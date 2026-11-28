Seit dem 26. November steht Belgien im gelben Code für Atemwegsinfektionen. Der Winterplan empfiehlt eine bessere Belüftung, ohne neue Verpflichtungen aufzuerlegen.

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Seit dem 26. November steht Belgien im gelben Code für Atemwegsinfektionen. Der Winterplan empfiehlt eine bessere Belüftung, ohne neue Verpflichtungen aufzuerlegen.

Am Donnerstag, den 26. November, hat die belgische Risikomanagementgruppe die Aufmerksamkeit auf Atemwegsinfektionen erhöht. Die Verschiebung von grün nach gelb entspricht einer moderaten Zirkulation von Infektionen, mit Druck auf die Pflege, die die Behörden immer noch als kontrolliert betrachten. Auf der interministeriellen Gesundheitskonferenz wurde die Umsetzung des Winterplans bestätigt.

Gelb bedeutet nicht, dass Krankenhäuser gesättigt sind

Das Gerät folgt mehreren Infektionen: Influenza, Covid-19, Infektionen des respiratorischen Synzytialvirus (VRS) und Pneumokokkeninfektionen gehören zu den in der Pressemitteilung genannten. Der gelbe Code ist daher kein Bericht über eine Grippeepidemie allein. In der vierstufigen Skala entspricht Orange einer starken Durchblutung und einem erheblichen Pflegedruck. Die Überlastung des Gesundheitssystems kennzeichnet rot.

Die Sciensano Abwasserüberwachung veranschaulicht diese Unterscheidung. Auf der öffentlichen Tabelle zeigten die Proben vom 16. November ein sehr hohes Niveau von SARS-CoV-2 und moderate Werte für Influenza und RSV. Dieses Netzwerk deckt 39% der Bevölkerung in 172 Gemeinden ab. Diese Maßnahmen informieren über die Verbreitung von Viren in folgenden Bereichen: Sie sind weder eine nationale Zählung der Patienten noch eine Krankenhausuntersuchung. Das nächste Update wurde am 30. November angekündigt.

Bei der Arbeit und zu Hause liegt der Fokus auf Raumluft

Für den gelben Code empfehlen die belgischen Behörden, Fenster und Türen regelmäßig zu öffnen, wenn möglich auf zwei Seiten eines Raumes, und die Lüftungsgitter freizulassen. Wenn das Gebäude über ein mechanisches System verfügt, empfehlen sie, die Funktion zu überprüfen und die Durchflussrate anzupassen, wenn mehrere Personen den Raum besetzen. Die Pressemitteilung erinnert auch an die im Laufe des Jahres geltenden Ratschläge, einschließlich Händewaschen und reduziertem Kontakt, wenn man krank ist.

Der Plan umfasst Arbeitsplätze, Transport und Versammlungen. Der Farbwechsel begründet keine generelle Verpflichtung, im Transport oder in der Schule eine Maske zu tragen. Die Risikomanagementgruppe kann das Niveau abhängig von der Zirkulation von Infektionen und ihren Auswirkungen auf die Pflege erhöhen oder senken.

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