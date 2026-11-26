Die Bank of Canada behält ihr Inflationsziel von 2% für den Zeitraum 2027-31 bei und startet ein Preis-Dashboard. Sein Gouverneur, Tiff Macklem, erläuterte, wie die Institution beabsichtigt, Angebotsschocks zu bewerten und über die Inflation zu kommunizieren. Das neue Rahmenwerk hält den globalen Preisindex als Benchmark und ändert nicht den Leitzins, der seit Oktober auf 2,50% festgelegt wurde. Die nächste Zinsentscheidung ist für den 9. Dezember vorgesehen.

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Die Bank of Canada wird ihr Inflationsziel von 2% bis Ende 2031 beibehalten. Gouverneur Tiff Macklem präsentierte am Dienstag, den 24. November, die Schlussfolgerungen der Überprüfung des Währungsrahmens, der mit der Regierung für fünf Jahre erneuert wurde. Die Bank hat auch einen Anzeiger mit ihren wichtigsten Preisindikatoren auf den Markt gebracht. Die Rede änderte nicht die politische Rate.

Das Ziel bleibt in der Mitte eines Bereichs von 1% bis 3%

Die neue Vereinbarung gilt von Januar 2027 bis Dezember 2031. Die Bank wird weiterhin einen Anstieg des gesamten Verbraucherpreisindex (CPI) um 2% in der Mitte einer Bandbreite von 1% bis 3% anstreben. Die Grenzen dieses Bereichs ersetzen nicht das zentrale Ziel. Die zugrunde liegenden Inflationsmaßnahmen, die dazu beitragen, die Trends hinter den Preisschwankungen zu isolieren, bleiben diagnostische Instrumente und keine separaten Ziele.

Diese Unterscheidung will die Bank mit ihrem Dashboard besser lesbar machen. Sie führt mehrere zugrunde liegende Inflationsmaßnahmen und andere vom EZB-Rat verwendete Indikatoren zusammen. Dennoch beabsichtigt die Institution, ihre Mitteilungen auf ihre allgemeine CPI-Prognose zu konzentrieren und die Unterschiede zwischen dieser Prognose und den von ihr verfolgten Indikatoren zu erläutern.

Reagieren Sie früher, wenn ein Versorgungsschock droht zu dauern

Der Board ist der Ansicht, dass es immer noch möglich ist, einen vorübergehenden Angebotsschock zu bestehen, wenn seine Auswirkungen schnell nachlassen und die Inflationserwartungen stabil bleiben. Sie will jedoch mehr auf anhaltende Schocks achten. Eine Unterbrechung des Angebots kann sowohl die Preise erhöhen als auch die Aktivität reduzieren: Die Erhöhung der Preise verlangsamt die Nachfrage, stellt jedoch die Lieferungen nicht wieder her. Eine schnellere Reaktion kann nach Ansicht des Anwalts gerechtfertigt sein, wenn sich Preiserhöhungen ausbreiten oder drohen, die Erwartungen von Haushalten und Unternehmen zu ändern.

Um diese Beharrlichkeit zu bewerten, plant die Bank, schnellere Daten, Umfragen, sektorale Beobachtungen und verschiedene Szenarien mit offiziellen Statistiken zu kombinieren. Es unterscheidet auch die Wohnkosten, die im Preisindex enthalten sind, von dem Mangel an Wohnungsangebot. Wenn die Zinsen steigen, können die Hypothekenzinsen steigen, auch wenn die Geldpolitik versucht, die Gesamtinflation zu verlangsamen. Die Bank beabsichtigt, diesen Effekt zu erklären, ohne ein Immobilienziel durch das der Preise zu ersetzen.

Die nächste Zinsentscheidung ist am 9. Dezember fällig

Der Leitzins liegt nach der am 28. Oktober angekündigten Erhöhung um 0,25 Punkte weiterhin bei 2,50%. Die Bank wird ihre nächste Entscheidung am Mittwoch, den 9. Dezember, um 9:45 Uhr Ottawa-Zeit treffen. Die Erneuerung des Rahmens legt das Ziel und die Art und Weise der Risikobewertung fest; sie greift dieser Entscheidung nicht vor.

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