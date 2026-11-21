Die Grenzsoldaten kündigten am Samstag, den 21. November, die Evakuierung der 16 Besatzungsmitglieder des russischen Frachtschiffes Sparta II an. Das Schiff hatte Feuer im Finnischen Meerbusen vor Loviisa gefangen. Die Brandbekämpfung ging weiter. Die Behörden hatten Maßnahmen zur Vorbereitung auf Verschmutzung ergriffen.

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Die russische FrachtbesatzungSparta IIam Samstag, den 21. November, sei der finnische Grenzschutz in den Finnischen Meerbusen evakuiert worden. Das Frachtschiff brannte vor Loviisa in finnischen Hoheitsgewässern. Die Brandbekämpfung ging weiter, als die Behörden die Evakuierung bestätigten.

Sparta II: 16 Matrosen verließen das Schiff

In einer Pressemitteilung von 1503 Ortszeit gaben die finnischen Grenzschutzbeamten bekannt, dass sie die Rettung und Prävention möglicher Umweltschäden koordinieren. Die Besatzung war noch an Bord. Die Behörden richteten einen Sicherheitsbereich ein und nahmen Kontakt zu ihren russischen Amtskollegen auf, die für die Seenothilfe zuständig sind.

Am Nachmittag gab Major Mikko Simola bekannt, dass die Evakuierung der sechzehn Menschen an Bord begonnen habe. Kurz nach 19 Uhr bestätigte Major Ilja Iljin, dass sie fertig war. Die Behörden kündigten damals keine medizinische Untersuchung für die Matrosen an oder gaben an, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung in Vorbereitung

Die Grenzschutzbeamten hatten in ihrem ersten Punkt keine Umweltschäden festgestellt. Die Hilfsdienste von Helsinki signalisierten dann ihre Bereitschaft, auf die Verschmutzung zu reagieren. Diese Entscheidung deutet nicht darauf hin, dass ein Leck aufgetreten ist.

Im ersten Kommuniqué der Grenzschutzbeamten wird der Ursprung des Feuers nicht angegeben. Die Bestätigung der Evakuierung ergab, dass die Besatzung dieSparta II, aber bestimmt nicht die ursache des feuers oder den zustand der ladung.

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