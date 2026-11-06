Konsularische Verfahren: Was passiert per Post

Libanesische konsularische Verfahren können manchmal per Post beginnen, aber Originale und beglaubigte Unterschriften bleiben unerlässlich. In washington und detroit folgen geburt, ehe und proxy unterschiedliche wege. Diese Datei beschreibt die Schritte, Gebühren und nützliche Schecks vor dem Senden seiner offiziellen Dokumente aus den Vereinigten Staaten.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine Geburt zu erklären, eine Ehe zu registrieren oder einen Proxy aus dem Ausland zu gründen, folgt nicht dem gleichen Weg wie ein Passantrag. Die libanesischen Vertretungen in Washington und Detroit akzeptieren bestimmte Akten per Post. Aber Originale, zertifizierte Signaturen und Identitätskontrollen bestimmen weiterhin, was tatsächlich aus der Ferne erreicht werden kann.

Die Entwicklung biometrischer Dienste in den Vereinigten Staaten hat die Fenster den Libanesen näher gebracht. Es verwandelt nicht alle konsularischen Verfahren in digitale Dienste. Für Familien sowie für diejenigen, die einen Verwandten im Libanon beauftragen müssen, liegt die Schwierigkeit oft in der Kette von Dokumenten und Bescheinigungen, mehr als in der Form selbst.

Die hier überprüften Verfahren sind die von Washington und Detroit am 6. November 2026 veröffentlichten. Sie sind keine universelle Regel, die für alle libanesischen Missionen gilt. Der Wohnort, der Ort des Ereignisses und die Art der Handlung müssen dem kontaktierten Dienst vor der Vorbereitung einer Sendung angegeben werden.

Konsularische Verfahren: Unterscheidung von Form und Handlung

Ein herunterladbares Formular kann zu Hause ausgefüllt werden, ohne dass die Handlung online erfolgt. Unterschrift, Originalzertifikat oder vorherige Authentifizierung können weiterhin erforderlich sein. Die elektronische Übermittlung von Kopien zur Erstellung einer Datei ersetzt nicht automatisch die für ihre Verarbeitung angeforderten Dokumente.

In Washington sieht die Civil Status-Seite die Versendung von Anträgen auf Registrierung von Ehe, Geburt, Scheidung und Tod vor. Jeder Eintrag bezieht sich auf ein Formular und eigene Dokumente. Die Aufzeichnungen werden an das Register der Botschaft unter 2560 28th Street NW, Washington, DC 20008 gesendet.

Der angegebene Kontakt ist registration@lebanonembassyus.org, Nummer +1 202 939-6314. Diese Möglichkeit des Versands macht es nicht möglich, eine einzige Frist zu versprechen. Die Seite bietet keine garantierte Frist für den Abschluss jeder dieser Handlungen.

Eine Geburt erfordert auch einen konsistenten Zivilstatus

Die Geburtsurkunde ist nicht auf die von der Behörde der Vereinigten Staaten ausgestellte Bescheinigung beschränkt. Das von Detroit veröffentlichte Formular erfordert unter anderem die originale Geburtsurkunde, eine beglaubigte Kopie, Dokumente zur Familienidentität und zum Personenstand sowie die libanesische Heiratsurkunde der Eltern. Es bietet einen kostenlosen Rückgabeumschlag.

Das arabische Formular besagt, dass, wenn Eltern in den Vereinigten Staaten heirateten, ihre Ehe vor der Beantragung der Geburtsregistrierung registriert werden muss. Diese Reihenfolge der Schritte erklärt, warum das Sammeln nur der Teile des Neugeborenen möglicherweise nicht ausreicht. Der erste Schritt besteht darin, zu prüfen, ob die vorherigen Ereignisse in den relevanten Aufzeichnungen korrekt widergespiegelt werden.

Dokumente in Englisch, Französisch oder Arabisch sollten nicht als austauschbar ohne Kontrolle angesehen werden. Eine Änderung eines Namens, Datums oder einer Registernummer kann eine Klarstellung erfordern. Vor dem Senden eines Originals, das schwer zu ersetzen ist, schränkt eine Überprüfung bei der Zivilregisterabteilung das Risiko einer unvollständigen Datei ein.

Vollmacht kann Reisen zum Konsulat vermeiden

Washington unterscheidet zwei Möglichkeiten für einen Proxy: die Unterschrift persönlich und die Legalisierung eines per Post vorbereiteten Dokuments. Im ersten Fall übermittelt der Antragsteller der zuständigen Behörde das gewählte Muster und die entsprechenden Belege. Die Botschaft bereitet dann die Handlung vor und setzt den Termin fest. Der veröffentlichte Kontakt ist poa@lebanonembassius.org.

In der zweiten muss der proxy ein unterschriftsverfahren vor einem amerikanischen notar und die authentifizierung vor seiner passage durch die botschaft folgen. Die genaue Kette, die für die Handlung und den betreffenden Staat erforderlich ist, muss überprüft werden. Der Postumschlag trägt ein bereits vorbereitetes Dokument; es ersetzt diese Kontrollen nicht.

Die Beweise variieren je nach Mandat. Ein Immobiliengesetz erfordert Informationen über die Immobilie. Ein Proxy, der mit einem Fahrzeug oder Bankkonto verbunden ist, ruft andere Teile auf. Die Wahl eines allgemeinen Modells garantiert daher nicht, dass es für einen bestimmten Vorgang geeignet ist.

In Detroit müssen Unterschriften allen Seiten folgen

Das von Detroit veröffentlichte Verfahren akzeptiert auch Postproxies. Für ein Dokument von mehreren Seiten fordert sie die Unterschrift des Auftraggebers und des Siegels sowie die Unterschrift des Notars auf jeder Seite. Es enthält vollständige Informationen über den Hauptverpflichteten und den Agenten sowie Zeugen und ihre Ausweisdokumente.

Das Konsulat verlangt auch eine Beglaubigung durch den Außenminister, die Behörde des betreffenden US-Staates. Diese Funktion ist nicht mit dem Bundesstaatssekretär zu verwechseln. Die Zertifizierungsanforderungen müssen vor dem Versand überprüft werden, insbesondere wenn mehrere Behörden beteiligt sind.

Eine Vollmacht bindet den Autor. Zweck, Umfang und Identität der beauftragten Person müssen vor der Unterzeichnung überprüft werden. Für einen Verkauf von Immobilien, eine Nachfolge oder eine große Banktransaktion muss der für die Handlung im Libanon verantwortliche Fachmann bestätigen können, dass der Text es ihm ermöglicht, die geplante Transaktion abzuschließen.

Berechnen Sie die Kosten der gesamten Kette

Auf den Seiten von Washington und Detroit werden 50 US-Dollar für einen speziellen Proxy und 100 US-Dollar für einen allgemeinen Proxy mit Berechnungsverfahren im Zusammenhang mit Unterschriften oder Bewerbern angezeigt. Der genaue Betrag muss für die Datei bestätigt werden. Mehrere Unterzeichner können den erwarteten Betrag ändern.

Konsularisches Recht stellt nicht unbedingt die Gesamtkosten dar. Es ist möglich, beglaubigte Kopien, amerikanische Formalitäten, eine Übersetzung auf Anfrage und Versandkosten hinzuzufügen. In Washington sind Sterberegister seit dem 1. März 2026 von konsularischen Pflichten befreit. Diese kostenlose Gebühr bedeutet nicht, dass alle externen Kosten verschwinden.

Das Follow-up muss schließlich die erhaltene Handlung abdecken und nicht nur die Lieferung des Umschlags. Ein postalisches Follow-up bestätigt die Ankunft der Post. Es beweist nicht die Akzeptanz aller Dokumente oder den Abschluss der Registrierung im Libanon. Im ersten Austausch sind die nützlichen Fragen daher genau: Welche Originale, welche Bescheinigungen, welche Zahlung, welche Rückgabe von Dokumenten und welcher Nachweis der Beendigung des Verfahrens?

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews