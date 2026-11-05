Arbousier: Blumen und Früchte gleichzeitig

Arbutus undo, eine einheimische Spezies im Libanon, kann ihre Blumen und reifen Früchte gleichzeitig tragen. Dieses Herbstspektakel erklärt sich durch die langsame Reifung der Sträucher aus der vorherigen Blüte. Zwischen weißen Glocken und roten Früchten trennt fast ein Jahr zwei Generationen. Unser Termin « Wussten Sie? » erforscht dieses Detail der mediterranen Flora und erinnert daran, warum es notwendig ist, diesen Baum vom östlichen Strauch zu unterscheiden, der auch im Libanon vorhanden ist, aber mit verschiedenen Kalendern.

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Wussten Sie das? Der Baum kann reife Blumen und Früchte gleichzeitig tragen. Im Herbst kommen seine kleinen, hellen Glocken manchmal neben roten Arbussen. Die Früchte stammen aus der vorherigen Blüte: Sie verbrachten fast ein Jahr auf dem Baum, bevor sie die Reife erreichten.

Diese Besonderheit gehört zuArbutus undo, eine mediterrane Art, die die American University of Beirut zählt zu den einheimischen Pflanzen des Libanon. Ein Baum des libanesischen Naturerbes daher, dessen Kalender in den Zweigen liest.

Fast ein Jahr zum Reifen

In diesem Strauch beginnt die Blüte im Herbst. Die Früchte, die sich dann bilden, nehmen sich Zeit: Sie reifen im folgenden Herbst, während bereits eine neue Blüte beginnen kann. Der Botanische Garten der Universität Cambridge beschreibt diese Überlappung zwischen den beiden Generationen zum gleichen Thema.

Um zu verstehen, was gesehen wird, ist es notwendig, von einer Blütezeit zur anderen zurückzukehren. Die Blumen des Augenblicks bereiten zukünftige Früchte vor. Rote Arbouses hingegen vervollständigen eine viel früher initiierte Entwicklung. Ihre Anwesenheit nebeneinander bedeutet nicht, dass die Blume in wenigen Tagen Frucht geworden ist.

Dieser Rhythmus ist noch lange vor dem Öffnen von Blumen. Eine im November 2025 veröffentlichte StudieGrenzen in der Pflanzenwissenschaft, durchgeführt auf drei Bäumen des botanischen Gartens von Rom Tor Vergata, folgte ihre Entwicklung zwischen Juni 2023 und Januar 2024. Die Forscher unterscheiden sieben Stufen, vom jungen Knopf bis zur offenen Blume. Diese Beobachtungen wurden in Rom gemacht und beschreiben nicht den genauen Zeitplan der libanesischen Bevölkerung.

Grünes Laub, Glocken und rote Früchte

Der Baum behält seine Blätter das ganze Jahr über. Sie sind zäh, glänzend und mit kleinen Zähnen ausgekleidet. Die Blumen, in hängenden Clustern gruppiert, nehmen die Form von kleinen weißen Glocken mit Creme, manchmal rosa. Die Früchte sind abgerundet, mit einer anerkannten körnigen Oberfläche, und drehen sich zu orange und dann zu rot während der Reifung.

Es ist dieser Look, der ihm den Spitznamen « Baum mit Erdbeeren » gibt. Es gehört zu den Ericaceae, der Heidefamilie. Das Nationalmuseum für Naturgeschichte beschreibt ein süßes und saures Fleisch, aber eher mehlig. Arbouses sind essbar und werden verwendet, um Marmelade zu machen. Ein Foto reicht jedoch nicht aus, um eine Wildfrucht vor dem Verzehr zu identifizieren.

Im Libanon, unterscheiden zwischen den beiden Sträuchern

Der gemeinsame Name kann verwirrend sein. Libanon auch GastgeberArbutus andrachne, oft arbousier von griechenland oder östlich arbousier genannt. Er behält auch sein Laub und trägt orangerote Früchte. Seine glatte Rinde hebt sich in dünnen Platten ab und zeigt wechselnde Farbtöne.

Sein Timing unterscheidet sich: Seine Blüte ist normalerweise Frühling, während seine Frucht im Herbst reift. Es ist daher nicht möglich, allen Sträuchern die herbstliche Begegnung von Blumen und Früchten zuzuschreiben, die charakteristisch fürArbutus undoDer Name der Art zählt so viel wie die Farbe der Beeren.

Um dieses Detail zu beobachten, ist es am besten, den ganzen Zweig zu betrachten: Blätter, Knospenhaufen oder Blumen und Früchte. Je nach Ort und Bedingungen des Jahres sind sie nicht alle in der gleichen Phase. Das Foto, das diesen Artikel begleitet und im Dezember 2011 in Spanien aufgenommen wurde, zeigt zwei reife Sträucher neben noch geschlossenen Blütenknospen.

Foto:Bj.schoenmakers / Wikimedia CommonsMontes de Málaga, Spanien, 25. Dezember 2011,CC0. Das Originalfoto ist konserviert, verkleinert und von einem typografischen Verband begleitet.

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