Bundesrichterin Tanya Chutkan hielt eine Politik der Übermittlung von Wählerlisten zurück, die am Vorabend der amerikanischen Zwischenwahl als Nicht-Bürger präsentiert wurden. In einem separaten Verfahren leitete die neunte Schaltung eine erweiterte Schulungsüberprüfung ein und annullierte die von Washington erhaltene Suspendierung. Diese entscheidungen sollten nicht mit dem obersten gerichtshof verwechselt werden, der bereits gegen die trump-administration in kalifornien ist. Ein drittes Gericht verlangt spezifische Garantien für Bundesbeobachter, die während der Wahlen am 3. November eingesetzt werden.

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Am Vorabend der Zwischenwahlen blockierte ein Bundesrichter eine Politik der Übermittlung von Listen von Wählern, die als Nicht-Bürger präsentiert wurden. Die Entscheidung von Tanya Chutkan, die am 2. November in Washington veröffentlicht wurde, bremst die Trump-Regierung erneut. In einem anderen Verfahren wurde ein von Washington erhaltener Aufenthalt abgesagt, nachdem eine erweiterte Schulungsüberprüfung eingeleitet worden war. Diese getrennten Entscheidungen ändern nicht die Bedingungen der Staatsbürgerschaft für die Stimmabgabe oder das Ergebnis eines noch abzustimmenden Stimmzettels.

Neuer Schutz von Wahldaten

Richter Chutkan erteilte eine einstweilige Verfügung und setzte die angefochtene Datenübertragungspolitik aus. Der Fall betrifft die Departments of Justice and Homeland Security. Es geht um die Übermittlung von Listen an die Wahlbehörden, in denen Personen als Nichtbürger identifiziert werden, die auf den Wahllisten eingetragen werden können.

Der Notfallantrag kam von der League of United Latin American Citizens, bekannt als LULAC, und dem Electronic Privacy Information Center oder EPIC. Diese Organisationen stellen die Einhaltung des Datenschutzgesetzes in Frage, das die Verwendung und Offenlegung personenbezogener Daten durch die Bundesregierung regelt.

Die Entscheidung beendet den Prozess nicht. Zu diesem Zeitpunkt schätzt Chutkan die Bedingungen für einen vorläufigen Schutz. Seine Argumentation betont das Risiko von Fehlern in den Daten und deren Folgen für legal registrierte Bürger. Fehlidentifikation kann eine Herausforderung für den Newsletter verursachen oder die Teilnahme entmutigen.

Der Richter stellt auch die Gefahr einer zunehmenden Verwirrung zwischen Wählern und lokalen Beamten fest. Sie ist der Ansicht, dass der Schutz bestehender Wahlverfahren das Eingreifen des Gerichts rechtfertigt. Diese Analyse bedeutet nicht, dass jemand auf einer Bundesliste notwendigerweise ein Bürger wäre. Es macht auch keinen Verdacht der Verwaltung zu Beweisen für illegale Wahlen.

Ein ausgesetzter Aufenthalt, eine erweiterte Trainingsüberprüfung

Am 2. November wurden zwei aufeinander folgende Beschlüsse gefasst. Ein Gremium von drei Richtern aus dem neunten Kreis hatte zunächst den Schutz ausgesetzt, der Gewerkschaften und Verbänden von Richterin Trina Thompson gewährt wurde.

Aber eine Mehrheit der nicht umstrittenen aktiven Richter stimmte dann für die Überprüfung dieses Falles in der erweiterten Formation, bekannt als « in der Bank ». Die von Mary Murguia unterzeichnete Anordnung annullierte ausdrücklich die Entscheidung des Panels. Die der Verwaltung gewährte Aussetzung kann daher nicht mehr als letzte Entscheidung des Gerichts dargestellt werden.

Erster Schutz umfasste Anträge auf getrennte Stimmzettel und Androhung der Strafverfolgung von Wahlbeamten. Das Gremium bezweifelte die Möglichkeit, private Klagen gegen die Exekutive gemäß Abschnitt 11 (b) des Stimmrechtsgesetzes zu erheben.

Die Einleitung der Überprüfung stellt noch keine endgültige Einstellung der erweiterten Schulungen zu diesem Thema dar. Der Fall bleibt getrennt von dem von Chutkan und der Weigerung des Obersten Gerichtshofs, Kalifornien die Aufhebung umstrittener Stimmzettel aufzuerlegen.

Midterms: Bundesbeobachter unter gerichtlicher Kontrolle

Ein dritter Beschluss betrifft die Überwachung der Wahllokale. In einem von der NAACP eingeleiteten Fall lehnte Richterin Reggie Walton am 2. November eine Sofortmaßnahme ab, ohne die Möglichkeit eines neuen Antrags auszuschließen. Sie stützt sich auf staatliche Zusicherungen, stellt aber auch Bedingungen: Verwaltungsbeobachter, unbewaffnet, ohne Uniformen oder Festnahmebefugnisse.

Walton verlangt jedoch einen genauen Bericht. Die Verwaltung muss erklären, wie sie überprüft hat, dass kein Teilnehmer am Beobachtungsprogramm des Justizministeriums ein Strafverfolgungsbeamter ist, der befugt ist, Personen zu verhaften.

Die Bestellung legt den 3. November um 7 Uhr in Washington, DC, um 12 UTC, die Frist für die Einreichung dieses Berichts fest. Das Gericht plant, schnell zu reagieren, wenn Beschwerdeführer eine Verletzung der Regierungsverpflichtungen während der Abstimmung melden.

Bundesgericht E. Barrett Prettyman in Washington, hinter dem George Meade Memorial, Archiv vom 17. Mai 2007. Foto:Jorfer / Wikimedia CommonsGemeinfrei (PD-self). Boxen und Dressing Libnanews. Dieses Bild stellt nicht den Obersten Gerichtshof oder eine Anhörung im November 2026 dar.

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