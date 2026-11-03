Olivenöl: Umfang der Analysen im Südlibanon

Das Landwirtschaftsministerium gibt die Einhaltung des libanesischen Standards für 20 Olivenölproben aus dem Gouvernement Nabatiyah bekannt. Die Analysen von LARI konzentrieren sich auf zugängliche Mühlen in vier Bezirken. Sie decken keine Bereiche ab, in denen Teams nicht reisen können. Ihre Ergebnisse müssen daher an die tatsächlich kontrollierten Produkte gebunden bleiben. Rückverfolgbarkeit und künftige Probenahme stehen weiterhin im Mittelpunkt der Informationen, die für die Vermarktung der neuen Ernte erforderlich sind.

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Zwanzig Olivenölproben aus dem Gouvernement Nabatiyah entsprechen laut Landwirtschaftsministerium dem libanesischen Standard. Diese Ergebnisse wurden am 30. Oktober 2026 bekannt gegeben und betreffen direkte Proben aus Mühlen. Sie liefern Informationen über die analysierten Produkte, während Teams immer noch keinen Zugang zu bestimmten besetzten Sektoren haben.

Minister Nizar Hani erinnerte an diese Grenze in einem am 2. November veröffentlichten Interview. Die verfügbaren Ergebnisse decken Bereiche ab, in denen eine Probenahme möglich war. Weitere Überprüfungen hängen weiterhin mit der Rückkehr von Teams in derzeit unzugängliche Sektoren zusammen.

Olivenöl: 20 Proben in vier Distrikten

Die Laboratorien des libanesischen Agrarforschungsinstituts LARI führten die Analysen durch. Die technischen Kommissionen des Ministeriums sammelten Proben in den Bezirken Nabatiyah, Hasbaya, Marjayoun und Bint Jbeil. Die Pressemitteilung gibt an, dass sie den Libnor-Standard für Olivenöl einhalten.

Das Sammelgebiet umfasst vierzehn Ortschaften, darunter Hasbaya, Marjayoun, Deir Mimas, Ansar, Yater, Kafra und Majdal Selm. Die Abteilung verknüpft ihre Bewertung ausdrücklich mit den Proben im Bericht. Es veröffentlicht in dieser Pressemitteilung keine Zertifizierung für jede Mühle oder jedes vermarktete Los.

Die Anzahl der Proben ermöglicht es, die Größe dieser Kampagne zu kennen. Es reicht nicht aus, seine Repräsentativität für die gesamte Produktion des Südens, geschweige denn die des Libanon, festzustellen. Zur Bewertung dieses Anwendungsbereichs sollten der Probenahmeplan und die detaillierte Liste der analysierten Parameter zur Verfügung stehen.

Unzugängliche Sektoren bleiben außer Kontrolle

Die Ankündigung findet in einer Region statt, in der Krieg Vertreibung und landwirtschaftliche Arbeit erschwert. Nizar Hani weist darauf hin, dass die Besetzung bestimmter Gebiete neue Probenahmekampagnen verhindert. Die Abteilung plant, diese Kontrollen wieder aufzunehmen, wenn Teams eintreten können.

Die geographische Unterscheidung zählt also genauso viel wie das Ergebnis. Konforme Analysen in einer zugänglichen Mühle liefern keine Informationen über ein Produkt aus einem nicht getesteten Sektor. Umgekehrt stellt das Fehlen einer Analyse in einem unzugänglichen Bereich keinen Nachweis einer Kontamination dar.

Die angekündigten Daten erlauben es auch nicht, die frühere Exposition jedes Olivenhains zu rekonstruieren. Öltests, Wassertests und Bodenanalysen beantworten verschiedene Fragen. Die Pressemitteilung vom 30. Oktober betrifft Öl aus den betreffenden Mühlen.

Produktqualität, ein Marketingproblem

Der Minister griff das Thema am 31. Oktober in Hasbaya auf, beim ersten von seinen Diensten angekündigten Olivenfest und -show. Es knüpfte die Unterstützung der Erzeuger an die Qualität, Vermarktung und Identifizierung der Herkunft von Ölen.

Die vorgestellten Prioritäten umfassen die Verbesserung der Ernte- und Verarbeitungspraktiken sowie die Verwendung von Verpackungen, die Regionen und Erzeuger identifizieren. Nizar Hani forderte auch verstärkte Kontrollen gegen Betrug und falsche Herkunftsangaben.

Probenkonformität und kommerzielle Rückverfolgbarkeit erfüllen komplementäre Funktionen. Der erste beschreibt das Ergebnis einer Überprüfung. Die zweite ermöglicht es, das verkaufte Produkt mit einem Betreiber und einem Ursprung zu verknüpfen. Eine allgemeine Ankündigung ersetzt keine batchspezifischen Informationen.

In Hasbaya schätzte der Minister die erwartete inländische Produktion auf etwa 200.000 Tonnen Oliven. Es wurden rund 30 000 Tonnen für den Tafelverbrauch unterschieden, und die Ölförderung erwartete rund 30 000 Tonnen. Dies sind Prognosen für die Saison, keine endgültige Bilanz der bereits erhaltenen Volumina.

Bei noch unerreichbaren Gebieten sind fehlende Informationen das Ergebnis neuer Probenahmen. Ihr Timing hängt von den Teams ab, die das Feld betreten. Die derzeit angekündigten Schlussfolgerungen bleiben den tatsächlich analysierten Produkten beigefügt.

Flasche Olivenöl, Illustrationsfoto vom 21. Juni 2005 nach Metadaten. Dieses Produkt gehört nicht zu den 20 analysierten libanesischen Proben. Das Bild dokumentiert nicht die Proben oder deren Ergebnisse. Foto: marinauer / Pixabay.Originalquelle;CC0 1.0Rahmen, Größe ändern und Text hinzufügen. Keine dokumentarischen Elemente hinzugefügt oder entfernt.

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