In Ermangelung einer ausreichenden Kälte, um die Route zu schneien, stornierte der Quebecer Ferienort Mont-Tremblant die beiden riesigen Frauen-Weltmeisterschafts-Slaloms, die für den 5. und 6. Dezember 2026 geplant waren. Die Organisatoren kündigten am 25. November die automatische Rückerstattung der Tickets und die Absage der Feierlichkeiten an. Die Station bereitete auch die Eröffnung von zwei Start- und Landebahnen für die Öffentlichkeit vor. Alpine Canada hofft, sich im Dezember 2027 wieder mit der Quebec Women’s Circuit zu vereinen.

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Die Mont-Tremblant-Station in Quebec wird die beiden riesigen Frauen-WM-Slaloms, die für den 5. und 6. Dezember geplant sind, nicht begrüßen. Das Organisationskomitee kündigte die Absage am 25. November an, weil auf der Strecke keine ausreichende Schneedecke vorhanden war.

Mangelnde Kälte verhindert die Vorbereitung des Kurses

Das Organisationskomitee bewertete die Möglichkeiten, Schnee zu erzeugen, bevor es aufgab. Nicholas Cogger, Direktor der Veranstaltung, erklärte, dass die Beschneiungszeiten in den letzten Wochen zu kurz gewesen seien, um eine Strecke vorzubereiten, die den Anforderungen einer Weltmeisterschaft entspreche. Die beiden Veranstaltungen, jeweils in zwei Runden, standen im Kalender der International Ski and Snowboard Federation (FIS).

Die Absage des Wettbewerbs betrifft nicht die gesamte Station. Am 25. November gab Tremblant bekannt, dass es sich auf mögliche Beschneiungsoperationen auf den Pisten La Crête und P konzentrieren werde.

Tickets zurückerstattet, Mont-Tremblant-Feierlichkeiten abgesagt

Das Organisationskomitee kündigt die automatische Rückerstattung der Tickets innerhalb der folgenden Tage an, ohne dass die Zuschauer etwas unternehmen. Es annulliert auch die Animationen und Konzerte, die während der Veranstaltung geplant sind. Die Unterkunft, die separat reserviert ist, unterliegt nicht dieser automatischen Rückerstattung: Der Bahnhof bittet Kunden, die ihren Aufenthalt ändern oder stornieren möchten, sie direkt zu kontaktieren.

Frauenkurs verliert seine Quebec-Etappe

Mont-Tremblant veranstaltete zwei Veranstaltungen in der Disziplin im Jahr 2023 und 2025. Der Schneemangel hatte bereits zur Absage der Ausgabe 2024 geführt. Alpine Canada plant, im Dezember 2027 zur Station zurückzukehren. Kein Ersatzplatz für die beiden Rennen vom Dezember 2026 wurde von den Organisatoren in ihrer Pressemitteilung vom 25. November angekündigt.

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