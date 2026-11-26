Der Kulturminister Ghassan Salamé und die Präsidentin des Beiteddine Festivals, Nora Jumblatt, enthüllten am 25. November eine Statue des libanesischen Komponisten und Dramatikers im Garten der Nationalbibliothek in Sanayeh.

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Der Kulturminister Ghassan Salamé und die Präsidentin des Beiteddine Festivals, Nora Jumblatt, enthüllten am 25. November eine Statue des libanesischen Komponisten und Dramatikers im Garten der Nationalbibliothek in Sanayeh.

Die Statue von Ziad Rahbani wurde am Mittwoch in Beirut im Bezirk Sanayeh am Eingang zu Hamra eingeweiht. Produziert von der Werkstatt der Brüder Assaf, wurde es von Ghassan Salamé und Nora Joumblatt bei einer Zeremonie enthüllt, die vom Kulturministerium mit dem Beiteddine Festival Committee organisiert wurde. Der Komponist, Pianist und Dramatiker starb am 26. Juli 2025 im Alter von 69 Jahren.

Von der Beiteddine-Szene zum Sanayeh Garden

Das Festival beauftragte Rahbani mit der Eröffnung seiner Ausgabe 2018 im Beiteddine-Palast. Zwei Abende, die vier Jahrzehnten Kompositionen gewidmet sind, mit Orchester, Chor und Gastsängern. Aus dieser Rückkehr auf die Bühne entstand ein Repertoire, das sich nicht nur auf die für seine Mutter Fayrouz geschriebenen Lieder beschränkt: Rahbani komponierte auch für seine eigenen Lieder und entwickelte eine Schrift, in der sich Jazz und arabische Musik treffen.

Im Theater arbeitete er vom Alltagsgespräch aus. Erstellt 1978, mitten im Bürgerkrieg, sein StückBennesbeh Labokra Chou?folgt Angestellten und Stammgästen einer Beyruthin-Bar. Gespräche über Arbeit, Geld und Zukunft sprechen von der Unsicherheit der Stadt, ohne dass der Kampf in den Vordergrund gestellt werden muss. Diese Aufmerksamkeit auf die Stimmen von Beirut geht auch durchFilm Amriki Tawil, wenn die aktion in einer psychiatrischen klinik stattfindet.

Eine Hommage, die in der Stadt stattfindet

Das Ministerium hatte Rahbani bereits kurz nach seinem Tod die Nacht der Museen von 2025 gewidmet. Sein Porträt und sein Name waren auf die Fassade des Nationalmuseums projiziert worden, mit einem Video seiner Lieder. Diesmal ist der Tribut nicht mit einem einzigen Abend verbunden: Der Garten der Nationalbibliothek beherbergt die Skulptur in der Nähe von Hamra, dem Viertel, in dem Rahbani lange Zeit lebte.

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