6. November 2006: Politische Konsultationen im Libanon

Am 6. November 2006 eröffnete Nabih Berri Konsultationen in Beirut, um die wichtigsten libanesischen politischen Kräfte näher zusammenzubringen. Nach dem Sommerkrieg forderten die Hisbollah und ihre Verbündeten mehr Gewicht von der Regierung. Die parlamentarische Mehrheit lehnt eine Sperrminorität ab. Die erste Sitzung führte zu einem Medienfrieden, ohne Vereinbarung über die Sitze. Eine Überprüfung dieses Kompromissversuchs, der verfassungsmäßigen Regeln im Mittelpunkt des Streits und der Rücktritte der Minister nach dem 11. und 13. November.

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Dieser Tag in der Geschichte des Libanon.

Am 6. November 2006 eröffnete Nabih Berri politische Konsultationen in Beirut, um die Regierungskrise zu lösen. Fast drei Monate nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah sind die Führer in Bezug auf die Teilung der Macht nach wie vor gespalten. Ihr erstes Treffen führte zu einem Medienfrieden, ohne Einigung über die Zusammensetzung des Kabinetts von Fouad Siniora.

Politische Konsultationen im Libanon nach dem Krieg

Der Präsident der Kammer bringt Vertreter der wichtigsten politischen Kräfte zusammen, um ein unmittelbares Ziel zu erreichen: eine weitere Trennung zu vermeiden. Die Hisbollah und ihre Verbündeten fordern eine Regierung der nationalen Einheit, die ihnen mehr Sitze geben würde. Die parlamentarische Mehrheit, die vom Lager des 14. März dominiert wurde, weigerte sich, eine Blockademacht innerhalb der Exekutive aufzugeben.

Bei der Sitzung am Montag, dem 6. November konnten wir die Gespräche wieder aufnehmen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, ihre gegenseitigen Medienkampagnen einzustellen. Sie planen, die Gespräche am nächsten Tag fortzusetzen. Diese Entscheidung reduziert die verbale Konfrontation, löst aber keine Meinungsverschiedenheiten über die Portfolioallokation.

Das Treffen fand unter starkem militärischem und polizeilichem Schutz im Zentrum von Beirut statt. Berri beschreibt eine positive Atmosphäre an seinem Ende. Die Kluft zwischen der gewünschten Ruhe und dem erwarteten Regierungskompromiss bleibt beträchtlich.

Gemeinsame Sitze im Zentrum des Streits

Seit Juli 2005 leitet Fouad Siniora ein 24-köpfiges Kabinett. Hisbollah und die Amal-Bewegung haben dort bereits Vertreter. Die Freie Patriotische Bewegung von Michel Aoun, einem Verbündeten der Hisbollah, nimmt nicht teil. Der Antrag auf Erweiterung betrifft daher mehrere Teile der Opposition, deren Situation in der Regierung unterschiedlich ist.

Die Mehrheit erwägt den Eintritt von Aldermen. Auf der anderen Seite widersetzt sie sich einer neuen Spaltung, die es der Opposition ermöglichen würde, wesentliche Entscheidungen zu verhindern. Die Verhandlungen betreffen somit die konkreten Bedingungen für das Funktionieren des Ministerrates, die über die bloße Anwesenheit jeder Partei hinausgehen.

Für die Hisbollah und ihre Verbündeten muss eine vereinte Regierung ihre Beteiligung an nationalen Entscheidungen stärken. Siniora und ihre Anhänger verteidigen die Regierungsfähigkeit des Kabinetts. Diese Positionen sind nach dem Sommerkrieg, der die Spannungen zwischen den politischen Lagern verschärfte, schwieriger zu vereinbaren.

Was die Sperrminorität bedeutet

Der Sitzkampf wird durch die verfassungsmäßigen Regeln des Ministerrats erklärt. Artikel 65 sieht eine Beschlussfähigkeit von zwei Dritteln seiner Mitglieder vor. Es sieht die Suche nach einem Konsens und dann eine Abstimmung vor, wenn sie nicht erreicht werden kann.

Gewöhnliche Entscheidungen werden dann von einer Mehrheit der Gegenwart getroffen. Die grundlegenden Fragen erfordern die Zustimmung von zwei Dritteln der in der Ausbildungsverordnung festgelegten Mitglieder. Diese Kategorie umfasst Haushalt, Krieg und Frieden, internationale Abkommen und Wahlrecht.

Artikel 69 fügt eine weitere Regel hinzu: Die Regierung gilt als zurückgetreten, wenn sie mehr als ein Drittel ihrer Mitglieder verliert. Die Schwelle überschreitet also die exakte dritte. In einem Kabinett von vierundzwanzig Ministern würden neun Abgänge diese Schwelle überschreiten, verglichen mit acht für ein Drittel.

Eine ausreichende Vertretung kann sich somit auf die Stimmen, das Quorum oder das Überleben des Unternehmens auswirken. Es ist diese Fähigkeit, die in den November-Verhandlungen die Forderung nach einer Minderheitenblockade deckt.

Ein Schritt vor dem 6. November

Diese Konsultationen sind nicht die Geburtsstunde des nationalen Dialogs 2006. Nabih Berri hatte bereits vierzehn Führer am 2. März versammelt. Die Frühjahrsgespräche umfassten die Beziehungen zu Syrien, palästinensische Waffen und das vorgeschlagene Gericht, um die Ermordung von Rafic Hariri zu versuchen.

Zwischen den beiden Sequenzen störte der Sommerkrieg die Prioritäten des Landes. Der Wiederaufbau und Einsatz der libanesischen Armee und der UNIFIL im Süden geht mit einer starken politischen Polarisierung einher. Die Frage der staatlichen Autorität bleibt zentral. Im November spiegelte sich dies direkt in einem Streit über die Zusammensetzung der Exekutive wider.

Das vorgeschlagene internationale Tribunal ist auch eine große Herausforderung für die Institutionen. In diesem Stadium werden die Diskussionen über seine Gründung fortgesetzt. Die Sitzung am 6. November hat dieses Tribunal oder eine neue Regierung nicht geschaffen.

Eine Öffnung gefolgt von einem Bruch

Die beim ersten Treffen erzielte Pause führte nicht zu einem dauerhaften Kompromiss. Am 11. November, nach dem Scheitern der Konsultationen, kündigten die fünf schiitischen Minister ihren Rücktritt an. Am 13. November verließ Umweltminister Yacoub Sarraf in der Nähe von Präsident Emile Lahoud das Kabinett.

Diese Abgänge eröffneten einen neuen Konflikt um die Legitimität der Regierung. Die Opposition und Lahoud bestreiten die Fortsetzung ihrer Aktivitäten in Abwesenheit einer schiitischen Vertretung. Siniora unterhält das Kabinett, unterstützt von der parlamentarischen Mehrheit, und akzeptiert keine formellen Rücktritte.

Am 6. November war dies der erste Tag eines Kompromissversuchs, dessen unmittelbares Ergebnis sich auf die Ruhe der Medien beschränkte. Eine Woche später trifft sich die Regierung weiter, während ihre Gegner nun ihre verfassungsmäßige Legitimität in Frage stellen.

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