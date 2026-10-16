Die römischen Tempel an den Toren von Qadisha

Die römischen Tempel von Ein Aankrine, vor den Toren von Qadisha In der Kura, im nördlichen Libanon, ein Dorf, dessen syrischer Name « reichhaltiges Wasser » bedeutet, beherbergt einen Komplex von römischen Tempeln, die heute Qasr genannt werden

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Die römischen Tempel von Ein Aankrine, vor den Toren von Qadisha

In der Kura, im nördlichen Libanon, beherbergt ein Dorf, dessen syrischer Name « reichhaltiges Wasser » bedeutet, einen Komplex römischer Tempel, der jetzt Qasr Naous genannt wird. Entdeckt während der Mission in Phönizien von Ernest Renan im 19. Jahrhundert, hat es zwei Tempel: im Osten, der am besten erhaltene, mit seinen korinthischen Säulen, seinem Eingang mit Blumenmotiven und einer unzugänglichen Krypta; Im Westen ist ein Tempel größer, aber von Erdbeben verwüstet, von denen nur die Palisade übrig bleibt.

Seine Architektur erinnert an Mechnaqa und Baalbeck – vielleicht die gleichen Baumeister. Die Stätte war bis ins Mittelalter besetzt: Französische, armenische und arabische Münzen wurden dort in den 1960er Jahren gefunden. Das heutige Dorf stammt erst aus dem 19. Jahrhundert.

📍 Koura, Nordlibanon

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