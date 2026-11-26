Ein von Eldridge geleitetes Konsortium kündigte eine Vereinbarung zur Übernahme von Lukoil International an, das Öl- und Gasanlagen außerhalb Russlands zusammenführt. Die US Development Finance Agency und ein emiratischer Investor gehören zu den Partnern. Die angekündigte Versammlung basiert auf einer Wertpapierbörse ohne direkte Barzahlung an Russland. Die Übertragung erfordert weiterhin eine separate Genehmigung des US-Finanzministeriums und andere Genehmigungen. Preis und Transferdatum wurden nicht bekannt gegeben.

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Die Investmentgruppe Eldridge unter der Leitung von Todd Boehly gab am Mittwoch, den 25. November, eine Vereinbarung zur Übernahme der Lukoil International GmbH bekannt. Die Transaktion betrifft die Tochtergesellschaft, die Öl- und Gasaktivitäten außerhalb Russlands hält, nicht die russische Muttergesellschaft. Zu dem Konsortium gehören die US-amerikanische öffentliche Entwicklungsfinanzierungsbehörde (DFC), der emiratische Investor Catena Investment Holding und Xtellus Partners. Die Ankündigung ist es nicht wert, Eigentum zu übertragen: Sie unterliegt weiterhin grünem Licht des US-Finanzministeriums.

Lukoil International: von Rohöl zu Tankstellen

Nach Angaben der Käufer produziert die Tochtergesellschaft in elf Ländern täglich rund 350.000 Barrel Öläquivalent. Es hält auch Anteile an drei Raffinerien: Bourgas, Bulgarien, Zeeland, Niederlande, und Petrotel, Rumänien. Das Konsortium hat eine Gesamtkapazität von rund 350.000 Barrel pro Tag. Diese Raffinationskapazität unterscheidet sich von der Lagerstättenproduktion.

Zu dem angekündigten Perimeter gehören auch Litasco, die Handelsniederlassung, und mehr als 2.000 Tankstellen in sechzehn Ländern. Für Käufer gehören die Kontinuität der Tätigkeit und die Reaktivierung der Raffineriekapazitäten zu den Zielen. Sie haben keinen Kalender pro Website veröffentlicht oder den detaillierten Umfang jeder Teilnahme angegeben.

Eine Wertpapierbörse statt einer Barzahlung

Das Konsortium schlägt vor, 100 % der Tochtergesellschaft im Austausch für beschränkte russische Wertpapiere, einschließlich Aktien der Muttergesellschaft von Lukoil, zu erwerben. Er wies darauf hin, dass die Überlegung in einem eingeschränkten Konto für fünf Jahre oder bis zur Aufhebung der Sanktionen gehalten würde. Die DFC würde ein Interesse ohne eine anfängliche Investition vom US-Steuerzahler erhalten, so die Pressemitteilung der Empfänger. Sie veröffentlicht nicht den Wert der ausgetauschten Wertpapiere oder die Verteilung des Kapitals zwischen den Partnern.

Finanzministerium ermächtigt, zu verhandeln, nicht den Verkauf abzuschließen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängte am 22. Oktober 2025 Sanktionen gegen Lukoil. Seine Generallizenz 131L ermöglicht die Verhandlung und Unterzeichnung von bedingten Verträgen bis zum 19. Dezember 2026. Sie allein erlaubt keinen Verkauf oder eine Übertragung von Vermögenswerten. Das OFAC legt fest, dass das Vorhaben einer gesonderten Genehmigung bedarf.

Die vom Finanzministerium veröffentlichten Kriterien beinhalten einen vollständigen Bruch mit der Muttergesellschaft, die Sperrung der Lukoil geschuldeten Beträge, solange die Sanktionen gelten, und das Fehlen eines unmittelbaren Vorteils für den russischen Konzern. Das Finanzministerium erwähnt den Wertpapierhandel als einen der Mechanismen, die einen solchen Vorteil bieten können. Das Fehlen direkter Barzahlungen, die von Käufern vorgebracht werden, greift daher der Meinung der Regulierungsbehörde zu den zurückgenommenen Wertpapieren nicht vor.

Lukoil hatte bereits im Januar einen Vertrag mit Carlyle für die gleiche Tochtergesellschaft angekündigt. Der Vertrag war nicht exklusiv und schloss kasachische Vermögenswerte aus, so die Muttergesellschaft. In der Pressemitteilung von Eldridge werden Vermögenswerte in Zentralasien erwähnt, ohne die Behandlung jeder Beteiligung anzugeben. Der nächste angekündigte Schritt besteht darin, Genehmigungen einzuholen und Pre-Transfer-Audits abzuschließen.

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