Ehemalige syrische Gefangene beschrieben Schläge, Entbehrungen und demütigende Durchsuchungen in Narrativen, die Anfang November wiederholt wurden. Diese Anklagen erfordern eine Untersuchung und bleiben getrennt von den neuen militärischen Vorfällen, die in Quneitra gemeldet wurden. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte hatte bereits im Oktober vor den verlängerten Inhaftierungen gewarnt, ohne eine vollständig verifizierte Gesamtzahl zu haben. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Zeugen und den jüngsten Bewegungen rund um den Al-Mantara-Damm. Die rechtlichen Garantien, der Zugang zu den Angehörigen und die Haftbedingungen stehen weiterhin im Mittelpunkt des Falls.

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Die Inhaftierungen in der Südsyrischen Arabischen Republik stehen weiterhin im Mittelpunkt der Besorgnis über israelische Operationen. Geschichten von ehemaligen Häftlingen, die am 3. November der Presse entnommen wurden, beschreiben Gewalt und Entbehrungen. Es scheint, dass neue militärische Bewegungen rund um den Al-Mantara-Staudamm in der Provinz Quneitra gemeldet werden. Die Zeugnisse beziehen sich auf individuelle Erfahrungen. Sie fordern Untersuchungen und stellen nicht allein eine gerichtliche Feststellung aller Haftorte dar.

Festnahmen im Süden: Was Zeugen beschreiben

Zwei Männer, die unter den Pseudonymen Hajji und Halim vorgestellt wurden, erzählen von erniedrigenden Bedingungen nach ihrer Festnahme durch israelische Streitkräfte. Der erste bezieht sich auf von den Wachen schlecht behandelte Mahlzeiten, Hygienebeschränkungen und das Verbot der Verlängerung während des Tages. Die zweite beschreibt erniedrigende Schläge und Suchen.

Ihre Geschichten wurden zuerst von einer arabischen Tageszeitung gesammelt, dann von einem Medienspezialisten in Syrien übersetzt. Letzterer erklärt ausdrücklich, dass er den Inhalt des Berichts nicht überprüft habe. Libnanews konnte nicht jede gemeldete Szene unabhängig bestätigen.

Dieser Vorbehalt befreit nicht von der Berücksichtigung von Gebühren. Es erfordert, dass sie ihre Zuschreibung behalten, ohne die beiden beschriebenen Erfahrungen in Beweise für alle Gefangenen zu verwandeln. Die genauen Daten jeder Episode, die beteiligten Institutionen und die individuellen Verantwortlichkeiten müssen noch dokumentiert werden.

Ein bereits vom OHCHR angesprochener Fall

Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte hatte diese Angelegenheit am 9. Oktober gewarnt. Sein Sprecher, Shabia Mantoo, bezog sich auf Berichte von längerer Haft, manchmal länger als ein Jahr. Einige Personen erhielten Berichten zufolge keine Erklärung der Gründe für ihre Festnahme.

Die Organisation erwähnte auch Vorwürfe von Schlägen, für lange Zeiträume auferlegten Stehplätzen und Drohungen. Diese Informationen stammen von ehemaligen Häftlingen und anderen Quellen. Sie stellen keine Bestätigung jedes Details der im November veröffentlichten Zeugnisse dar.

Zu diesem Zeitpunkt berichtete das OHCHR, dass 49 Syrer in israelischer Haft blieben. Er erklärte, er habe nicht unabhängig eine erschöpfende und aktuelle Gesamt verifiziert. Diese Zahl kann daher nicht als Zählung zum 6. November angegeben werden.

Die Vereinten Nationen fordern eine völkerrechtskonforme Rechtsgrundlage für jede Inhaftierung und die Achtung der Garantien der Inhaftierten. Es forderte auch ein Ende der Handlungen, die die Bewohner einschüchtern, einschließlich Razzien und Reisebeschränkungen.

Al-Mantara, eine neue Episode in Quneitra berichtet

Gleichzeitig erfährt die militärische Komponente neue Entwicklungen. Am 3. November berichteten regionale Medien über den Vormarsch mehrerer israelischer Fahrzeuge zum Al-Mantara-Damm. Er erwähnte die Anwesenheit von Drohnen und zitierte die Beobachtungen einer Post-Konflikt-Organisation.

Am 5. November übermittelte eine Nachrichtenagentur Nachrichten aus dem syrischen Fernsehen über Artilleriefeuer. Dem Bericht zufolge waren am Vortag drei Granaten in der Nähe des Damms abgefeuert worden. Zwei weitere fielen am 5. November auf landwirtschaftliches Land in der Nähe von Beit Jinn, südwestlich von Damaskus.

Diese Informationen liefern keine bestätigte Aufzeichnung von Opfern oder Schäden. Sie können auch nicht behaupten, dass der Damm selbst Schaden erlitten hat. Die Überfälle, Schießereien und Festnahmen sind getrennte Ereignisse: Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den Zeugen und den Bewegungen vom 3. November.

Eine sichere Begründung, keine spezifische Antwort gefunden

Israel stellt seine Präsenz und Operationen in Südsyrien als Sicherheitsmaßnahmen dar. In Erklärungen, die zuvor von der israelischen Presse berichtet wurden, berief sich seine Armee auf die Verhinderung von Angriffen auf ihr Territorium. Damaskus verurteilt diese Operationen als Verletzungen seiner Souveränität.

Keine spezifische israelische Antwort auf die beiden Zeugnisse vom 3. November oder auf die hier beschriebenen Episoden von Al-Mantara wurde in den konsultierten Elementen gefunden. Aufgrund dieses Fehlens ist es nicht möglich, die Antwort der betroffenen Behörden anzunehmen.

Ein internationaler Bericht vom 17. Oktober wies auch darauf hin, dass er auf eine Antwort der israelischen Armee auf die angebliche Gewalt in Haft wartet.

Der 1974 geschaffene Rahmen für die Gewaltenteilung steht weiterhin im Mittelpunkt des Territorialstreits. Für die Häftlinge bleiben die zu klärenden Punkte individuell und konkret: Haftort, rechtliche Gründe, Zugang zu einem Anwalt, familiäre Kontakte und die Möglichkeit, den Freiheitsentzug anzufechten.

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