Wenn das Land eine Währung des Austausches wird: Wie israelische Fortschritte den Ausgangspunkt der Verhandlungen bewegen

Im Südlibanon verändern die israelischen Vorstöße den Boden schon vor den Verhandlungen. Al Mansouri illustriert diesen Mechanismus: Ein neu kontrolliertes Gebiet wird dann zu einem Gebiet, das schrittweise evakuiert werden muss. Zwischen bedingtem Rückzug, Sicherheitsanforderungen und libanesischer Souveränität kann somit jeder verdiente Kilometer zu einem zusätzlichen dauerhaften diplomatischen Hebel werden.

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Eine Verhandlung, die nicht an der Grenze beginnt

Das Problem der Diskussionen über den israelischen Rückzug aus dem Süden ist nicht nur das langsame Tempo. Es ist der Punkt, von dem sie beginnen. Das Abkommen vom 26. Juni 2026 sah keine sofortige Rückkehr der israelischen Streitkräfte an die internationale Grenze vor. Sie hat eine allmähliche Mechanik mit sogenannten experimentellen Sektoren, eine schrittweise Übertragung von Verantwortlichkeiten an die libanesische Armee und einen israelischen Rückzug in Verbindung mit Sicherheitsmaßnahmen installiert. In diesem System wird die Geographie des Tages, an dem die Anwendung beginnt, entscheidend. Wenn eine Kraft vorrückt, bevor das Abkommen erreicht wird, wird die neue militärische Position dann in den Umfang eintreten, aus dem ihr Rückzug diskutiert wird. Das eroberte oder unter Kontrolle gebrachte Territorium hört dann auf, nur ein taktischer Gewinn zu sein: Es wird eine Variable des diplomatischen Kalenders.

Der Fall von Al Mansouri illustriert diese Mechanik mit ungewöhnlicher Präzision. Am 19. April wurde der Ort nicht in die erste Karte des Gebiets aufgenommen, die von Israel nach dem Krieg auferlegt wurde. Am 18. Juni wurde die Route, die den israelischen Handlungsraum definierte, im westlichen Sektor nach Norden in Richtung Al Bayyada, Majdal Zun und Al Mansouri verlegt. Ein libanesischer Militärbeamter gibt an, dass letzterer gerade in das Besatzungsgebiet integriert wurde. Acht Tage später formalisiert das Abkommen vom 26. Juni einen schrittweisen Rückzugsprozess. Die Abfolge von Daten ist wichtiger als jede Interpretation: Erweiterung des Umfangs, Transformation der militärischen Situation und die Öffnung eines Mechanismus, in dem diese neue Situation die praktische Grundlage für die nächsten Schritte wird. Es gibt keine Beweise dafür, dass der Fortschritt ausschließlich für die Erstellung einer Handelskarte entschieden wurde. Andererseits sind seine Auswirkungen auf die Verhandlungen greifbar.

« Experimentalzonen », die den Rückzug in Maßnahmen verwandeln

Die am 26. Juni angenommene Formel ändert den Charakter des Austritts grundlegend. Es ist keine einzige Bewegung, in der Israel alle Positionen evakuieren und die libanesische Armee gleichzeitig stationiert würde. Der Prozess beginnt mit Testsektoren. Israelische Beamte verbinden die Fortsetzung des Rückzugs mit der Aktion der libanesischen Armee gegen die militärische Infrastruktur der Hisbollah. Die Mechanik wird somit sequentiell: eine libanesische Maßnahme muss beobachtet, verifiziert oder als ausreichend erachtet werden, bevor eine neue israelische Maßnahme stattfindet. Dieses Prinzip kann durch eine Gleichung von Fakten zusammengefasst werden: Libanesische Schritte gegen israelische Schritte. Es geht nicht mehr nur darum zu wissen, wo sich die anerkannte Grenze befindet, sondern welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die israelische Armee eine Position auf libanesischem Territorium aufgibt.

Diese Architektur schafft eine Asymmetrie. Libanon betrachtet die besetzten Gebiete als Gebiete, in denen die Autorität des Staates wiederhergestellt werden muss. Gleichzeitig behandelt Israel sie als Gebiete, die seine Sicherheit garantieren, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Derselbe Quadratkilometer hat daher zwei gegensätzliche politische Statuten: Für Beirut ist es ein Territorium, dessen Rückzug fällig ist; Für Israel kann es ein Hebel werden, um Veränderungen im Militärapparat der Hisbollah zu erreichen. Je länger der israelische Perimeter zu Beginn des Mechanismus verlängert wird, desto mehr steigt die Anzahl der Bereiche, die schrittweise wiederhergestellt werden können. Hier erhält der Vormarsch einen Verhandlungswert, auch wenn er zunächst durch operative Überlegungen motiviert war.

Al Mansouri: der lesbarste Präzedenzfall

Al Mansouri ist besonders lehrreich, weil die Zeitlinie dokumentiert ist. Das Dorf liegt südlich von Tyrus, an der Kreuzung zwischen der Küste und den Reliefs, die sich nach innen erstrecken. Es war nicht Teil des ersten israelischen Perimeters im April. Seine Integration findet am Vorabend des Abkommens statt. Dann führte die israelische Armee mehrere Wochen in der Region. Am 28. September gab sie bekannt, dass sie eine Truppe auf Brigadeebene eingesetzt habe, mit Elementen der 55. Brigade unter dem Kommando der 91. Division und Ingenieurspezialisten. Sie behauptet die Zerstörung von mehr als 600 militärischen Strukturen, acht unterirdischen Routen und Dutzenden von Startvorrichtungen. Diese Zahlen sind die der israelischen Armee und stellen keine unabhängige Einschätzung dar. Sie zeigen jedoch die Bedeutung, die dem Ort in seiner eigenen Lesart des Geländes zugeschrieben wird.

Der Wert von Al Mansouri liegt nicht allein in der Infrastruktur, die Israel angeblich dort gefunden hat. Die Stadt erstreckt sich nach Norden einen Satz mit Ras Al Bayyada und Majdal Zoun gebildet. Der erste Sektor kontrolliert einen Teil der Küstenachse von Naqurah; der zweite gibt Tiefe auf den Hügeln; Al Mansouri bringt dieses Gerät näher an den südlichen Bereich von Tyrus. Eine israelische Militärstudie des westlichen Sektors während des Krieges von 1982 erinnert an die Beständigkeit dieser geographischen Einschränkung: Die Höhen und Eingänge zwischen Küste und Relief ermöglichen die Überwachung und das Schneiden der Äxte, ohne jeden Teil des Landes zu besetzen. Die technologischen Mittel von 2026 geben dieser alten Logik eine neue Effizienz. Eine Position kann physisch evakuiert werden, während unter Beobachtung und Androhung von Streik.

Kann der Rückzug zu einer Konzession in einem Gebiet werden, das evakuiert werden sollte?

Es ist der politische Kern des Problems. Wenn sich eine Armee aus einem Gebiet zurückzieht, das sie gerade eingenommen hat, kann sie ihre Bewegung als die Ausführung eines Kompromisses oder als eine Maßnahme darstellen, die durch negatives Verhalten bedingt ist. Für den Libanon ist die Lesart das Gegenteil: Die Räumung eines besetzten Territoriums ist keine territoriale Konzession, sondern die Wiederherstellung einer normalen Situation. Die beiden Narrative können also genau dieselbe Bewegung auf entgegengesetzte Weise beschreiben. Diese Divergenz wird besonders wichtig, wenn Auszahlungen aufgeteilt werden. Jeder freigestellte Sektor kann mit einem libanesischen Schritt in Verbindung gebracht werden, der schrittweise eine Austrittsverpflichtung in eine Reihe von operativen Austauschen umwandelt.

Eine Abkürzung sollte jedoch vermieden werden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Israel systematisch neue Sektoren besetzt, nur um sie gegen Zugeständnisse zurückzudrängen. Ein militärischer Vormarsch kann auf eine Bedrohung, Zerstörung oder den Wunsch reagieren, eine Tiefe der Sicherheit zu schaffen. Aber sobald der diplomatische Prozess vom bestehenden Boden und nicht von der internationalen Grenze ausgeht, ist der Effekt derselbe: Die Armee, die mehr Boden hält, hat mehr Schritte des Rückzugs zu verhandeln. Diese Unterscheidung zwischen Absicht und Wirkung ist wesentlich. Es ermöglicht die Analyse des Machtgleichgewichts, ohne eine strategische Hypothese in die Realität umzusetzen.

Neue Architektur des Südens unter amerikanischer Aufsicht

Die Akte geht nun über die Frage einiger Positionen hinaus. Libanesische Beamte beschreiben eine Verschiebung hin zu einem breiteren Militär-, Sicherheits- und Geheimdienstmanagement im Südlibanon unter amerikanischer Aufsicht. Insbesondere Antoine Rifi fühlte, dass der Prozess von einer einfachen Verhandlung über den Rückzug zu einer allgemeineren Architektur übergegangen war, in der der Rückzug nur ein Element war. Diese Einschätzung ist eine politische Position und muss als solche gelesen werden. Es spiegelt jedoch eine beobachtbare Entwicklung in der Debatte wider: Die Diskussionen über Verifikationsmechanismen, die Rolle der libanesischen Armee, die Kontrolle der militärischen Infrastruktur, die internationale Präsenz, Vorfälle vor Ort und die Rückzugsmodalitäten sind jetzt miteinander verknüpft.

Diese Transformation verändert Washingtons Rolle. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr nur ein Vermittler, um zwei diplomatische Positionen näher zusammenzubringen. Sie werden möglicherweise zum Garanten oder Schiedsrichter einer operativen Sequenz: Bestimmen Sie, ob eine Maßnahme angewendet wurde, beurteilen Sie, ob die Bedingungen für einen zusätzlichen Schritt erfüllt sind, und verhindern Sie, dass ein Vorfall den Prozess zum Zusammenbruch bringt. Für den Libanon kann eine solche Aufsicht ein Mittel sein, um Abzüge zu erhalten, die nicht durch die militärische Machtquote auferlegt werden können. Es birgt auch ein Risiko: Wenn jede israelische Bewegung von einer externen Sicherheitsbewertung abhängt, kann die Rückkehr zur Souveränität zu einem Prozess ohne feste Frist werden. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, einen Mechanismus zu bekommen, sondern ihm ein Ziel, objektive Kriterien und einen Zeitplan festzulegen.

Die libanesischen Streitkräfte zwischen der Übertragung des Territoriums und der Verpflichtung des Ergebnisses gefangen

Das Gerät stellt die libanesische Armee in den Mittelpunkt einer besonders schweren Gleichung. Sie muss die evakuierten Gebiete übernehmen, den Wiederaufbau der militärischen Infrastruktur außerhalb der staatlichen Autorität verhindern und sicherstellen, dass die übertragenen Gebiete nicht zu Aktionsbasen gegen Israel werden. Gleichzeitig muss es in den Augen der Bewohner als die Institution erscheinen, die die Souveränität wiederherstellt, nicht als die Kraft, die mit der Ausführung von Bedingungen beauftragt ist, die von außen auferlegt werden. Die Nuance ist sowohl politisch als auch militärisch. Wenn der israelische Rückzug ausschließlich von der Fähigkeit der Armee abhängt, das Hisbollah-System zu demontieren, kann jede Verzögerung dem Libanon zugeschrieben werden. Wenn die israelischen Operationen trotz der ergriffenen Maßnahmen fortgesetzt werden, bricht die Glaubwürdigkeit des Mechanismus zusammen.

Die Frage der Verifikation wird daher von zentraler Bedeutung. Wer bestimmt, dass ein Gebiet effektiv von der militärischen Infrastruktur befreit wird? Wer entscheidet im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen der libanesischen Armee und dem israelischen Geheimdienst? Welche Rolle spielen die USA oder ein Dritter? Ist eine israelische Anklage ausreichend, um einen Rückzug auszusetzen? Umgekehrt, welches Verfahren existiert, wenn Israel eine Position beibehält, während die libanesischen Verpflichtungen als erfüllt gelten? Ohne genaue Antworten können « Schritte gegen Schritt » zu einem Einwegmechanismus werden. Der Libanon würde überprüfbare Aktionen auf seinem Territorium durchführen, während der israelische Kalender einer sich entwickelnden Sicherheitsbewertung unterliegen würde.

Die Abfahrt des Finuls erschwert die Gleichung weiter

Die territoriale Frage ist noch sensibler für den Ansatz zum Ende des Mandats des Finul. Ein von 86 Abgeordneten unterstützter Ansatz betonte die gegenseitige Abhängigkeit mehrerer Verpflichtungen: den israelischen Rückzug, die Übergabe der Positionen der internationalen Truppe an die libanesische Armee und die Wiederherstellung der staatlichen Autorität auf dem gesamten Territorium. Das Problem ist konkret. Einige Finul-Positionen liegen entlang der Blauen Linie in einer Umgebung, in der die israelische Präsenz oder die besetzten Gebiete ihren Transfer erschweren. Der Abzug der internationalen Gewalt ohne die Lösung dieser Widersprüche könnte ein Vakuum schaffen, anstatt den Staat zu stärken.

Finul agiert auch als dritte Partei bei Zwischenfällen zwischen den libanesischen und israelischen Armeen. Beamte zitierten Reibung in Bereichen wie Zawtar und Deir Mimas, um diese Funktion zu veranschaulichen. Wenn dieser Dritte zur gleichen Zeit verschwindet, in der der Rückzug schrittweise und bedingt wird, benötigt das Gerät einen weiteren Mechanismus der Deeskalation. Wieder taucht die amerikanische Frage auf. Eine stärkere externe Aufsicht könnte einen Teil der Lücke füllen, ersetzt jedoch nicht automatisch eine internationale Präsenz vor Ort. Das Risiko besteht darin, von einem von der UNO geführten multilateralen System zu einem politischeren System überzugehen, in dem Washington über eine entscheidende Schiedsfähigkeit verfügt.

Militärkarte kann Diplomatenkarte vorausgehen

Der Fall von Al Mansouri offenbart schließlich eine einfache Verhandlungsregel nach einem Krieg: Der Moment, in dem die Karte eingefroren wird, zählt fast so viel wie der Inhalt des Abkommens. Eine vorgezogene Linie vor der Eröffnung eines Mechanismus kann mehrere Monate Verhandlungen ändern. Ein Dorf, das dem operativen Perimeter hinzugefügt wurde, wird zu einem Dorf, das evakuiert werden muss. Eine besetzte Höhe wird zu einer Position zum Übertragen. Eine kontrollierte Straße wird zu einer Achse, deren Nutzungsfreiheit garantiert werden muss. Das Feld produziert somit neue diplomatische Dossiers. Dieser Mechanismus erklärt, warum militärische Bewegungen, die einem Abkommen vorausgehen, genauso sorgfältig untersucht werden müssen wie die Bedingungen des Abkommens selbst.

Für Beirut besteht die Herausforderung darin, zu verhindern, dass die mit Gewalt geschaffene Situation zum politischen Bezugspunkt für Verhandlungen wird. Der Ankunftsort muss klar bleiben: israelischer Rückzug, staatliche Autorität, libanesische Streitkräfte, die für die Sicherheit und Rückkehr der Bewohner verantwortlich sind. Ohne dieses Ziel kann ein schrittweiser Mechanismus zu einer unbestimmten Folge von Tests werden. Israel würde dann die Fähigkeit behalten, das Tempo des Rückzugs gemäß seinen Sicherheitsbewertungen zu verschieben, während der Libanon ständig aufgefordert würde zu zeigen, dass er neue Bedingungen erfüllt. Der Unterschied zwischen einem Austrittsprozess und dem permanenten Tenure Management liegt gerade daran, dass es eine Frist und Kriterien gibt, die nicht einseitig geändert werden können.

Verhindern, dass das Provisorische zum neuen Standard wird

Die Hauptgefahr ist nicht unbedingt eine offizielle Annexion. Es ist die Installation eines temporären Regimes, das andauert. Sektoren würden übertragen, andere würden unter israelischer Kontrolle bleiben, einige Gebiete würden aus der Ferne überwacht und jeder neue Schritt würde von einer Sicherheitsbewertung abhängen. Auf dem Papier würde der Prozess weitergehen. Vor Ort könnte eine neue De-facto-Geographie konsolidiert werden. Die Bewohner der betroffenen Dörfer würden den Preis direkt bezahlen: verspätete Rückkehr, unsicherer Wiederaufbau, schwierige landwirtschaftliche Flächen und eingefrorene Investitionen. Je länger diese Situation andauert, desto mehr erzeugt sie ihre eigenen wirtschaftlichen und demografischen Realitäten.

Deshalb übersteigt die Frage, die durch die israelischen Fortschritte aufgeworfen wurde, bei weitem Al Mansouri. Es geht um die Definition von Verhandlungen selbst. Wenn es nur von der Linie abweicht, die die Streitkräfte am Tag der Vereinbarung halten, kann jede vorherige Änderung des Geländes zu einem Vorteil werden. Wenn sie im Gegenteil von einem klaren politischen Prinzip abweicht – der Wiederherstellung der libanesischen Autorität bis an die anerkannten Grenzen – sind die Etappen keine territorialen Zugeständnisse mehr, sondern die Mittel, um ein festgelegtes Ziel zu erreichen. Der ganze diplomatische Kampf liegt in diesem Unterschied. Das Territorium darf nicht zu einer Währung werden, deren Wert mit der Besetzung zunimmt. Andernfalls würde militärischer Fortschritt, auch nur vorübergehend, letztendlich einen dauerhaften politischen Nutzen bringen und die Wiederholung derselben Methode in jeder neuen Verhandlungsphase fördern.

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