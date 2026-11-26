Die rumänische Warnung gilt Donnerstag, den 26. November bis 20 Uhr Ortszeit. Die Böen könnten in den südlichen Karpaten und im Banatgebirge 110 km/h erreichen. Eine breitere Überprüfung bleibt bis Freitag um 10 Uhr gültig.

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Die rumänische Warnung gilt Donnerstag, den 26. November bis 20 Uhr Ortszeit. Die Böen könnten in den südlichen Karpaten und im Banatgebirge 110 km/h erreichen. Eine breitere Überprüfung bleibt bis Freitag um 10 Uhr gültig.

Die rumänische Nationale Meteorologische Verwaltung stellte am Donnerstag, dem 26. November, die südlichen Karpaten, das Banatgebirge und das südliche Banat in gelbe Wachsamkeit. Die Warnung ist von 5 bis 20 Uhr rumänischer Zeit, von 4 bis 19 Uhr in der französischen Metropole. Es betrifft hauptsächlich Schneefälle, die von starken Bergwinden begleitet werden, und im südlichen Banat Böen in niedrigeren Höhen.

Reduzierte Sicht über 1.400 Meter

In den betreffenden Berggebieten prognostiziert die ANM Winde von 60 bis 70 km/h mit Böen von 90 bis 110 km/h auf den Höhen. Der Wind sollte den Schnee heben und die Sicht verringern. Meteorologen warten in der Regel 10 bis 15 Zentimeter kühlen Schnees, vor allem über 1.400 Meter, und bis zu etwa 25 Zentimeter im Westen der südlichen Karpaten. Im südlichen Banat sind die erwarteten Winde 50 bis 70 km/h.

Eine separate Bewertung für Eis bis Freitagmorgen

Der Meteorologische Dienst gab eine separate Mitteilung aus, die bis Freitag, den 27. November, um 10 Uhr Ortszeit, für Niederschläge gültig war, die einen Großteil des Landes betrafen. Es bietet vor allem Regen, aber auch eine Mischung aus Regen und Schnee in den Hügeln von Oltenia und Muntenia Donnerstagmorgen, dann im nördlichen rumänischen Moldawien und östlich von Siebenbürgen am Abend und in der Nacht. Das Eisrisiko gilt im Südwesten, in der Mitte und im Nordosten des Landes sowie in den Bergen als höher.

Das Ende der gelben Wachsamkeit am Donnerstag um 20 Uhr markiert daher nicht das Ende der Stellungnahme zu Niederschlag und Eis. Schneehöhen bleiben prognostiziert; der Wetterbericht stellt keine Straßensperrung dar.

Foto von Archiven: verschneite Landschaft rumänischer Karpaten, Bild veröffentlicht im Januar 2026. Adi Albulescu / Unsplash. Boxen und Titration: Libnanews.

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