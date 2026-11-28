Rechenzentren meldeten 107,6 Milliarden Dollar an Nvidia. Drei Direktkäufer machen 36 % des Umsatzes der Gruppe aus.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rechenzentren melden Nvidia im Quartal zum 25. Oktober 107,6 Milliarden US-Dollar. Aber die Gesamtzahl maskiert zwei Rhythmen: Der Umsatz an die sehr großen Betreiber von Remote Computing stieg über ein Jahr um 71%, verglichen mit 195% für die Gruppe, die auf künstliche Intelligenz spezialisierte Lieferanten, Industriellen und Unternehmen zusammenbringt.

Nvidia veröffentlichte diese Aufschlüsselung in seinen Konten vom 17. November, während Colette Kress als Manager fungierte. Der Verwaltungsrat setzte Jensen Huang am 22. November wieder ein, eine Entscheidung wurde am nächsten Tag bekannt gegeben. Kress bleibt Finanzdirektor. Diese Aufschlüsselung umfasst den Umsatz für das Quartal, unabhängig von der Richtungsänderung.

Nvidia: zwei Kundenfamilien, zwei Trajektorien

Sehr große Betreiber, die als Hyperscale eingestuft wurden, machten 60,1 Milliarden Dollar aus. Die Gruppe der Anbieter von Infrastrukturen für künstliche Intelligenz, Industriellen und Unternehmen erreichte 47,5 Milliarden. Es wog 16,1 Milliarden im Jahr zuvor. Der Anteil am Umsatz von Rechenzentren stieg von rund 31% auf 44%, so die gerundeten Zahlen von Nvidia.

Umsatz in Milliarden Dollar Quartal Ende Oktober 2025 Quartal geschlossen im Oktober 2026 Sehr große Betreiber 35.1 60.1 Industrie- und Unternehmensdienstleistungen 16.1 47.5 Datenzentren insgesamt 51.2 107.6

Von den zusätzlichen 56,4 Milliarden US-Dollar im Einjahressegment stammen rund 31,4 Milliarden US-Dollar aus der zweiten Kategorie. Dieser Anstieg kann nicht nur spezialisierten Betreibern zugeschrieben werden: Nvidia hat drei Kundenfamilien in diesem Artikel und bricht ihre Einkäufe nicht in dieser Tabelle auf. Sehr große Betreiber bleiben bei weitem die erste Kategorie pro Betrag.

Der Vergleich mit dem Vorquartal zeigt jedoch diese jährliche Verschiebung. Sehr große Betreiber sind um 23% gestiegen, verglichen mit 18% für den zweiten. Der Umsatz von Rechenzentren belief sich auf 40,3 Milliarden US-Dollar von 89 Milliarden oder etwa 45,3% im Vorquartal. Sein Anteil beträgt 44,1% im veröffentlichten Quartal. Eine einjährige Gewichtszunahme kann daher mit einem dreimonatigen Rückgang koexistieren.

Drei Direktkäufer machen 36% des Umsatzes aus

Ein weiterer Anhang von Nvidia unterscheidet direkte Käufer von Endverbrauchern. Ein direkter Käufer kann ein Server Builder, Integrator oder Dienstleister sein, der die Geräte selbst zusammenbaut und betreibt. Verschiedene Unternehmen können Geräte verwenden, die über denselben Vermittler gekauft wurden.

Auf drei Direktkunden entfielen 14 %, 11 % bzw. 11 % des gesamten Quartalsumsatzes, hauptsächlich im Buchhaltungssegment der Berechnung und Netze. Die Summe ergibt etwa 36%. Dies ist nicht Teil der ersten drei Endbeteiligten, und die Gruppe nennt sie in diesem Anhang nicht. Es ist nicht möglich, die Geografie der Einrichtungen vom alleinigen Hauptsitz des Käufers abzuziehen.

Zu finanzierende Infrastruktur ist kein Verkauf

Am 25. Oktober meldete Nvidia mehrjährige Verpflichtungen in Höhe von 390 Milliarden US-Dollar für Versorgung und Kapazität, gegenüber 279 Milliarden im Quartal zuvor. Das Unternehmen weist den Großteil des Anstiegs auf Speicherkäufe für die kommenden Jahre zu. Diese Verpflichtungen unterscheiden sich von Kundenaufträgen und stellen keine garantierten zukünftigen Einnahmen dar.

Die Gruppe berichtet auch über bedingte Vereinbarungen mit bestimmten Anbietern von Kapazitäten für künstliche Intelligenz. Ihre Durchführung hängt insbesondere von der Finanzierung der Anschaffungen und der tatsächlichen Inbetriebnahme der Ausrüstung ab. Nvidia beläuft sich auf $ 32 Milliarden das Maximum, das in diesen bedingten Vereinbarungen mit spezialisierten Rechenleistungsvermietern vorgesehen ist. Werden keine Mittel beschafft oder Ausrüstungsgegenstände nicht in Betrieb genommen, weist die Gruppe darauf hin, dass bestimmte Verpflichtungen gekürzt oder aufgehoben werden können.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews