Mit « Leh Kida » verwandelt Yuri Markadi eine in einem Café zu hörende Note in ein ägyptisches arabisches Lied. Die Single folgt « Bakkir », veröffentlicht im Juni.

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2004:,Bahebbak Wortseinen Namen gab er einem Album mit neun Songs von Yuri Markadi. Im November 2026, libanesische SängerinLeh Kida, eine ägyptische arabische single, die um eine kaffeeszene herum gebaut wurde. Der Song ist erfolgreichBakkirim juni veröffentlicht.

Eine Liebeserklärung zu einer Frage

Datum des KatalogsBahebbak Wortvom 17. August 2004. Der Titel sagt Liebe zur ersten Person, mit seiner Intensität nur für Dekor. 22 Jahre später,Leh Kidastellt eine vertraute Frage, die übersetzt werden kann als « Warum so? ». Die Single, die am 11. November unter dem phonografischen Kredit von Hu Management veröffentlicht wurde, enthält nur einen Track von etwa zwei Minuten.

Für dieses Lied, das er geschrieben und komponiert hat, sagt Markadi, dass er mit einer Notiz in einem beliebten Café in Ägypten gegangen ist. Er machte diesen Austausch zum Ausgangspunkt einer Erzählung im ägyptischen Dialekt, auf einem Rhythmus, der vom Hip Hop übernommen wurde. Er sagte, er habe eine ernstere stimme gewählt, die er bereits für seine arbeit der werbestimme benutzte. Diese Wahl gibt einen Vergleichspunkt mit seinen romantischen Songs, ohne die neue Single zu einem Bruch mit seinem gesamten Repertoire zu machen.

Vom Familiengedächtnis zur Kaffeegeschichte

Das Video wurde während seiner Veröffentlichung als Film im Stadtteil Khan al-Khalili in Kairo präsentiert. Die Kaffeeszene gibt dem Song eine präzise Einstellung. Der Name der Schauspielerin Nelly Karim wird als Referenz verwendet; Die Aufzeichnung des Songs schreibt Markadi allein als Interpretin, nicht als Duo.

Am 22. Juni hatte der Sänger bereits veröffentlichtBakkirEr präsentiert dieses Stück als Hommage an seinen Vater. Die beiden Titel von 2026 erzählen nicht dasselbe: ein Teil einer Familiengeschichte, der andere Teil eines Gesprächs, das in einem Café aufgenommen wurde. Die Sängerin präsentiertLeh Kidaals erster Titel seines Albumprojekts. Die Single wurde veröffentlicht, aber der konsultierte Katalog gibt kein Veröffentlichungsdatum für das Album an.

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