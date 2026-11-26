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Das Vereinigte Königreich verzeichnete 77.000 mehr Ankünfte als langfristige Abfahrten in den 12 Monaten, die im Juni 2026 abgeschlossen wurden, laut vorläufigen Schätzungen, die am Donnerstag, dem 26. November, vom Office for National Statistics (ONS) veröffentlicht wurden. Der Saldo war 204.000 ein Jahr zuvor, nach Revision. Der Rückgang ist hauptsächlich auf den Rückgang der Ankünfte von Staatsangehörigen aus Ländern außerhalb der von der ONS definierten europäischen Gruppe zurückzuführen.

Das britische Büro hatte 738 000 Ankünfte, verglichen mit 893.000 in den letzten 12 Monaten, und 661.000 Abfahrten, verglichen mit 689.000. Die Zahl von 77.000 misst den Unterschied zwischen diesen beiden Strömen, nicht die Zahl der Einwanderer. Die Berechnung gilt für Personen, die für mindestens 12 Monate ein- oder ausreisen, ob britisch oder ausländisch. Sie entspricht daher nicht der Anzahl der ausgestellten Visa oder Asylanträge.

Der Rückblick kommt vor allem von Ankünften

Unter den Staatsangehörigen außerhalb der EU+-Gruppe schätzt das ONS die Ankünfte auf 550 000, verglichen mit 671.000 im Vorjahr. Die Abfahrten blieben weitgehend stabil. Das Gleichgewicht dieser Gruppe erhöhte sich von 379.000 auf 258.000. In dieser Nomenklatur bedeutet « EU+ » Staatsangehörige der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz außerhalb des Vereinigten Königreichs.

Schulische Ankünfte sind nach wie vor der erste Grund für Nicht-EU-Bürger, mit rund 257 000 Menschen, verglichen mit 290 000 im Vorjahr. Arbeitsbezogene Ankünfte sind im Verhältnis weiter gesunken: Das Amt schätzt sie auf 135.000, verglichen mit 180.000, einschließlich Begleitpersonen. Auch die Asylankömmlinge fallen zurück. Diese letzte Zählung umfasst Personen, die Asyl beantragen, nachdem sie regelmäßig eingereist sind, wie diejenigen, die ohne Genehmigung eingereist sind; Es ist nicht darauf beschränkt, den Kanal zu überqueren.

Mehr Abfahrten als Ankünfte unter den Briten

Der Saldo der britischen Bevölkerung wird auf -137 000 und der der EU+-Bürger auf -45 000 geschätzt. Die britische Komponente ist jedoch unsicherer als gewöhnlich. In Ermangelung aktualisierter Verwaltungsdaten musste das Amt seine Projektion auf 15 Monate verlängern. Sie plant, diese Zahlen bei ihrer nächsten Veröffentlichung am 27. Mai 2027 zu überarbeiten.

Ohne Perioden von Covid-19-Beschränkungen stellt ONS dieses Gleichgewicht als das niedrigste seit 1997 dar. Der Langzeitvergleich bleibt mit Vorsicht zu lesen: Das Amt setzte damals auf Umfragen und nutzt heute vor allem administrative Daten.

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