Zeitpunkt der Bestellung angekündigt wurde.

Die Beschwerde beschreibt Schwierigkeiten bei der Erlangung einer Antwort für verspätete oder verlorene Bestellungen. Laut der FTC versendete Shein täglich fast eine Million Pakete in die Vereinigten Staaten. Im September 2025 bearbeiteten laut der Beschwerde nur fünf Beamte Telefonanfragen von amerikanischen Verbrauchern. Die nummer, um diese agenten zu erreichen, war nicht auf der website.

Negative Bewertungen und Produktrückgaben

Die FTC wirft Shein auch vor, positive Mitteilungen veröffentlicht zu haben, während sie kritische Kommentare ausschließt, einschließlich derjenigen von Kunden, die ihren Kauf zurückgegeben haben. Der Entwurf verbietet die Löschung einer Mitteilung aufgrund ihrer Bewertung oder Wertschätzung und die Anwendung unterschiedlicher Moderationsregeln, je nachdem, ob der Kommentar positiv ist oder nicht. Es verbietet auch eine irreführende Gesamtpunktzahl.

Der Text nimmt der Plattform keine Möglichkeit der Mäßigung. Sie kann beispielsweise falsche Meinungen oder solche, die persönliche Informationen preisgeben, ausschließen, sofern für alle Kommentare die gleichen Kriterien gelten. Der Entwurf sieht die Aufbewahrung einer Aufzeichnung der zurückgenommenen Mitteilungen vor.

Rückverfolgbarkeit von Baumwolle: umstrittene Behauptungen

Die Beschwerde stellt auch die Zusicherungen in Bezug auf Lieferantenaudits und die Herkunft der Rohstoffe in Frage. Die FTC gibt an, dass die in den Vereinigten Staaten angebaute Baumwolle in einigen Fällen aus China stammte. Für andere Produkte sagte sie, dass das Herkunftsland der Baumwolle nicht festgelegt werden könne. Der Entwurf des Abkommens verbietet irreführende Aussagen über die Kontrollen der Hersteller und die Rückverfolgbarkeit der Produkte.

In ihrer Mitteilung an die Hongkonger Börse erklärte Shein, dass sie die US-Untersuchung bereits in ihrem August-Prospekt und in ihrem Zwischenbericht vom September erwähnt habe. Die Gruppe bestätigte, dass sie die Vereinbarung unterzeichnet hatte, wies jedoch darauf hin, dass sie mit einigen Elementen der Analyse der FTC zu ihren Geschäftspraktiken nicht einverstanden sei.

Rückerstattungen haben noch keinen öffentlichen Kalender

Wenn das Gericht die Vereinbarung bestätigt, muss Shein innerhalb von 30 Tagen nach ihrem Inkrafttreten zahlen. Dieser Zeitraum betrifft die Zahlung durch das Unternehmen, nicht das Datum, an dem die Kunden Geld erhalten. In ihrer am 25. November veröffentlichten Mitteilung hat die FTC den Betrag pro Kunde, die Förderkriterien oder das Verfahren, das bei der Beantragung einer Entschädigung anzuwenden ist, nicht angegeben.

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