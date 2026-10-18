AANJAR, DIE OUBLIED OMEYYADE CITY OF BEKAA Gegründet im achten Jahrhundert von Kalif Walid I, ist Aanjar die einzige bekannte Umayyadenstadt, die vollständig von Grund auf neu gebaut wurde. Caravan befestigt, es wird sein..
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AANJAR, DIE AUSGEHÖRIGE OMEYYADESTADT BEKAA
Gegründet im achten Jahrhundert von Kalif Walid I, ist Aanjar die einzige bekannte Umayyadenstadt, die komplett von Grund auf neu gebaut wurde. Caravan befestigt, wird es nach ein paar Jahrzehnten aufgegeben werden. Sein Grand Palace, seine römischen Bäder mit Hypocaustes, seine gewölbte Moschee mit Hufeisenbögen und sein rechteckiger Stadtplan zeugen von einer einzigartigen Mischung römischer, byzantinischer und arabischer Einflüsse. UNESCO-Weltkulturerbe seit 1984.
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