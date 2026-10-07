Zehntausend Positionen im Sucher: Bereitet der Staat eine stillschweigende Umstrukturierung seiner Verwaltung vor?

Der Libanon plant, etwa 10.000 freie Stellen abzuschaffen, vor allem auf niedrigeren Verwaltungsebenen. Angesichts der Digitalisierung und Automatisierung bedeutet diese Reform nicht 10.000 Entlassungen. Es könnte jedoch eine dauerhafte Veränderung in der Anzahl, Einstellung, Fähigkeiten und Dienstleistungen des libanesischen öffentlichen Sektors bewirken.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Kurze Informationen, aber möglicherweise erhebliche Arbeit

Eine diskrete Reform könnte die Struktur der libanesischen Verwaltung erheblich verändern. Der Staat bewegt sich auf die Abschaffung von rund 10.000 freien Stellen im öffentlichen Sektor zu. Die betroffenen Arbeitsplätze würden hauptsächlich zu den unteren Reihen des öffentlichen Dienstes gehören. Die fortgeschrittene Begründung basiert auf Wirtschaftlichkeitsstudien, die zu dem Schluss kommen, dass einige dieser Stellen nicht mehr erforderlich wären, wenn die Verwaltung die Verfahren weiter digitalisieren und automatisieren würde. Zu diesem Zeitpunkt sind die verfügbaren Nachweise keine endgültige Liste der betroffenen Abteilungen, Verwaltungen oder Berufskategorien. Sie können auch nicht sagen, dass eine endgültige Entscheidung über genau 10.000 Stellen bereits rechtlich getroffen wurde. Die Zahl sollte daher als die Größenordnung eines Projekts in Vorbereitung gelesen werden, nicht als die Mitteilung von 10.000 sofort durchsetzbaren Löschungen.

Diese Präzision verändert das soziale Lesen der Datei vollständig. Eine freie Stelle ist kein gekündigter Beamter. Einen Job zu entfernen, der nicht besetzt ist, bedeutet, ihn aus dem Organisationsdiagramm zu entfernen oder es in Zukunft aufzugeben. Die unmittelbaren Auswirkungen auf aktive Mitarbeiter unterscheiden sich daher stark von denen eines Entlassungsplans. Andererseits können die strukturellen Auswirkungen erheblich sein. Die Diagramme der staatlichen Organisation bestimmen die zukünftige Rekrutierung, Wettbewerbe, Karrieren, Arbeitsteilung und Humanressourcen in den Verwaltungen. Die Streichung von mehreren tausend Stellen kommt somit einer Umgestaltung eines Teils des Staates für die folgenden Jahre gleich. Deshalb ist die wirkliche Frage nicht, ob 10.000 Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Die vorliegenden Informationen unterstützen diese Interpretation nicht. Die Frage ist, welche öffentlichen Funktionen der Staat jetzt mit weniger Personal erfüllen kann.

Warum die unteren Klassen die ersten sind

Die Tatsache, dass sich die betreffenden Stellen auf die unteren Besoldungsgruppen konzentrieren würden, spricht für die Philosophie der Reform. Dies sind in der Regel die Ebenen, die einen wesentlichen Teil der Funktionen Ausführung, Erfassung, Dokumentenumlauf, administrativer Empfang, Archivierung, sich wiederholende Verarbeitung von Dateien und Supportaufgaben zusammenführen. Dies sind auch die Funktionen, die der Dematerialisierung am unmittelbarsten ausgesetzt sind, wenn ein Dienst vom Papier zum digitalen wechselt. Eine computerisierte Registry kann das Kopieren reduzieren. Ein Online-Verfahren kann die Anzahl der physischen Kreuzungen am Schalter reduzieren. Ein digitales Zahlungssystem kann mehrere manuelle Schritte entfernen. Die Automatisierung eliminiert somit nicht die Administration, sondern verändert die Art der erforderlichen Aufgaben.

Eine zu schnelle Schlussfolgerung muss jedoch vermieden werden: Ein Scannen einer Prozedur beweist nicht automatisch, dass ein Beitrag nutzlos geworden ist. Eine digitale Verwaltung benötigt Agenten, die in der Lage sind, Daten zu kontrollieren, Ausnahmen zu verarbeiten, Benutzer zu unterstützen, Systeme zu sichern, Betrug zu verifizieren und die Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten, wenn Tools ausfallen. Einige der Ausführungsaufträge können verschwinden, während neue Anforderungen in den Bereichen Computing, Datenanalyse, Cybersicherheit oder -kontrolle entstehen. Die im Dossier genannten Rentabilitätsstudien werden daher von entscheidender Bedeutung. Um glaubwürdig zu sein, müssen sie die tatsächlich durch die Digitalisierung beseitigten Aufgaben messen und nicht einfach ein buchhalterisches Ziel des Downsizing anwenden. Die verfügbaren Informationen liefern noch keine Methodik oder Aufschlüsselung nach Verwaltung.

Die Zahl von 10.000 darf nicht mit 10.000 Entlassungen verwechselt werden

Die Unterscheidung verdient es, wiederholt zu werden, weil sie die öffentliche Wahrnehmung von Reformen bestimmen wird. Das Projekt umfasst offene Stellen. Per Definition sind sie derzeit nicht mit 10.000 Mitarbeitern besetzt, die entlassen werden sollten. Die Abschaffung dieser Haushaltslinien würde vor allem die theoretische Fähigkeit des Staates, für diese Haushaltslinien Personal einzustellen, einschränken. Es könnte auch die administrative Wartung veralteter Organisationscharts beenden. In einigen Jurisdiktionen wurden Personalstrukturen zu einer Zeit entworfen, als jede Operation viel längere physische Aufzeichnungen, Kopien, Aufzeichnungen und Signaturschaltungen erforderte. Behalten Sie diese Positionen in den Personaltabellen nur auf unbestimmte Zeit bei, wenn die entsprechenden Funktionen noch vorhanden sind.

Das Fehlen sofortiger Entlassungen bedeutet jedoch nicht das Fehlen sozialer Probleme. Öffentliche Stellen sind historisch gesehen eine Möglichkeit, einen Teil der Bevölkerung Zugang zu Beschäftigung zu verschaffen. Ihre Streichung verringert die Aussichten auf eine künftige Einstellung in den betreffenden Kategorien. Die Reform kann auch das Gleichgewicht zwischen etablierten Unternehmen, Auftragnehmern und anderen Formen der öffentlichen Beschäftigung verändern, wenn der Staat Stellen abschafft und weiterhin externe Leistungen erwirbt. Das Risiko bestünde dann darin, die offizielle Organisationsstruktur zu reduzieren, ohne die Ausgaben tatsächlich zu reduzieren, indem einfach Aufgaben an Verträge oder Anbieter verlagert werden. In den vorliegenden Informationen gibt es keinen Hinweis darauf, dass dieses Szenario vorgesehen ist. Dies ist genau einer der Punkte, die in einem detaillierten Plan geklärt werden müssen.

Haushaltsreform als Verwaltungsreform

Der Wegfall freier Stellen hat ein Haushaltsinteresse, das über die unmittelbare Lohneinsparung hinausgeht, da unbesetzte Stellen heute nicht unbedingt ihre volle Vergütung kosten. Es geht um künftige Ausgaben. Jede Position in einem Organigramm stellt eine Gelegenheit für die Rekrutierung dar, gefolgt von Gehalt, Beiträgen, Karrierefortschritt und langfristigen Verpflichtungen. Durch die Beseitigung von Arbeitsplätzen, die als nutzlos gelten, begrenzt der Staat die künftige Wiedereinziehung einer Lohnrechnung auf der Grundlage alter Bedürfnisse. Diese Logik kann in einem Land, das versucht, seine öffentlichen Finanzen wieder aufzubauen, konsistent sein. Es ist jedoch nur relevant, wenn die gelöschten Posts tatsächlich veraltet sind.

Die Gefahr bestünde darin, die Digitalisierung als allgemeine Rechtfertigung für eine Reduktion zu verwenden, die die Servicequalität nicht berücksichtigt. Die Verwaltung kann weniger kosten, während sie weniger zugänglich wird. Bürger mit schlechten digitalen Fähigkeiten, ältere Menschen oder solche ohne stabilen Zugang zu Online-Diensten benötigen möglicherweise menschliche Unterstützung. Die Verkleinerung der Fenster muss daher gegen den tatsächlichen Grad der Digitalisierung des Landes und die Fähigkeit der öffentlichen Plattformen, ohne Unterbrechung zu arbeiten, abgewogen werden. Eine erfolgreiche Reform wird nicht an der Anzahl der gestrichenen Stellen gemessen, sondern an den Kosten und der Zeit, die ein Bürger benötigt, um sein Dokument oder seine Dienstleistung tatsächlich zu erhalten.

Der eigentliche Test: Aufgaben entfernen, bevor Jobs entfernt werden

Die Reihenfolge der Operationen wird entscheidend sein. Die zuverlässigste Logik besteht darin, ein Verfahren zuerst zu digitalisieren, seine Funktionsweise zu messen und dann zu sehen, welche menschlichen Aufgaben tatsächlich verschwunden sind. In umgekehrter Reihenfolge zu verfahren, würde ein Risiko darstellen: Positionen in der Annahme zu entfernen, dass die zukünftige Automatisierung sie unnötig macht, bevor das digitale System sie ersetzen kann. In einem solchen Szenario könnte sich die Verwaltung mit weniger Personal und noch unvollständigen Werkzeugen befinden. Die Reform würde dann digitale Warteschlangen anstelle von physischen Warteschlangen schaffen. Die verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass die vorgeschlagene Streichung mit der Bedingung einer Mechanisierungsorientierung verbunden ist. Diese Bedingung muss zentral bleiben.

Das Scannen sollte auch von der einfachen elektronischen Reproduktion von Papier unterschieden werden. Das Anbringen eines Formulars auf einem Bildschirm reicht nicht aus, wenn der Benutzer dann das Dokument ausdrucken, mehrere physische Signaturen erhalten und in verschiedene Büros wechseln muss. Personaleinsparungen entstehen nur, wenn die gesamte Kette neu gestaltet wird: Identifizierung, Einzahlung, Zahlung, Überprüfung, Unterschrift, Archivierung und Ausstellung. Eine Reform der Arbeitskräfte ohne Reform der Verfahren würde die Bürokratie intakt lassen und gleichzeitig die für ihre Verwaltung verfügbaren Humanressourcen reduzieren.

Organisationsdiagramme, die von der Abteilung überprüft werden müssen

Aus der Gesamtzahl von 10.000 Stellen ist noch nicht ersichtlich, wo sich die meisten geplanten Abschaffungen befinden. Dies ist eine wichtige Einschränkung der verfügbaren Datei. Keine ausreichend detaillierte Untergliederung nach Abteilung, Einrichtung oder Art der Funktion. Es wäre daher unklug zu verkünden, dass eine solche Verwaltung eine solche Anzahl von Stellen verlieren würde. Auf der anderen Seite beinhaltet die Logik von Nachhaltigkeitsstudien eine administrative Analyse. Die bedürfnisse eines zivilregistrierungsdienstes sind nicht die eines technischen ministeriums. Die Bedürfnisse einer Zentralregierung unterscheiden sich von denen eines territorialen Dienstes. Die gleiche Technologie kann Aufgaben in einem Sektor und fast nicht in einem anderen erheblich reduzieren.

Diese Aufschlüsselung wird eines der wichtigsten Dokumente sein, die bei der formalen Reform berücksichtigt werden müssen. Sie wird es ermöglichen, eine echte Umstrukturierung von einer einheitlichen Kürzung zu unterscheiden. Moderne Verwaltung ist nicht notwendigerweise überall eine kleinere Verwaltung. Es kann weniger Agenten in einer Funktion und mehr in einer anderen benötigen. Durch Scannen können Eingabestationen entfernt werden, während Systemspezialisten benötigt werden. Es kann die manuelle Verarbeitung reduzieren und gleichzeitig die Kontrollanforderungen stärken. Wenn der Staat einfach Arbeitsplätze streicht, ohne Fähigkeiten umzuverteilen, riskiert er, Engpässe dort zu halten, wo sie bereits vorhanden sind, und die Kapazitäten zu beseitigen, die er später benötigt.

Das Risiko eines auf Papier digitalisierten, aber immer noch vom Papier abhängigen Staates

Die Glaubwürdigkeit des Projekts wird auch von der digitalen Infrastruktur abhängen. Eine Verwaltung kann ihre Mitarbeiter nicht auf Plattformen stützen, die intermittierend arbeiten. Elektrische Kontinuität, Netze, Rechenzentren, Computersicherheit, Backups und Interoperabilität zwischen den Gerichtsbarkeiten werden zu Bestandteilen des öffentlichen Dienstes. Das Entfernen einer Position, weil eine Operation automatisiert ist, bedeutet, das Computersystem als eine wesentliche Infrastruktur wie ein Büro oder ein Archiv zu betrachten. Der Staat muss daher die Wartung, Aktualisierung und den Schutz dieser Instrumente finanzieren. Einsparungen bei der Gehaltsabrechnung können storniert werden, wenn digitale Systeme schlecht konzipiert sind oder häufig ersetzt werden müssen.

Ebenso wichtig ist die Frage der Interoperabilität. Wenn jede Verwaltung ihre eigene Plattform aufbaut, ohne Daten mit anderen austauschen zu können, wird der Bürger weiterhin Informationen von einem Dienst zum anderen transportieren. Die Bürokratie wird einfach ihre Unterstützung geändert haben. Damit die Löschung von sich wiederholenden Funktionen gerechtfertigt ist, müssen Daten, die sich bereits im Staatsbesitz befinden, legal und sicher weiterverwendet werden können. Dies beinhaltet Vorschriften zum Datenschutz, zum Zugriff auf Dateien und zur Fehlerhaftung. Die verfügbaren Informationen zu den 10.000 Posts geben diese Aspekte nicht detailliert an. Sie sind die technischen Bedingungen, ohne die die angekündigte Wirtschaft theoretisch bleiben würde.

Eine Gelegenheit, die Verbindung zwischen öffentlicher Rekrutierung und Klientelismus zu durchbrechen

Schließlich hat der Abbau von freien Stellen eine politische Dimension. Die öffentliche Beschäftigung ist seit langem in die libanesischen Machtbeziehungen integriert. Rekrutierungen, Wettbewerbe, Verträge und Ernennungen waren oft Themen zwischen politischen Kräften und Gemeinschaften. Die Verringerung der Anzahl unnötiger Stellen kann daher den Bestand an Arbeitsplätzen begrenzen, die für künftige Einstellungen verfügbar sind, die eher durch politische Gleichgewichte als durch die Bedürfnisse des Dienstes motiviert sind. Diese Möglichkeit erklärt, warum scheinbar technische Reformen politisch sensibel werden können, sobald die genaue Liste der betroffenen Arbeitsplätze bekannt ist.

Aber der gegenteilige Effekt ist auch möglich, wenn die Reform nicht transparent ist. Statutarische Stellen könnten abgeschafft werden, während die vertragliche Einstellung anderswo fortgesetzt würde, mit weniger Regeln und Kontrollen. Die Modernisierung würde dann zu einem Mittel werden, um alte Praktiken zu umgehen, anstatt sie zu korrigieren. Um dieses Risiko zu vermeiden, muss der Staat die verwendeten Kriterien veröffentlichen: fehlende Aufgaben, Umfang der Dateien, erwartete Produktivitätssteigerungen, Kosten für die Aufrechterhaltung der Post und neue Bedürfnisse, die durch die Digitalisierung entstehen. Ohne diese Daten wird die Zahl von 10.000 leicht im politischen Kampf verwendet werden, da jede Seite die andere beschuldigen kann, Arbeitsplätze aus parteipolitischen Gründen zu beseitigen oder zu schützen.

Eine Reform, die auch sagen muss, welche Arbeitsplätze der Staat schaffen will

Eine moderne Arbeitnehmerpolitik kann sich nicht auf die Abschaffung beschränken. Sie muss auch die Zuständigkeiten festlegen, die der Staat erwerben möchte. Während die Digitalisierung die Anforderungen an bestimmte Funktionen reduziert, erhöht sie mechanisch den Wert von Profilen, die neue Systeme entwerfen, verwalten und sichern können. Die Verwaltung wird Ingenieure, Datenspezialisten, IT-Sicherheitsexperten, Controller und Personal benötigen, die die Benutzer unterstützen können. Daher stellt sich die Frage nach einem Austausch zwischen alten und neuen Arbeitsplätzen, nicht nach einer abstrakten Verringerung der Zahl der Beamten.

Es ist auch eine Frage der Generation. Das Entfernen von Tausenden von Einstiegsstellen, ohne neue qualifizierte Rekrutierungskanäle zu eröffnen, kann die Alterung der Verwaltung beschleunigen. Eine Institution, die nicht mehr rekrutiert, verliert ihre Fähigkeiten, wenn erfahrene Agenten gehen. Umgekehrt blockiert die künstliche Beibehaltung von Beiträgen, die nutzlos geworden sind, Ressourcen, die neue Profile finanzieren könnten. Die Reform muss daher Abschaffung, Umverteilung und gezielte Einstellung miteinander verbinden. In der vorliegenden Datei ist noch nicht angegeben, ob diese Architektur das 10.000-Posts-Projekt begleitet. Sie sollte bei Durchführungsbeschlüssen gesucht werden.

Die Zahl ist spektakulär; die Details werden entscheiden, ob die Reform wirklich

In diesem Stadium ist die Tatsache begrenzt, aber wichtig: Der Staat bewegt sich auf der Grundlage von Lebensfähigkeitsstudien, die der Ansicht sind, dass sie bei fortschreitender Digitalisierung nicht mehr erforderlich wären, auf die Streichung von etwa 10.000 freien Stellen, hauptsächlich in den unteren Besoldungsgruppen. Es wäre irreführend, weiter zu gehen und als etablierte Listen von Dienststellen, spezifische Haushaltseinsparungen oder einen Zeitplan vorzulegen, die in den verfügbaren Posten nicht enthalten sind. Das Thema verdient es, verfolgt zu werden, weil es ein viel breiteres Projekt eröffnet, als diese ersten Informationen vermuten lassen.

Reformen können zu einer der wichtigsten Transformationen der libanesischen Verwaltung werden, wenn sie auf einer echten Aufgabenerfassung und funktionalen Digitalisierung basieren. Es kann auch auf eine Buchhaltungsoperation reduziert werden, wenn die Zahl von 10.000 zu einem Ziel an sich wird. Der Unterschied wird sich in zukünftigen Dokumenten zeigen: welche Positionen, welche Verwaltungen, welche automatisierten Funktionen, welche Einsparungen, welche Neueinstellungen und welche Indikatoren für die Servicequalität? Solange diese Antworten nicht öffentlich sind, bleibt Vorsicht geboten. Aber eines ist bereits klar: Indem der Staat offene Stellen streicht, anstatt darauf zu warten, sie zu besetzen, beginnt er nicht nur zu entscheiden, wie viele Agenten er einstellen will, sondern auch, welche Art von Verwaltung er noch haben will.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews