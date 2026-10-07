3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Schloss von Mseilha

Die Burg von Mseilha, auf ihrem felsigen Gipfel, kontrolliert seit Jahrhunderten das Nahr-el-Jauz-Tal in der Nähe von Batrun.

Seine erste Erwähnung geht auf das Jahr 1106 zurück und wurde Guillaume de Farabel zugeschrieben, einem Netz von Tripolis.

Im 13. Jahrhundert erlangten die Mamluken die Kontrolle über die Burg zurück, bevor die Osmanen sie im 16. Jahrhundert übernahmen.

Seine derzeitige Struktur wurde um 1624 von Emir Fakhr-al-Din II. Während seiner Revolte gegen das osmanische Erhabene Tor umgestaltet.

Das Schloss hält typische Elemente der Kreuzzug-Ära, wie seine engen Schießschlitze.

Erbaut auf zwei Ebenen, ist es jetzt durch eine kleine Rampe zugänglich, die zu seinem Innenhof führt.

Diese strategische Schleuse wurde verwendet, um die Passage zwischen Nordlibanon, Tripolis und Batrun nach Byblos und Beirut zu überwachen.

– Nahr al-Jauz Valley, Batrun

Sehen Sie sich das Originalvideo auf YouTube an

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews