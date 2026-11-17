In Jbeil bereiten die Gemeinden eine TNVR-Kampagne vor: Gefangennahme, Sterilisation, Impfung und Rückkehr unter tierärztlicher Kontrolle. Die lokalen Regelungen müssen noch geklärt werden.

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Die Union der Gemeinden von Jbeil bereitet den lokalen Einsatz der nationalen Kampagne für das Management von Streunerhunden vor. Bei einem Treffen mit den Bürgermeistern unter der Schirmherrschaft des Generaldirektors für Landwirtschaft, Louis Lahoud, wurde ein Ansatz vorgestellt, der Fang, Sterilisation, Impfung und gerahmte Rückgabe von Tieren kombiniert. Der am 17. November veröffentlichte Bericht enthält noch keinen Betriebsplan für jede Gemeinde.

Vier Etappen unter tierärztlicher Aufsicht

Das Gerät, das mit dem englischen Akronym TNVR bezeichnet wird, bietet eine sichere Erfassung, chirurgische Sterilisation und Impfung, insbesondere gegen Tollwut. Die Rückführung an den Fangort ist erst nach Wiedererlangung und tierärztlicher Beurteilung ihrer Eignung vorgesehen. Eine Nachverfolgung der Tiere und ihres Gesundheitszustandes begleitet diese Eingriffe.

Louis Lahoud bat die Gemeinden, ihre technischen und logistischen Ressourcen mit den Teams des Ministeriums zu koordinieren, Informationen auszutauschen und Schwerpunktbereiche festzulegen. Der Abgeordnete Ziad Hawat und Veterinärbeamte nahmen an dem Treffen teil. Ziel ist es, Ad-hoc-Interventionen durch eine nachhaltige Organisation zu ersetzen.

Eine Politik, die über die Sterilisation hinausgeht

Dieempfehlungen der Weltorganisation für Tiergesundheitdie Verwaltung von Hundepopulationen in einem breiteren Spektrum umfassen: Verantwortung der Eigentümer, Verhütung von Verlassenheit, Impfung, Überwachung des Personals und Koordinierung der Behörden. Sie weisen darauf hin, dass die Verringerung der Anzahl der Hunde allein nicht ausreicht, um die Tollwut zu reduzieren. Die Kontinuität der Immunisierungsabdeckung ist entscheidend.

Für Jbeil wäre die Frage daher so viel Follow-up wie die erste Intervention. Eine Kampagne kann nicht allein anhand der Anzahl der Fänge bewertet werden: Es wird auch notwendig sein zu wissen, welche Tiere geimpft, sterilisiert und überwacht wurden, und die Situation in den betroffenen Gemeinden zu überprüfen.

Praktische Modalitäten warten noch

Dieprotokoll der sitzungkein Budget, ein kalkuliertes Ziel oder einen Meldemechanismus für Gebietsansässige vorgibt. Es kann auch nicht gesagt werden, dass die Operationen in allen Orten des Caza bereits begonnen haben. Die Präsentation des Programms ist ein Koordinationsschritt, noch keine Feldbeurteilung.

Geografische Darstellung von Archiven: alter Byblos-Markt. Soly Moses / Pexels, Foto veröffentlicht auf Pexels im November 2022. Es repräsentiert nicht die Kampagne oder das Treffen.

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