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Ein Warnformular ersetzt keinen Notruf, wenn ein Kind in Gefahr ist. 112 ist dringend, die internen Sicherheitskräfte haben ein spezialisiertes Büro und Himaya bietet ein 48-Stunden-Antwortformular an. Eltern und Lehrer haben auch separate Präventionsressourcen.

Online-Erpressung: Warten Sie nicht auf eine Antwort

Wenn ein Kind eine beunruhigende Nachricht zeigt, ist der erste Schritt, ihm zuzuhören und ihm zu helfen, einen vertrauenswürdigen Erwachsenen zu warnen. Im Falle einer Erpressung empfehlen die internen Sicherheitskräfte, Anfragen nicht nachzugeben und die Fakten zu melden. Eine Warnung an die Plattform kann diesen Ansatz ergänzen; sie ersetzt nicht eine Warnung an die Behörden, wenn das Kind in Gefahr ist.

Es ist möglich, den Kontonamen, die Profiladresse, Tag und Stunde aufzuzeichnen, ohne den Inhalt erneut zu veröffentlichen oder in einer Nachrichtengruppe zu verbreiten. Wenn intime inhalte mit minderjährigen beteiligt sind, laden sie sie nicht herunter oder übertragen sie sie nicht. Die Behörden können angeben, wie sie die Situation melden können, ohne den Inhalt zu verbreiten.

In der Praxis: Welchen Kontakt soll man im Libanon wählen? Sofortige Gefahr: 112. Rufen sie die internen sicherheitskräfte an, ohne auf eine online-antwort zu warten.

Rufen sie die internen sicherheitskräfte an, ohne auf eine online-antwort zu warten. Singen, Bedrohung oder Online-Kriminalität: büro für Cyberkriminalität der Internen Sicherheitskräfte, 01 293 293 , oderoffizielles meldeformular « بلIn dem konsultierten Leitfaden wird keine Rückgabezeit angekündigt.

büro für Cyberkriminalität der Internen Sicherheitskräfte, , oderoffizielles meldeformular « بلIn dem konsultierten Leitfaden wird keine Rückgabezeit angekündigt. Um von Besorgnis zu sprechen oder ohne Dringlichkeit Rat zu suchen: himaya Online Hilfe FormularDer Verband gibt innerhalb von 48 Stunden nach dem Versand eine Antwort bekannt, keine Intervention innerhalb dieses Zeitraums. Es zeigt die 03 414 964 missbrauch zu melden.

himaya Online Hilfe FormularDer Verband gibt innerhalb von 48 Stunden nach dem Versand eine Antwort bekannt, keine Intervention innerhalb dieses Zeitraums. Es zeigt die missbrauch zu melden. Bereiten Sie eine Diskussion oder Sitzung vor: e-Aman PortalundDaleela, UNICEF Libanon Spiel und Animation Guide. Kontakte verifiziert am 21. November 2026.

Ressourcen für Familie und Klassenzimmer

Das E-Aman-Portal der Telekommunikationsbehörde unterscheidet Räume für Eltern, Jugendliche und Lehrer. Die aktuelle Version wurde am 9. März 2026 angekündigt; eine arabische Version des Programms existierte bereits im März 2013. Unter anderem schlägt die Website vor, über den Austausch persönlicher Informationen zu sprechen und sich darauf zu einigen, dass ein Erwachsener eine beunruhigende Nachricht zeigt. Für eine Klassensitzung können Lehrer von fiktiven Beispielen ausgehen und an diesen Reflexen arbeiten, ohne die Schüler zu bitten, einen persönlichen Vorfall zu erzählen.

UNICEF Libanon bietet auch Daleela an, ein Spiel für Kinder im Alter von 8-12 Jahren. Ein Kapitel konzentriert sich auf Online-Entscheidungen, digitale Identität und Erkennung von riskanten Inhalten, insbesondere in Spielen. UNICEF gibt an, dass es offline funktioniert, sobald es installiert ist, dass es auf Arabisch mit Erzählungen sowie auf Englisch und Französisch existiert und Lehrern und Sprechern einen kostenlosen Leitfaden bietet. Die UNICEF-Datei bietet Zugriff auf die Android-Version. Der Guide bietet 90-minütige Sitzungen und 50-minütige Anpassungen.

Die Kampagne und das Gesetz folgen zwei Wegen

Am 20. November präsentierte das Informationsministerium ein Präventionsprogramm und eine Dokumentation für Eltern und Kinder. Sie kündigte ihre Verbreitung in sozialen Netzwerken und in öffentlichen und privaten Medien an, ohne in ihrer Pressemitteilung einen Kalender der Medien anzugeben. Die Pressemitteilung kündigt keinen neuen Berichtsdienst an.

Die Nationale Menschenrechtskommission hat am 15. November einen gesonderten Vorschlag zur Stärkung des Jugendschutzes im digitalen Umfeld vorgelegt. Seiner Meinung nach wurde der Text am 16. September registriert und am 23. September an die Regierung weitergeleitet. Die Stellungnahme ist für eine Abstimmung oder ein Inkrafttreten nicht gültig.

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