Tag für Tag: Zypern erlangte am 16. August 1960 die Unabhängigkeit

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Im Herzen des östlichen Mittelmeers erreichte Zypern, lange Zeit unter britischer Herrschaft, am 16. August 1960 eine entscheidende Etappe in seiner Geschichte. An diesem Tag markierte die offizielle Unabhängigkeitserklärung den Höhepunkt eines Prozesses, der zwischen dem Vereinigten Königreich, Griechenland, der Türkei und Vertretern der zypriotischen Gemeinschaften heftig verhandelt wurde. Dieses Ereignis, das Ergebnis der im Februar 1959 unterzeichneten Abkommen von Zürich und London, beendete mehr als acht Jahrzehnte der britischen Kolonialherrschaft und schuf einen komplexen verfassungsmäßigen Rahmen, um die Bestrebungen der griechischen und türkischen Bevölkerung auf der Insel auszugleichen. In einem Kontext der beschleunigten Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg spiegelt diese Unabhängigkeit die nationalistischen Spannungen in der Region wider, die den Idealen der Vereinigung mit Griechenland gegenüber denen der Teilung oder Aufrechterhaltung des Status quo entgegenstehen.

Die Geschichte Zyperns unter britischer Vormundschaft geht auf 1878 zurück, als das Osmanische Reich, geschwächt, die Verwaltung der Insel an das Vereinigte Königreich im Austausch für die Unterstützung gegen Russland abtrat. Dieser Transfer, der durch die Zypern-Konvention formalisiert wurde, stellt die Insel unter eine britische Verwaltung, während eine nominale osmanische Souveränität beibehalten wird. 1914, mit dem Eintritt in den Krieg des Osmanischen Reiches neben den Mittelmächten, annektierte das Vereinigte Königreich Zypern offiziell und verwandelte es in ein Protektorat. 1925 wurde es dann zu einer Kronkolonie, die vollständig in das britische Kolonialreich integriert war. Während dieser Zeit entwickelte die britische Regierung die Infrastruktur, modernisierte die Wirtschaft und etablierte ein Bildungssystem, aber diese Fortschritte maskieren wachsende Frustrationen in der Bevölkerung.

Die griechische Mehrheit, die etwa 77% der Bevölkerung repräsentiert, ist seit langem ein starker Befürworter der Bestrebungen der Enosis, der Vereinigung mit der Mutter Griechenland. Beeinflusst von der griechischen Revolution von 1821 und den Idealen des griechischen Nationalismus sah diese Gemeinschaft Zypern als eine natürliche Erweiterung der griechischen Welt. Umgekehrt fürchtet die türkische Minderheit, etwa 18% der Bevölkerung, die griechische Vorherrschaft und zieht es oft vor, die britische Präsenz als Sicherheitsgarantie aufrechtzuerhalten. Diese ethnischen und religiösen Spaltungen, die aus Jahrhunderten der Koexistenz unter dem Osmanischen Reich geerbt wurden, verschärfen sich in den Nachkriegsjahren. Der Aufstieg antikolonialer Bewegungen in Asien und Afrika inspirierte die Zyprioten, während Griechenland, ein geschwächter Ausgang aus dem Bürgerkrieg (1946-1949), die Zypernfrage auf der internationalen Bühne wiederbelebte.

Die Wurzeln des verschärften Nationalismus

In den 1930er Jahren brachen sporadische Unruhen gegen die britische Regierung aus, besonders 1931, als griechisch-khypriotische Demonstranten die Residenz des Gouverneurs in Nikosia in Brand setzten. Diese Unruhen führen zu verstärkter Repression, mit dem Verbot politischer Parteien und strenger Zensur. Der Zweite Weltkrieg akzentuierte Ungleichheiten: Tausende von Zyprioten traten der britischen Armee bei und hofften auf spätere Anerkennung, aber die Versprechen der Selbstbestimmung blieben ein toter Buchstabe. 1948 schlug das Vereinigte Königreich einen begrenzten Verfassungsplan vor, der vom griechisch-zypriotischen Volk abgelehnt wurde, das dies forderte.

Ein Wendepunkt ereignete sich im Januar 1950, als die orthodoxe Kirche von Zypern unter der Führung von Erzbischof Makarios II. eine informelle Volksabstimmung über die Enosis organisierte. Obwohl die türkischen Zyprioten die Abstimmung boykottieren, stimmten 96 % der griechisch-zypriotischen Teilnehmer für eine Vereinigung mit Griechenland. Dieses Referendum, obwohl inoffiziell, erregt die nationalistische Bewegung und zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Griechenland brachte den Fall 1954 vor die Vereinten Nationen und berief sich auf das Recht auf Selbstbestimmung, aber die Debatten schwelten gegen die britische und türkische Opposition. Das Vereinigte Königreich argumentiert, dass Zypern für seine Militärstützpunkte von strategischer Bedeutung ist, die im Kontext des Kalten Krieges und der Nähe des Suezkanals von wesentlicher Bedeutung sind.

Gleichzeitig verschärfen sich die inneren Spannungen. Die türkische Gemeinschaft bildet Organisationen wie die türkische Nationalpartei, die die Taksim verteidigt oder die Teilung der Insel. Zwischenkommunale Zusammenstöße brachen sporadisch aus, verschärft durch rivalisierende Propaganda. In diesem Klima entsteht die Idee eines bewaffneten Kampfes, inspiriert von Guerillabewegungen in Algerien oder Irland. Griechisch-khypriotische Führer, die sich der Grenzen der Diplomatie bewusst sind, entscheiden sich für eine Strategie, die politischen Druck und militärische Aktionen kombiniert.

Die Geburt der EOKA und der Zusammenbruch der Gewalt

Der 1. April 1955 markiert den offiziellen Beginn der bewaffneten Kampagne mit der Gründung der EOKA, der Nationalen Organisation der zypriotischen Kämpfer, angeführt von Oberst Georgios Grivas, einem erfahrenen griechischen Offizier, der als Digeniskrieg bekannt ist. Grivas, ein Veteran der Weltkriege und des griechischen Widerstands, kam im November 1954 heimlich nach Zypern, um ein Untergrundnetzwerk zu organisieren. Die EOKA, mit etwa 300 regulären Kämpfern und 1.000 aktiven Mitgliedern, rekrutiert zypriotische Bauern durch die Union der zypriotischen Bauern (PEK) und junge Menschen durch Bewegungen wie die Christian Youth Organisation (OHEN) und die Pancyrian Youth (PEON). Das Ziel ist klar: die britischen Streitkräfte zu schikanieren, um Zugeständnisse zu erzwingen, die zur Enosis führen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. März 1955 zielte eine Reihe von 18 Bombenangriffen auf britische Einrichtungen, Polizeistationen und Militäranlagen auf der ganzen Insel. Zu den bemerkenswerten Aktionen gehören die Explosion im Polizeipräsidium in Famagusta und die Zerstörung des Senders des zyprischen Rundfunksenders. Eine revolutionäre Proklamation, unterzeichnet von Digenis, ruft die Zyprioten zum Kampf auf. Im Juni 1955 wurden mehr als 204 Vorfälle aufgezeichnet, einschließlich Schießen und Sabotage. Die EOKA vermeidet zunächst den türkischen Hyperrioten und konzentriert sich auf die britischen und griechischen Kollaborateure.

Grivas und Erzbischof Makarios III, im September 1950 gewählt, arbeiten eng zusammen, obwohl sich Unterschiede abzeichnen. Makarios bevorzugt begrenzte Sabotage, um den Verlust von Leben zu vermeiden, während Grivas eine aggressivere Guerilla befürwortet. Die Organisation setzt auf eine nationale Front (EMAK) für Nachrichtendienste, Lieferungen und Propaganda sowie auf die Jugend (ANE) für Demonstrationen. Operationen wie « Fortschritt zum Sieg » im November 1955 umfassten Morde an Mitgliedern des britischen Geheimdienstes und symbolische Schlachten, wie Flaggenkämpfe, bei denen Schulkinder die griechische Flagge hissten und Unruhen auslösten.

Die britische Unterdrückung und das Exil von Makarios

Angesichts dieses Aufstands verstärkten die britischen Behörden, die anfangs außer Sichtweite waren, ihre Präsenz. Gouverneur Robert Armitage wurde im Oktober 1955 von Sir John Harding, einem erfahrenen Soldaten, ersetzt. Am 26. November 1955 wurde der Ausnahmezustand erklärt, in dem die Todesstrafe für das Tragen von Waffen, Kollektivstrafen und repressive Gesetze verhängt wurde. Massenharking-Operationen, wie « Kennett » oder « Pepperpot », zielen auf die Troodos-Maquis ab und nehmen Guerillas ein, erleiden aber Verluste.

Die Repression erstreckte sich auf Zivilisten: Hausdurchsuchungen, Massenverhaftungen (128 Mitglieder der Kommunistischen Partei AKEL im Dezember 1955) und Foltervorwürfe, einschließlich Schlägen, Auspeitschungen und ausgeklügelteren Methoden wie dem Einsatz heißer Eier oder Elektroschocks. Die Briten rekrutierten türkisch-zypriotische Polizeibeamte und erreichten 1956 4.000, was die Spannungen zwischen den Gemeinden verschärfte. Bereits im Januar 1957 zielte die EOKA auf diese Polizisten und löste Unruhen aus.

Am 9. März 1956 wurde Makarios verhaftet und auf die Seychellen verbannt, über Aden und Mombasa, beschuldigt, die Gewalt zu unterstützen. Dies führte zu einer Welle von Angriffen: 246 allein im März 1956, einschließlich eines Versuchs gegen Harding. Makarios arbeitet seit seinem Exil weiterhin diplomatisch, als Assistent der UN-Generalversammlungen und plädiert für Lenose. Ein Jahr später befreit, zog er nach Athen, verboten nach Zypern zurückzukehren.

Klettern und frühe Anzeichen von Kompromissen

1957 sah einen Waffenstillstand von März bis Oktober, so dass EOKA zu reorganisieren, aber die Verhandlungen gescheitert. Unter dem neuen Gouverneur Hugh Foot im Dezember 1957 wurde die Gewalt wieder aufgenommen. Der MacMillan-Plan von 1958, der eine De-facto-Punktzahl vorschlug, wurde abgelehnt, was zu einer wahllosen Kampagne gegen die Briten führte: 104 Vorfälle in zwei Monaten, die 8 Todesfälle verursachten. Insgesamt töteten die Guerillas 104 britische Soldaten, 54 Polizisten (15 Griechen, 22 Türken, 12 Briten) und 238 Zivilisten (26 Briten, 203 Griechen, 7 Türken).

Zur gleichen Zeit bildete die türkische Gemeinschaft 1958 das Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mit britischer Toleranz als Gegengewicht zur EOKA. Zwischenkommunale Gewalt brach aus, mit 55 Griechen von Türken und 59 Türken von Griechen 1958 getötet. Diese Spannungen, gepaart mit der Angst vor einem griechisch-türkischen Krieg und Instabilität in der NATO, führen zu einem Kompromiss. Griechenland, unter Konstantinos Karamanlis, und die Türkei, unter Adnan Menderes, entscheiden sich für Unabhängigkeit statt für Leenose oder Taksim.

Zürich-Abkommen: Grundlagen für prekäre Balance

Die Verhandlungen beschleunigten sich Ende 1958. Am 11. Februar 1959 unterzeichneten Karamanlis und Menders in Zürich mit ihren Außenministern Evangelios Averoff und Fatin Rüştü Zorlu die grundlegenden Abkommen. Zu diesen Texten gehören der Garantievertrag und der Allianzvertrag. Der Garantievertrag verpflichtet das Vereinigte Königreich, Griechenland, die Türkei und Zypern, die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Insel zu wahren und verbietet jede Vereinigung mit einem anderen Staat oder jede Teilung. In Artikel 4 heißt es: « Soweit eine gemeinsame oder konzertierte Aktion nicht möglich ist, behält sich jede der drei Garantiemächte das Recht vor, ausschließlich zu dem Zweck zu handeln, den durch diesen Vertrag geschaffenen Zustand wiederherzustellen. »

Der Allianzvertrag sieht eine militärische Zusammenarbeit zwischen Griechenland, der Türkei und Zypern vor. Diese Abkommen legen den Grundstein für eine bikommunale und bizonale Föderation mit ethnischen Quoten, um die Befugnisse auszugleichen.

Londoner Abkommen: Auf dem Weg zu einer bikommunalen Verfassung

Am 19. Februar 1959 wurden im Londoner Lancaster House die Abkommen von Zürich unter Beteiligung der britischen und zypriotischen Führer erweitert: Makarios für die Griechen und Fazıl Küçük für die Türken. Zunächst widerstrebend, akzeptierte Makarios unter Druck und markierte einen Verzicht auf die Neosis zugunsten der Unabhängigkeit.

Die neue Verfassung teilt die Zyprioten in zwei Gemeinschaften. Der Präsident ist griechisch-zypriotisch, von den Griechen gewählt; der von den Türken gewählte türkisch-zypriotische Vizepräsident hat ein endgültiges Veto gegen die Gesetze und Beschlüsse des Ministerrats. Der Rat hat zehn Minister, von denen drei vom Vizepräsidenten ernannt werden. Das Repräsentantenhaus, das getrennt gewählt wird, darf die grundlegenden Artikel nicht ohne Vereinbarung ändern; andere Gesetze, wie Steuer- oder Gemeindegesetze, erfordern separate einfache Mehrheiten, die eine Gemeinschaft daran hindern, allein Gesetze zu erlassen.

Die Quoten erstrecken sich auf die Verwaltung: 70% Griechisch, 30% Türkisch im öffentlichen Dienst und in der Armee. Das Vereinigte Königreich behält die Souveränität über die Basen von Akrotiri und Dhekelia.

Die zentralen Figuren der Bewegung

Makarios III., geboren 1913 als Michael Christodoulou Mouskos, verkörpert spirituelle und politische Führung. Mönch im Kloster Kykkos im Jahr 1926, studierte Theologie in Athen und Boston, wurde er Bischof von Kition im Jahr 1948 und Erzbischof im Jahr 1950. Er bindet die Kirche an die nationale Sache, organisiert die Volksabstimmung von 1950 und unterstützt die EOKA, ohne direkte Beteiligung zuzugeben.

Georgios Grivas, geboren 1897, leitet die EOKA mit militärischer Disziplin. Als griechischer Tierarzt bildete er Guerillagruppen in den Bergen und Städten und koordinierte Angriffe und Hinterhalte. Sein viszeraler Antikommunismus zeichnet ihn aus und zielt auch auf die Mitglieder der AKEL.

Fazıl Küçük, türkisch-khypriotischer Arzt und Führer, verteidigt die Interessen seiner Gemeinschaft und bevorzugt zunächst die Taksim, akzeptiert aber die Unabhängigkeit als Kompromiss.

Karamanlis und Menders, griechische und türkische Premierminister, spielen eine zentrale diplomatische Rolle und vermeiden regionale Konflikte.

Gründung der Republik Zypern

Am 1. März 1959 kehrte Makarios triumphierend nach Nikosia zurück, begrüßt von immensen Massen. Die Präsidentschaftswahlen vom 13. Dezember 1959 brachten ihn mit zwei Dritteln der griechischen Stimmen gegen Ioannis Klerides an die Macht. Küçük wird Vizepräsident.

Die Gesamtbevölkerung ist 573.566: 77.1% Griechisch, 18.2% Türkisch und 4.7% andere. Die Verfassung, die 1960 verkündet wurde, etablierte ein gemeinsames System mit separaten Gerichten für Gemeinschaftsangelegenheiten und einer gemischten Armee.

Feierliche Proklamation und internationale Garantien

Am 16. August 1960 wurde in Nikosia die Republik Zypern bei einer feierlichen Zeremonie für unabhängig erklärt. Die zypriotische Flagge, neutral mit einer Kupfer-Inselkarte auf weißem Hintergrund, symbolisiert die Einheit. Makarios leistet den Eid als Präsident, Küçük als Vizepräsident. Verträge werden unterzeichnet: Der Gründungsvertrag bestätigt die britischen Stützpunkte; der Garantievertrag fordert die Befugnisse auf, die Einhaltung der Verfassung zu gewährleisten.

Diese Unabhängigkeit schafft ein sofortiges Gleichgewicht zwischen den Gemeinschaften, mit Quoten, die die türkische Minderheit schützen. Griechische und türkische Truppen stationiert auf der Insel unter dem Vertrag der Allianz, während das Vereinigte Königreich seine strategischen Anlagen beibehalten. Die unmittelbaren Auswirkungen zeigen sich in der Regierungsbildung, in der Ernennungen die ethnischen Verhältnisse gewissenhaft respektieren und eine proportionale Vertretung in aufstrebenden Institutionen gewährleisten.