Die Viehzüchter- und Viehhändlergewerkschaft kündigte an, dass Viehzuchtbetriebe und Schlachthöfe auf unbestimmte Zeit geschlossen werden würden, wenn sie versiegelt würden und es Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen gäbe. In der Pressemitteilung vom 25. November wird weder das Startdatum der Bewegung noch die teilnehmenden Institutionen angegeben.

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Die Viehzüchter- und Viehhändlergewerkschaft kündigte an, dass Viehzuchtbetriebe und Schlachthöfe auf unbestimmte Zeit geschlossen werden würden, wenn sie versiegelt würden und es Schwierigkeiten bei der Erteilung von Genehmigungen gäbe. In der Pressemitteilung vom 25. November wird weder das Startdatum der Bewegung noch die teilnehmenden Institutionen angegeben.

Die libanesische Viehzüchter- und Händlergewerkschaft kündigte am Mittwoch, den 25. November an, die Viehzuchtbetriebe und Schlachthöfe auf unbestimmte Zeit zu schließen. Die Organisation stellt diese Maßnahme als Reaktion auf Strafverfolgungen und Versiegelungen vor, die ihrer Ansicht nach auf Einrichtungen ohne die erforderlichen Genehmigungen abzielen. Es gab keine Startzeit, keinen Zeitplan für die Anwendung oder eine Liste der Betriebe, die der Bewegung folgen würden.

Die Gewerkschaft stellt die Gründungsbedingungen in Frage

In ihrer Erklärung erklärt die Gewerkschaft, dass sie mehrere Beamte getroffen habe, ohne eine Lösung für Einrichtungen zu erhalten, die von der Schließung bedroht seien. Ihm zufolge beginnt die Schwierigkeit vor der Gesundheitskontrolle: Landwirte kämpfen darum, Land zu finden, auf dem Vieh oder Schlachtungen erlaubt sind. Er fügt hinzu, dass einige Projekte auf Widerstand von Bewohnern stoßen, selbst in Gebieten, die er für angemessen hält. In ihrem Kommuniqué werden weder die betroffenen Gemeinden noch die unbeantworteten Genehmigungsanträge aufgeführt.

Die Organisation wirft den Behörden auch vor, den Betreibern die Schlachtung zur Versorgung des Marktes zu erlauben und dann diejenigen zu verfolgen, die nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügen. Sie sagte, sie wolle den Dialog fortsetzen und sagte, dass sie die Mängel in Bezug auf die Ernährungssicherheit nicht verteidige. Sie dankte dem Landwirtschaftsminister Nizar Hani für den Empfang einer Delegation. Das Treffen, wie von der Gewerkschaft beschrieben, führte nicht zur Ankündigung einer Vereinbarung.

Die angekündigte Bewegung ist keine allgemeine administrative Schließung wert

Insbesondere veröffentlicht das Landwirtschaftsministerium die Entscheidung Nr. 949 über technische und sanitäre Bedingungen für die Registrierung von Schlachthöfen. Die Gesundheitsregistrierung eines Standorts und die Möglichkeit der Implantation auf einem bestimmten Feld sind zwei verschiedene Fragen. Die Gewerkschaft bestreitet die konkreten Bedingungen für den Zugang zu Genehmigungen; sie stellt ihren Ansatz nicht als Ausnahme von Inspektionen dar.

Von der Gewerkschaft gemeldete Siegel gelten für bestimmte Betriebe. Das am Mittwoch verkündete Kollektivurteil ist ein gewerkschaftlicher Beschluss. Mit der Pressemitteilung wurde keine allgemeine Schließung von Schlachthöfen oder eine Bewertung ihrer Anwendung veröffentlicht.

Keine Unterbrechung der Versorgung festgestellt

Der Text umfasst Viehbestände und Schlachtanlagen. Sie kündigt nicht die Schließung von Fleischereien im Einzelhandel an und spezifiziert nicht den Teil der Schlachtung, der unterbrochen werden würde. Keine Volumen aus dem Markt zurückgezogen oder Preisänderungen aufgrund der Bewegung wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dokumentiert.

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