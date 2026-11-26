Bei einem World2Fly-Flug von Madrid nach Lissabon wurde eine Mischung aus 1,2 % synthetischem und 4,8 % biologischem Kraftstoff verwendet. Moeve produzierte die synthetische Komponente mit spanischen und finnischen wissenschaftlichen Partnern. Der Test findet vor den europäischen Anleihen 2030 statt. Dazu gehören Mengen, die von Vertriebsgesellschaften an Flughäfen geliefert werden, und nicht Treibstoff für jeden Flug. Die Partner veröffentlichten die Kohlenstoffbilanz dieser Route nicht.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Welt2 Fly flog am 23. November von Madrid nach Lissabon mit einer Mischung, die 1,2 % synthetischen Luftkraftstoff enthielt, genannt e-SAF. Das spanische Energieunternehmen Moeve und das Unternehmen haben auch 4,8% des nachhaltigen Brennstoffs biologischen Ursprungs aufgenommen. Die restlichen 94 % waren konventionelles Kerosin. Der Test umfasste daher ein Gemisch, das in vorhandenen Geräten verwendet werden kann und nicht auf einem Flug, der ausschließlich mit synthetischem Kraftstoff angetrieben wird.

Vom Labor zum Versorgungskreislauf

Das Moeve-Innovationszentrum in Alcalá de Henares koordinierte die Herstellung der synthetischen Komponente mit dem CSIC und der Polytechnischen Universität Valencia angeschlossenen Institut für chemische Technologie sowie mit dem finnischen ATV-Zentrum. Die Industrie verwendet Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom und rückgewonnenem Kohlendioxid hergestellt wird. Das Fischer-Tropsch-Verfahren ermöglicht die Umwandlung in Kohlenwasserstoffe für den Einsatz in einem Luftkraftstoff.

Exolum sorgte für die Logistik der Mischung. Welt2 Fly und Moeve geben an, dass unabhängige Stellen ihre technische Einhaltung der Norm ASTM D7566 überprüft haben. Der Test verbindet somit zwei verschiedene Schritte: die Beschaffung einer Komponente, die den Spezifikationen entspricht, und die Einführung in das Kraftstoffverteilungssystem am Flughafen.

1,2 % sind pro Flug nicht erforderlich

Die ReFuelEU-Luftverkehrsverordnung legt einen Mindestanteil von 2% an nachhaltigen Flugkraftstoffen ab 2025 und 6% ab 2030 fest. Innerhalb dieser Summe prognostiziert sie einen durchschnittlichen synthetischen Anteil von 1,2% für 2030 und 2031, mit einer Untergrenze von 0,7% für jedes der beiden Jahre. Die Verpflichtungen beziehen sich auf Kraftstoff, den die Verteilerunternehmen an die unter die Verordnung fallenden Flughäfen der Union liefern, und nicht auf den Inhalt der einzelnen Luftfahrzeugtanks.

Die auf Madrid-Lissabon verwendete Mischung erreicht insgesamt 6% der nachhaltigen Kraftstoffe. Seine synthetische Dosierung entspricht der regulatorischen Durchschnittsprognose für 2030-31. Der Test misst jedoch nicht die industrielle Produktionskapazität oder die Mengen, die Lieferanten an diesen Tagen an Flughäfen liefern können.

Keine Emissionsbilanz für diese Route veröffentlicht

Die Partner treiben eine Reduzierung der Emissionen um bis zu 97 % über den gesamten Lebenszyklus der synthetischen Komponente im Vergleich zu fossilen Brennstoffen voran. Dieses Maximum gilt nicht für den Flug: Der synthetische Anteil betrug nur 1,2 % der Mischung. Die Bewertung hängt insbesondere vom zur Wasserstofferzeugung benötigten Strom und von der CO2-Quelle ab. Die Partner veröffentlichten nicht die Menge des auf dieser Strecke verwendeten Kraftstoffs, die Kosten für den Liter Synthese oder eine flugspezifische Emissionsbilanz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews