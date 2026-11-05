GiFi und Grand Frais: Wo sind die Läden?

Der Rechtsbehelf von GiFi, der am 3. November 2026 geliefert wurde, belebt Fragen zu seinen Geschäften und den vorgeschlagenen Veräußerungen bei Grand Frais. Das Management gibt die Fortsetzung der Aktivität bekannt. Die im Oktober 2025 vorgestellten Diskussionen betrafen einen Teil des Netzwerks, mit einem Zeitplan, der mehreren Bedingungen unterliegt. Eine Eröffnung muss lokal verifiziert werden: Ein Auftragsentwurf reicht nicht aus, um seine Realisierung festzustellen. Im Folgenden sind die bestätigten Daten, der Verfahrensrahmen und die noch zu präzisierenden Informationen aufgeführt.

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GiFi und Grand Charge werfen Fragen zur Zukunft ihrer Geschäfte auf. Das Handelsgericht von Toulouse stellte GiFi am 3. November 2026 in eine Justizreform. Das Management gibt die Fortsetzung der Aktivität bekannt. Die vorgeschlagene Veräußerung bestimmter Standorte bei Grand Frais, die zuvor eingeleitet worden war, betraf einen Teil des Netzes.

GiFi Stores arbeiten weiter

Die Geschäfte bleiben offen, sagte das Management in einer Pressemitteilung einer Nachrichtenagentur. Die Gruppe hat mehr als 500 Filialen und beschäftigt etwa 6.000 Mitarbeiter in Frankreich. Das Gericht eröffnete eine sechsmonatige Beobachtungsfrist.

Dieses Verfahren bietet einen Rahmen für die Aufrechterhaltung des Geschäfts eines Unternehmens am Ende der Zahlungen. Während des Beobachtungszeitraums prüfen die Interessenvertreter des Gerichts seine Situation und Möglichkeiten, sie zu beheben. Der Offizier setzt seine Arbeit mit Unterstützung oder Aufsicht des Verwalters gemäß der vom Gericht festgelegten Mission fort.

Arbeitsverträge werden in diesem Zeitraum fortgesetzt. Spätere Entscheidungen können jedoch die Tätigkeit oder die Zahl der Mitarbeiter verändern. Die Eröffnung der Anpassung garantiert daher nicht die dauerhafte Aufrechterhaltung aller Geschäfte und Arbeitsplätze. Sie erklärt auch nicht ihre allgemeine Schließung.

GiFi und Grand Charges: ein Projekt, das auf bestimmte Standorte beschränkt ist

Der Immobilienabgleich mit Grand Charges geht dieser gerichtlichen Entscheidung voraus. In einer Mitteilung vom 24. Oktober 2025 beschrieb der Rechtsberater von GiFi Gespräche über die Veräußerung von 25 bis 30 Filialen. Er erwähnte eine mögliche Unterschrift Anfang 2026 nach Rücksprache mit den Personalvertretern.

Der Zeitplan sah dann die Fertigstellung im Jahr 2026 unter normalen Bedingungen und Regulierungsbehörden vor. Es war ein gezieltes Projekt, das insbesondere auf die Entwicklung der territorialen Lage von Grand Frais abzielte. In diesem Dokument wurde die Übernahme von GiFi als Ganzes nicht beschrieben.

Ein angekündigter Zeitplan bleibt getrennt von einem abgeschlossenen Verkauf. Es reicht nicht aus, festzustellen, dass jeder erwähnte Laden seinen Namen geändert hat, oder das Datum der Wiedereröffnung festzulegen. Die genaue Anzahl der durchgeführten Conversions sollte Site für Site bestätigt werden. Die für diesen Artikel verifizierten Informationen ermöglichen es nicht, eine erschöpfende und aktualisierte Liste zu veröffentlichen.

Überprüfen Sie eine Store Wide Opening

Um eine Reise vorzubereiten, bleibt der Point-of-Sale-Kalender ein nützlicher Maßstab. In Sainte-Marguerite, in den Vogesen, kündigt die offizielle Aufzeichnung von Grand Frais zum Beispiel eine Eröffnung am 18. November an. Es wird nicht angegeben, dass dieser Shop ein GiFi ersetzt: Daher kann dieser Ursprung nicht von der Werbung abgezogen werden.

Im Hinblick auf die Neuorganisation von GiFi wird die nächste Gerichtssitzung für den 8. Januar 2027 angesetzt. Das Gericht muss dann die finanzielle Fähigkeit prüfen, die Tätigkeit fortzusetzen und den Beobachtungszeitraum beizubehalten.

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