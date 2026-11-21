Die Nejmeh gewann 1-0 im Camille-Chamoun-Stadion in Beirut am Samstag, 21. November. Das Bundesticketbüro kündigt vier weitere Treffen auf diesem Rasen an, vom 29. November bis zum 20. Dezember. Der Kalender bestätigt die Rückkehr der Meisterschaft auf die Website, ohne eine allgemeine Wiedereröffnung der Cité sportif für die Öffentlichkeit.

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Die libanesische Fußballmeisterschaft kehrte am Samstag, den 21. November, in das Stadion Camille-Chamoun in Beirut zurück. Die Nejmeh wird 1-0 gegen Shabab al-Ghaziah verhängt, der unter der Lizenz von Al-Mabarra spielt. Der Fahrkartenschalter des libanesischen Fußballverbands kündigt bis zum 20. Dezember vier weitere Treffen der Nejmeh an. Es führt nicht zu einer allgemeinen Wiedereröffnung des Komplexes.

Ein Spiel auf dem Hauptrasen gespielt

Diese Rückgabe ist nicht mehr an einem im Programm eingegebenen Datum fällig. Die National Information Agency bestätigt, dass das Spiel am siebten Tag der Meisterschaft auf dem Hauptrasen des Stadions ausgetragen wurde. Qassem al-Zein erzielte das einzige Tor in der 87. Minute.

Die beiden Namen, die für das gegnerische Team verwendet werden, beziehen sich auf dasselbe Treffen. Die Agentur bezeichnet Shabab al-Ghaziah und gibt an, dass das Team unter der Lizenz von Al-Mabarra spielt. Dies ist der Nachname auf dem Bundesticketplan. Es sind also nicht zwei verschiedene Gegner.

Vier weitere Kalendertermine

Die Föderation plant, die Nejmeh am Sonntag, den 29. November, gegen Riyadi al-Abbasiya am Donnerstag, den 3. Dezember, gegen Shabab al-Sahel am Dienstag, den 8. Dezember und gegen Al-Ansar am Sonntag, den 20. Dezember zu spielen. Der Ticketschalter öffnet um 14:15 Uhr Beiruter Zeit für jedes dieser vier Treffen. Das Spiel Nejmeh gegen Safa am Mittwoch, den 25. November, wird im Fouad-Chehab-Stadion in Jounieh angekündigt.

Diese Daten sind die der von der Föderation veröffentlichten Programme. Sie informieren nicht allein über die Foren, die eröffnet werden, den Preis der Plätze oder die Existenz eines möglichen kostenlosen. Die Zuschauer müssen die Aufzeichnung des Spiels, an dem sie interessiert sind, überprüfen, bevor sie sich bewegen. Der für eine Sitzung gewährte Eintritt gilt nicht für Folgendes:.

Eine Rückkehr zum Fußball, nicht alle Einrichtungen

Das Spiel am Samstag stellt fest, dass der Hauptrasen wieder für die Meisterschaft verwendet wird. Die folgenden vier Termine zeigen, dass die Rückgabe im Kalender nicht auf einen einzigen Termin beschränkt ist. Auf der anderen Seite sagen die konsultierten offiziellen Quellen nicht, dass alle Einrichtungen der Cité sportif wieder funktionieren, dass eine dauerhafte Vereinbarung mit dem Club unterzeichnet wurde oder dass die Website außerhalb der Sitzungen zugänglich ist.

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