Pässe: die Schritte in Washington und Detroit

Libanesische Einwohner der Vereinigten Staaten können einen biometrischen Pass in Washington oder Detroit beantragen, ohne in den Libanon zurückzukehren. Die Anwesenheit, Termine und Teile bleiben eingerahmt. In diesem Leitfaden werden die aktualisierten Verfahren, die entsprechenden Börsen und die alten angezeigten Kurse beschrieben, um die Datei ohne unnötige Verwirrung oder Verschiebung vorzubereiten.

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Libanesische biometrische Pässe können jetzt von den Vereinigten Staaten ohne vorherige Rückkehr in den Libanon angefordert werden. Washington und Detroit haben die Ausrüstung, um biometrische Daten aufzunehmen. Die Verfahren bleiben jedoch an den Wohnort, einen Termin und die für jede Aufführung erforderlichen Räume gebunden. In Washington erzwingt sogar die Erneuerung jetzt eine physische Präsenz.

Der amerikanische Einsatz begann am 21. September 2026. Der General Security Service stattete die libanesische Botschaft in Washington und das Generalkonsulat in Detroit aus und bildete dann die betroffenen Offiziere aus. Diese Öffnung bringt die Einreichung der Benutzeranfrage näher. Es bedeutet nicht die sofortige Ausstellung des Dokuments oder das vollständig durchführbare Verfahren von einem Computer.

Die folgenden praktischen Informationen wurden am 6. November 2026 in den verfügbaren offiziellen Bekanntmachungen überprüft. Ein Punkt verdient besondere Aufmerksamkeit: Alte Seiten bleiben zugänglich. Jüngste Ankündigungen über Termine und Biometrie sollten daher von früheren Anweisungen, die noch angezeigt werden, unterschieden werden.

Biometrische Pässe: Überprüfen Sie Ihren Wahlbezirk

Ein Bewerber wählt nicht automatisch Washington oder Detroit nach dem ersten gefundenen Termin. Der Wohnstaat bestimmt die zuständige Vertretung. Die Vereinigten Staaten haben eine libanesische Botschaft und drei Generalkonsulate, die jeweils einen Wahlkreis abdecken.

Washington umfasst Einwohner von Maryland, Virginia, die beiden Carolines, Georgia, Tennessee und Florida. Seine Gerichtsbarkeit umfasst auch Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, Alabama und den District of Columbia.

Detroit umfasst Michigan, Kentucky, Illinois, Ohio, Indiana, Minnesota, Iowa, Nebraska, beide Dakota, Wisconsin, West Virginia, Missouri und Kansas. Andere Bewohner müssen ihre Verbindung zu den Konsulaten in New York oder Los Angeles überprüfen. Washington State, an der Westküste, ist nicht verwechselt mit Washington, DC.

In Washington betrifft die Präsenz auch die Erneuerung

Die am 2. Oktober veröffentlichte Ankündigung, die seit dem 1. Oktober gültig ist, eröffnet den ersten Antrag auf einen biometrischen Pass bei der Botschaft. Es heißt auch, dass Inhaber eines biometrischen Passes sich präsentieren müssen, um ihn zu erneuern. Biometrische Daten und Fotografie werden vor Ort aufgenommen.

Den Termin finden Sie unter passports@lebanonembassyus.org oder +1 202 939-6306. Der Empfang ohne Termin hängt von den Möglichkeiten des Dienstes ab. Es ist daher keine Lösung, die als vor der Verdrängung erworben angesehen werden kann.

Für einen ersten biometrischen Antrag wird zusätzlich zur üblichen Datei ein libanesischer Personalausweis mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als zehn Jahren oder ein Personenstandsauszug mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als drei Jahren verlangt. Es erfordert die Originale dieser Dokumente. Eine Fotokopie allein erfüllt diese Anforderung nicht.

Das Vorbereiten einer Online-Datei und das Erhalten einer Nische sind zwei verschiedene Schritte. Der Termin wird verwendet, um den Durchgang zum Schalter zu organisieren; es befreit nicht vom Sammeln von Beweisen. Vor einer Reise muss der Antragsteller die Aufzeichnung seiner Situation, insbesondere für ein Kind oder ein verlorenes Dokument, angeben lassen.

In Detroit sind drei Tage für Bewerbungen reserviert

Eine Mitteilung des Konsulats vom 26. September reserviert montags, dienstags und donnerstags von 9.30 bis 14.00 Uhr biometrische Passanträge. Der Service funktioniert nach Vereinbarung. Benutzer können +1 248 810 7730 während der Arbeitszeit kontaktieren oder an biometricpass.lebconsulatedtw@gmail.com schreiben.

Diese e-mail-adresse erscheint auf der offiziellen mitteilung, auch wenn sie eine allgemeine öffentliche messaging-domain verwendet. Um einen Fehler des Empfängers zu vermeiden, sollte er aus der Ankündigung des Konsulats kopiert und von seinen Anweisungen gefolgt werden. Kein privater Vermittler ist verpflichtet, diesen Termin zu beantragen.

Das Generalkonsulat, allgemein bekannt als das Detroit-Konsulat, befindet sich in Southfield: 1000 Southfield Town Center, Suite 2450, Michigan 48075. Biometrische Zeitpläne sollten nicht als die aller konsularischen Dienste ausgelegt werden.

Die Dokumente sind nicht auf den alten Pass beschränkt

Die Washingtoner Sektion fragt nach dem Formular, dem Originalpass und Kopien, dem Nachweis der libanesischen Identität und einem amerikanischen Dokument. Für Minderjährige werden auch der Familienstand und die elterliche Zustimmung erwähnt. Details hängen von der Art der Nachfrage ab; ein Verlust des Reisepasses erfordert zusätzliche Elemente.

Detroit gibt einen besonderen Hinweis, datiert 22. September, für die erste Ausgabe. Es enthält ein individuelles Verwaltungsdokument, das mit der Mission erstellt wurde, ein kürzlich beglaubigtes Foto und Ausweisdokumente. Es unterscheidet eine Route mit einem kürzlichen Familienauszug und eine andere mit einem libanesischen Personalausweis unter 10 Jahren, begleitet von einem Aufenthaltsnachweis oder einem ausländischen Pass.

Diese Listen dürfen nicht zu einer einzigen, überall gültigen Datei zusammengeführt werden. Ein von Washington angeforderter Auszug hat nicht unbedingt den gleichen Titel oder die maximale Dienstaltersstufe wie der in Detroit zitierte. Die zuständige Dienststelle bestätigt die entsprechende Kombination vor der ursprünglichen Verbringung.

Kosten und Zeitlimits: Wiederholen Sie nicht die alten Beträge

Washington kündigte am 1. März 2026 eine Reduzierung mehrerer Konsulargebühren an. Das Diagramm zeigt $ 150 für einen fünfjährigen biometrischen Pass und $ 300 für zehn Jahre. Die genehmigte Dauer hängt von der Kategorie des Antragstellers ab. Diese Beträge enthalten nicht unbedingt die für die Datei gewählten Versandkosten.

Die Detroit Pass-Seite zeigt noch Tarife wie am 1. Januar 2025 anwendbar. Sie stellen keine Bestätigung des im November 2026 zu zahlenden Betrags dar. Der aktuelle satz und die zahlungsmethode sollten beim konsulat beantragt werden, anstatt eine zahlung aus dieser ehemaligen linie vorzubereiten.

Washington empfiehlt, dass die Nachfrage drei Monate vor dem Auslaufen erwartet wird. Seine Seite unterscheidet das diplomatische Routing von einer bezahlten Express-Option. Die darin enthaltenen Laufzeiten bleiben unverbindlich und stellen keine Übergabeverpflichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Die Einführung des biometrischen Sockels in den Vereinigten Staaten beweist nicht, dass der Druck und die Rückgabe des Dokuments sofort erfolgen.

Schließlich zielen die neuen Bestimmungen in Washington auf libanesische Bürger ab. Die Botschaft erklärt, dass sie zu diesem Zeitpunkt das Reisedokumentenregime der palästinensischen Flüchtlinge aus dem Libanon nicht ändern. Vor der Buchung einer Reise muss jeder Benutzer vom zuständigen Dienst die Bedingungen für sein Dokument einholen und prüfen, wann er es tatsächlich zurückbekommen kann.

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