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6. November Zeitung: Südlibanon, Iran, Ukraine und amerikanische Beschäftigung

Die Zeitung Libnanews vom 6. November 2026, 18h in Beirut.

Zusammenfassend: Operationen im Südlibanon, Strom und Wasser, Vermittlung zwischen Katar und Iran, Tod eines MT-Velos-Seemanns, angekündigte Abhöraktionen in Saudi-Arabien, Diplomatie über die Ukraine und US-Beschäftigungszahlen.

Die Aussagen sind zugeordnet. Die Ursache der MT Velos Explosion bleibt als Annahme durch den Manager dargestellt. Die libanesische Gesundheitsakte wurde am 5. November um 14 Uhr gestoppt, nicht am Tag der Zeitung.

Informationen: NNA/QNA, Libanesisches Gesundheitsministerium, EDL, Beirut und Mount Lebanon Water Establishment, Reuters, BLS. Details und Aktualisierungen finden Sie unter https://libnanews.com/

Archivbilder berichteten, keine Rekonstruktion der Ereignisse des Tages.

Ganzheitliche Fotos, einfach verkleinert:

Deir Mimas (2019), Prodrummer619, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir Mimas.jpg

Zuk (2009), Evilscaught, CC BY 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power Plant of Jonieh… – panoramio.jpg

Doha (2023), Zairon, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha Skyline 01.jpg

Petroleum Illustration (2019), Shipspotter Stahl, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil Taker ship.jpg

Kirill Dmitriev (2018), council.gov.ru, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirill Dmitriev 2018.jpg

Lizenzen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ · https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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