Die Evaluierung wird sich auf Infrastruktur, Informationstechnologie und Personal konzentrieren. Sie ändert keine Zölle und führt keine neuen Verfahren ein.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Finanzministerin Yassine Jaber stimmte einer Zollbedarfsanalyse während einer Mission des Internationalen Währungsfonds zur technischen Unterstützung in Beirut zu. Die am 24. November angekündigte Überprüfung sollte sich auf Infrastruktur, Computersysteme und Personal erstrecken. Sie legt keine Änderung der Zölle oder den Zeitpunkt des Inkrafttretens neuer Verfahren fest.

Bewerten Sie die gesamte Schaltung, vom Ordner bis zum Release

Die drei Bewertungskomponenten behandeln unterschiedliche Fragen. Die Ausrüstung ermöglicht eine physische Kontrolle. Die Software bestimmt, welche Informationen verfügbar sind, wenn eine Anweisung verarbeitet wird. Rekrutierung und Schulung sind Voraussetzungen für die Fähigkeit der Verwaltung, diese Systeme zu betreiben und ihre Entscheidungen zu überwachen. Daher regelt die Finanzierungsausrüstung allein nicht die Organisation von Kontrollen oder die Verarbeitung unvollständiger Dateien.

Für Einführer wäre die Zeit zwischen Anmeldung und Freigabe eine sinnvolle Maßnahme, aufgeschlüsselt nach Eingangsort und Art der Kontrolle. Diese Frist ist von der Zeit zu trennen, die der Beförderer, das Terminal oder der Einführer für die Vorlage der Unterlagen benötigt. Für das Finanzministerium ist der relevante Indikator nicht nur der Bruttoumsatz: er variiert je nach Volumen und Wert der Einfuhren, anwendbaren Sätzen und Befreiungen. Die Sammlung mit vergleichbaren Rechtsvorschriften, der Anteil der berichtigten Akten und der Zeitrahmen für Rechtsmittel würden eine bessere Bewertung der administrativen Wirkungen ermöglichen.

Zwei IT-Projekte, keine neue Rate

Parallel zur Mission des IWF verfolgt das Ministerium mit der Weltbank das Public Finance Management Project P181155. Die Projektteile unterscheiden ein integriertes Steuerverwaltungssystem, das bestehende Steuerinstrumente ersetzen soll, und ein Finanzverwaltungssystem, das Budget, Treasury und Buchhaltung umfasst. Die Verknüpfung dieser Systeme mit Zolldaten ist ein Werk der Interoperabilität. Es ändert nicht einen Steuersatz allein oder die Heilmittel für die Nutzer zur Verfügung.

Im Jahr 2024 genehmigte die Weltbank einen Umschlag von 34 Millionen US-Dollar für das gesamte öffentliche Finanzmanagement-Projekt, das weit über den Zoll hinausgeht. Der Beschaffungsplan umfasst getrennte Ansätze für beide Systeme. Ein Aufruf zur Interessenbekundung für Berater ist weder die Vergabe des Installationsvertrages noch der Nachweis, dass die Software in Betrieb ist.

Der im April 2026 veröffentlichte IWF-Governance-Bericht empfiehlt bereits, dass Libanon über die Leistung der Steuerverwaltung berichtet und die ethischen Regeln der Steuer- und Zolldienste anpasst. Für die neue Evaluierung werden die ersten überprüfbaren Elemente der Umfang der Mission, ihre Empfehlungen und Maßnahmen sein, über deren Finanzierung die Abteilung entscheiden wird. In der Ankündigung werden die aktuellen Freigabefristen nicht festgelegt und es wird kein erwarteter Umsatzgewinn festgestellt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews