In Tebnine setzen Dutzende von Mädchen ihre Ausbildung in einem teilweise reparierten Haus nach dem Bombenanschlag fort. Die Teams pflegen die Rezeption trotz der Unterbrechungen, der unbrauchbaren Räume und der begrenzten Ressourcen. Jüngste Berichte beschreiben die materielle Unterstützung durch UNIFIL-Truppen. Das Ende des operativen Mandats, das für den 31. Dezember 2026 geplant ist, vor einem schrittweisen Rückzug, schürt Bedenken hinsichtlich der Kontinuität dieser Unterstützung. Die Institution sucht Relais, um das tägliche Leben der Bewohner zu erhalten und die Arbeit fortzusetzen.

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In Tebnine, Südlibanon, leben Dutzende von Mädchen in einem Haus, das immer noch von Bombardierungen geprägt ist. Ein Agenturbericht, der am 5. November 2026 veröffentlicht wurde, beschreibt ihre Ausbildung und Projekte, trotz der Schäden und der Unsicherheit. Andere neuere Beweise zeigen, wie fragil die Aufrechterhaltung dieses täglichen Lebens bleibt.

In Tebnine, Schule trotz Schäden

Das Haus beherbergt Kinder, die eines oder beider Elternteile beraubt sind, aber auch Mädchen, deren Familien keine Betreuung leisten können. Es bietet die notwendigen Uniformen, Aktentaschen und Mahlzeiten für die Schule. Die größeren verfolgen auch Studien.

In den Zeugnissen einer internationalen Agentur erinnert sich ein 13-jähriges Mädchen an ihren Wunsch, Medizin zu studieren. Eine 19-jährige Frau wird in Innendekoration ausgebildet. Diese Projekte bleiben mit der Möglichkeit verbunden, in einer sichereren Umgebung zu leben und zu studieren.

Immer unbrauchbare Zimmer

Im Jahr 2024 verließen die Kinder das Gebiet, bevor ein israelischer Angriff auf ein nahe gelegenes Gebäude das Haus schwer beschädigte. Die Arbeit konnte nur einen Teil des Raumes zurückgewinnen. Das Obergeschoss, in dem sich Schlafsäle befanden, bleibt degradiert.

Ein separater Bericht, der am 2. November veröffentlicht wurde, beschreibt zerbrochene Fenster, beschädigte Betten und Gegenstände, die in den Räumen zurückgelassen wurden. Ein paar Zimmer auf der unteren Ebene wurden eingerichtet, um die Bewohner unterzubringen. Das Gebäude hat noch nicht alle seine Unterkunft Kapazität.

Laut den befragten Mitarbeitern stören die Explosionen auch die Nächte. Einige Kinder wachen auf und bereiten sich darauf vor zu gehen, aus Angst vor einer weiteren Evakuierung. An den schwierigsten Tagen verhindert Schlafmangel, dass sie sie zur Schule schicken. Outdoor-Ausflüge und Spiele hängen auch von den Sicherheitsbedingungen ab.

Diese Berichte beschreiben eine diskontinuierliche tägliche: Mahlzeiten, Klassen und Aktivitäten wieder, und dann die Geräusche des Krieges unterbrechen sie. Die Rückkehr ins Haus bedeutet nicht, dass Kinder zu stabilen Lebensbedingungen zurückgekehrt sind.

Hilfe von Friedenstruppen und Nachfolgefragen

Ein weiterer Bericht, der am 27. Oktober erstellt wurde, dokumentiert die Unterstützung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon. UNIFIL stellte Militärbetten zur Verfügung. Soldaten, insbesondere Iren und Malaysier, nahmen an der Sanierung der Räumlichkeiten teil. Diese Materialhilfen ermöglichten es, einen Teil des Gebäudes wieder zu öffnen.

Die Staats- und Regierungschefs sind besorgt über die Zukunft dieser Unterstützung. Die Bedürfnisse umfassen Nahrung, Kleidung, Medizin und Bildung. Reparaturen erfordern auch Ressourcen, die die Institution zu sammeln kämpft.

Der UNIFIL-Kalender verdient eine Klarstellung. Die Resolution 2790 sieht die Beendigung ihres operativen Mandats am 31. Dezember 2026 vor. Der Austritt muss dann schrittweise innerhalb eines Jahres erfolgen. Es ist daher nicht der gleichzeitige Abzug aller Truppen Ende Dezember.

Dieser Zeitplan garantiert jedoch nicht die Aufrechterhaltung jeder Spende oder jedes lokalen Projekts. Die Unterstützung zu Hause hängt von der konkreten Unterstützung ab, während sich die Mission auf ihre Reduzierung vorbereitet. Für Tebnines Teams soll die Relaissuche dazu beitragen, die Aufnahme von Mädchen zu erhalten und die Arbeit in den noch unbrauchbaren Räumen fortzusetzen.

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