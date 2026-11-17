Bilal Abdallah forderte die Regierung auf, die Provisionen zu rechtfertigen, die von privaten Vermittlern für die Einziehung der den Verwaltungen geschuldeten Beträge erhoben wurden.

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Warum muss ein Bürger eine Provision an einen privaten Vermittler zahlen, um einen Betrag zu zahlen, der einer Verwaltung zusteht? Der Abgeordnete Bilal Abdallah macht die Regierung auf dieses Thema in einer Untersuchung vom 16. November aufmerksam und wurde am Dienstag, dem 17. November, veröffentlicht. Er bat um eine Erklärung der Rechtsgrundlage für diese Kosten, die Auswahl der Anbieter und die Kontrolle ihrer Tarife.

Wer trägt die Kosten der Rückforderung?

In derdokument an den Präsidenten der Kammer, bestreitet der Abgeordnete die Tatsache, dass die Kosten für die den Unternehmen oder Privatpersonen übertragenen Sanierungsdienste von den Nutzern getragen werden. Sie ist der Ansicht, dass ihr Eingreifen allein keine zusätzliche Belastung ohne eine klare Rechtsgrundlage rechtfertigt.

Seine Argumentation stützt sich auf die Artikel 81 und 82 der Verfassung, die er im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der öffentlichen Abgaben anführt. Dies ist jedoch keine gerichtliche Entscheidung: Die genaue Klassifizierung der Kommissionen und ihre Übereinstimmung mit den Texten gehören genau zu den Punkten, die der Regierung vorgelegt werden.

Neun Fragen zu Verträgen und Provisionen

In der Untersuchung wird gefordert, die betroffenen Verwaltungen und ihre Anbieter zu identifizieren. Er fordert die Kriterien für die Auswahl der letzteren, die Wettbewerbsverfahren, die angewandt werden können, und die Bestimmungen, die es ermöglichen, dass eine Provision dem Bürger und nicht der von der Rückforderung begünstigten Stelle in Rechnung gestellt wird.

Bilal Abdallah fragte auch, ob die Regierung die Gebühren mit den tatsächlichen Kosten des Dienstes verglichen, ihre Harmonisierung untersucht oder Obergrenzen in Betracht gezogen habe. Er kritisiert Unterschiede zwischen den Betreibern und möchte über die Überwachungsmechanismen Bescheid wissen. Der Text enthält jedoch keine erschöpfende Liste der Unternehmen oder eine geprüfte Tabelle der Provisionen.

Ein Antrag auf Kontrolle, keine Beseitigung von Kosten

Der Herr Abgeordnete erklärte, dass eine frühere schriftliche Anfrage nicht beantwortet worden sei, und beantragte, die Angelegenheit im Plenum zu erörtern. Er forderte die Regierung auf, die geplanten Maßnahmen zur Überprüfung von Verträgen zu klären und Praktiken, die keine Rechtsgrundlage hätten, ein Ende zu setzen.

Zu diesem Zeitpunkt enthalten die konsultierten Dokumente keine Antwort der Regierung auf diese Untersuchung. Sie legen keine Rückzahlungsentscheidung oder die allgemeine Aufhebung von Provisionen oder das Inkrafttreten einer neuen Obergrenze fest. Die geäußerte Kritik bleibt die des Parlamentariers, und die aufgeworfenen Fragen stellen keine gerichtliche Feststellung der Unregelmäßigkeit dar.

Für die Nutzer ist das Problem konkret: die Summe, die dem öffentlichen Dienst zusteht, von dem Preis zu unterscheiden, der dafür berechnet wird. In der erwarteten Antwort muss geklärt werden, wer diesen zweiten Betrag auf welcher Grundlage und unter welcher Kontrolle festlegt, ohne die Modernisierung des Zahlungsmittels mit der Genehmigung zusätzlicher Rechnungen zu verwechseln.

Illustration: Libanesisches Parlament in Beirut, undatiertes Archivfoto. François el Bacha / Libnanews. Es handelt sich nicht um eine Sitzung, die dieser Untersuchung gewidmet ist.

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