Der libanesische Rahmen der Deviseninstitute trennt jetzt zwei Aktivitäten, die oft kombiniert werden: den Transfer hawalaartiger Gelder und den grenzüberschreitenden Transport von Banknoten oder Edelmetallen. Die Entscheidung 13837 regelt getrennte Zulassungen, Kontrollen und Erklärungen. Für einige bereits erklärte Hawala-Betreiber rückt eine Frist näher: Ihre Akte muss vor dem 30. November 2026 eingereicht werden. Der am 18. August 2026 angenommene und im Amtsblatt vom 10. September veröffentlichte Beschluss regelt die Geschäftsbedingungen von Deviseninstituten neu. Sie hebt mehrere frühere Entscheidungen auf, darunter die Entscheidung über die Überweisung von Hawala im September 2007. Die alten Referenzen reichen nicht mehr aus, um das neue System zu beschreiben.

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Der libanesische Rahmen der Deviseninstitute trennt jetzt zwei Aktivitäten, die oft kombiniert werden: den Transfer hawalaartiger Gelder und den grenzüberschreitenden Transport von Banknoten oder Edelmetallen. Die Entscheidung 13837 regelt getrennte Zulassungen, Kontrollen und Erklärungen. Für einige bereits erklärte Hawala-Betreiber rückt eine Frist näher: Ihre Akte muss vor dem 30. November 2026 eingereicht werden.

Der am 18. August 2026 angenommene und im Amtsblatt vom 10. September veröffentlichte Beschluss regelt die Geschäftsbedingungen von Deviseninstituten neu. Sie hebt mehrere frühere Entscheidungen auf, darunter die Entscheidung über die Überweisung von Hawala im September 2007. Die alten Referenzen reichen nicht mehr aus, um das neue System zu beschreiben.

Intermediary Circular 772 vom 31. August 2026 koordinierte diese Änderung mit den früheren Vorschriften für die Beförderung von Banknoten und Metallen. Die konsolidierte Fassung des Beschlusses 8024 verweist nun auf den verfügenden Teil des Beschlusses 13837. Die Meldevorschriften, die in diesem alten Text verbleiben, betreffen Banken.

Hawala und Transport: zwei verschiedene Annehmlichkeiten

Der Begriff hawala bezieht sich hier auf den informellen Bargeldtransferdienst, der in den Vorschriften IMTS genannt wird. « Informell » beschreibt eine Übertragung, die außerhalb des formellen Banken- und Finanzsystems erfolgt. Es bedeutet nicht, dass der Antragsteller ohne Lizenz oder ohne Kontrolle handeln kann.

Die Unterkategorie A2 entspricht diesem Dienst. Die Unterkategorie A1 betrifft den grenzüberschreitenden Transport von Banknoten und Edelmetallen. Diese zweite Tätigkeit umfasst ihre Ein- oder Ausfuhr sowie die damit verbundenen Abwicklungs-, Liefer- und Empfangsvorgänge. Die Definition des Textes bezieht sich auf ein Geschäft, das im Namen des Deviseninstituts durchgeführt wird.

In beiden Fällen muss der Betrieb der Kategorie A angehören und eine zusätzliche Genehmigung für den betreffenden Dienst einholen. Es muss auch sein Kapital erhöhen und die entsprechende Gebühr zahlen. Eine General Exchange License bietet nicht automatisch Zugang zu diesen beiden Aktivitäten. Eine A1-Autorisierung ist nicht mehr als eine A2-Autorisierung.

Korrespondenten identifiziert und zugelassen

Für Aktivität A2 muss die Datei eine Absichtserklärung oder einen Vertrag mit dem Auslandskorrespondenten enthalten. Sie muss die von den zuständigen Behörden erteilte gültige Genehmigung enthalten. Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Identität der wirtschaftlichen Eigentümer und wirtschaftlichen Eigentümer müssen ebenfalls dokumentiert werden.

Transport A1 erfordert vergleichbare Kontrollen des ausländischen spezialisierten Partners. Sie erfordert auch Verfahren für die Annahme, die Lieferung und den Transport von Banknoten oder Metallen. Der Betrieb muss über eine Durchführbarkeitsstudie verfügen und die Kontinuität seiner Tätigkeit organisieren.

Diese Anforderungen verhindern, dass die Beziehung auf rein kommerziellen Kontakt reduziert wird. Sie betreffen die Rechtsfähigkeit des Partners, seine Identität und die Rückverfolgbarkeit der Vorgänge. Die Verordnung verbietet auch Deviseninstituten den Umgang mit Korrespondenten, die nicht nach den Regeln ihres Landes registriert sind.

Monatliche Obergrenzen für Übertragungen von A2

Vor einer Hawala-Umsetzung muss der Unternehmer die Identität des Hauptverpflichteten und des Begünstigten überprüfen. Sie muss auch den Zweck der Operation und die Herkunft der Mittel festlegen. Die Identifikationsanforderungen gelten im Rahmen der KYC Bargeldtransaktionsverordnung.

Übertragung A2 Monatliche Obergrenze pro Kunde Personal $ 20.000 oder gleichwertig Gewerblich $ 200.000 oder gleichwertig

Diese Beträge beziehen sich auf persönliche oder gewerbliche Überweisungen nach innen oder außen im A2-System. Sie stellen keine Schwellenwerte für Disclaimer dar. Sie sollten auch nicht mit einer allgemeinen Genehmigung für den physischen Transport von Arten an einer Grenze verwechselt werden.

Die Verordnung regelt auch die Lieferung von Geld an den Begünstigten. Eine Zahlung per Scheck, durch Überweisung auf sein Bankkonto oder durch Swap-Transaktion zu seinen Gunsten ist ausgeschlossen. Vergleichsmechanismen zwischen Korrespondenten folgen einer Logik, die sich von der Schlusszahlung an den Empfänger unterscheidet.

Getrennte Schriften und konservierte Spuren

Ein A1-Betreiber muss die Konten seines grenzüberschreitenden Verkehrs von denen seiner anderen Flüge trennen. Es muss einen externen Wirtschaftsprüfer eines international renommierten Unternehmens einbeziehen. Ein interner Auditbeauftragter muss auch monatliche Berichte über Kontrollen, Risiken und Wachsamkeit erstellen.

Der Betreiber kann keinen Transport durchführen, wenn die verfügbaren Teile nicht ausreichen, um Herkunft, Bestimmung und Zweck der Mittel zu ermitteln. Die Berichtspflichten unterscheiden zwischen den beförderten Mengen, der Anzahl der Transaktionen und den betreffenden inländischen Bewegungen. Sie organisieren regelmäßige Informationen für die BDL und die Bankenaufsichtskommission.

Für A2 müssen transferspezifische Aufzeichnungen mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Das Institut muss innerhalb von 10 Tagen nach Monatsende eine monatliche Situation vorlegen. Die Dokumente müssen es den Behörden ermöglichen, die Operation wiederherzustellen und nicht nur die Gesamtsumme zu kennen.

Salden zwischen Fachleuten finanzieren ihre Tätigkeit nicht

Transaktionen können Saldenausgleiche zwischen Deviseninstituten oder mit ihren Korrespondenten erzeugen. Der Text legt ihre Funktion fest: die Rechte und Pflichten zu regeln, die sich aus dem betreffenden Handel oder den betreffenden Übertragungen ergeben. Diese Salden sind weder Einlagen noch Bankkonten.

Sie können die Tätigkeit eines Instituts nicht finanzieren oder seine Liquiditätslücke schließen. Sie müssen durch Belege gestützt, regelmäßig abgeglichen und dokumentiert werden. Ihre Aufbewahrung über fünf Arbeitstage hinaus ist verboten.

Die Einsätze sind Buchhaltung und Aufsicht. Ein einem Korrespondenten geschuldeter Betrag muss mit einer identifizierbaren Transaktion verknüpft bleiben. Es kann keine nachhaltige Ressource werden, die der Fachmann für seine Bedürfnisse frei nutzen würde.

Unentfernte Mittel erfordern Follow-up

Die Verordnungen sehen einen Mechanismus für Transfers vor, die der Empfänger 30 Tage nach dem Versand trotz einer Mahnung nicht erhalten hat. Der Hauptverpflichtete muss eindeutig informiert werden. Die Betriebsstätte koordiniert mit der Anlaufstelle die Maßnahmen, die für die Einziehung des nicht eingelösten Kapitals erforderlich sind.

Der Kunde muss auch über sein Recht informiert werden, eine solche Rückforderung innerhalb von maximal drei Monaten nach dem Versand zu verlangen. Der Text sieht die gesonderte Behandlung von Geldern nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist vor. Letzteres darf nicht mit der Dreimonatsfrist gleichgesetzt werden.

Bereits zugelassene Betriebe haben eine allgemeine Einhaltungsfrist. Diejenigen, die die BDL zuvor über ihre IMTS-Aktivität informiert haben, müssen jedoch die Dokumente über ihre Korrespondenten vor dem 30. November 2026 einreichen. Dieses Datum bezieht sich auf eine bestimmte Datei, ohne andere Kontrollpflichten zu ersetzen.

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