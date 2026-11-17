Die Leoniden schauen einander vor der Morgendämmerung des 18. November an, nach dem Sonnenuntergang des Mondes. Die NASA ruft unter idealen Bedingungen fünfzehn Meteore pro Stunde hervor, in der Praxis oft weniger. Stadtlichter, Wolken und klarer Horizont bestimmen die Sichtbarkeit. Hier sind die Markierungen, um eine Beobachtung vorzubereiten, ohne auf einen Sturm zu warten.

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Die Léonides bieten einen Termin für Nachthimmel-Enthusiasten vor Sonnenaufgang am 18. November 2026 an. In ihrem November-Bulletin berät die NASA über die ersten Stunden des 17. und 18. nach Sonnenuntergang. Wir müssen jedoch auf eine bescheidene Aktivität warten, nicht auf einen ständigen Regen von Sternschnuppen.

Die NASA berichtet über 15 Meteore pro Stunde unter idealen Bedingungen, während sie feststellt, dass die meisten Beobachter weniger sehen werden. Diese Zahl ist weder eine Garantie für jeden Ort noch eine reguläre Rate. Wolken, Stadtlichter und der sichtbare Teil des Himmels können das Spektakel stark reduzieren.

Beobachten Sie die Leoniden vor Sonnenaufgang, nach dem Mond

Der Newsletter der American Meteor Society, der am 16. November veröffentlicht wurde, setzt das Maximum um den 18. November herum. Es zeigt an, dass der Mond im ersten Viertel am 17. um Mitternacht in lokaler Zeit untergeht. Ein dunkleres Fenster öffnet sich dann vor Tagesanbruch.

Diese Angaben legen keine universelle Zeit fest. Der Untergang des Mondes und der Beginn der Dämmerung hängen von der Position des Beobachters ab. Der nützliche Moment ist nach dem Verschwinden des Mondlichts, aber bevor der Himmel zu erhellen beginnt.

Um zu sehen, empfiehlt die NASA einen dunklen Ort und etwa dreißig Minuten Augenanpassung. Ein Großteil des Himmels muss umarmt werden, anstatt nach einem bestimmten Punkt zu suchen. Eine Decke oder ein Liegestuhl ermöglicht es Ihnen, in der Nachtkälte bequemer zu warten.

Der Löwe gibt den Meteoren ihren Namen

Die Flugbahnen der Leoniden scheinen aus der Konstellation des Löwen zu stammen. Diese scheinbare Richtung wird als strahlend bezeichnet. Es bedeutet nicht, dass Partikel tatsächlich aus dieser Konstellation stammen. Sie gehören zu der Trümmerspur, die der Komet 55P/Tempel-Tuttle hinterlassen hat.

Wenn die Erde diesen Strom durchquert, gelangen kleine Teilchen in die Atmosphäre und erzeugen Lichtspuren. Die Léonides gehören zu den schnellen Meteoren mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von fast 70 Kilometern pro Sekunde.

Die American Meteor Society berichtet, dass ihr Strahler am Ende der Nacht besser nach Osten platziert ist. Es empfiehlt jedoch, es nicht in der Mitte des Auges zu halten: Meteore erscheinen auch anderswo am Himmel. Von der südlichen Hemisphäre bleibt der Schwarm beobachtbar, aber seine Position ist weniger günstig.

Warum nicht alle Prognosen die gleiche Zahl liefern

Das wöchentliche Bulletin der American Meteor Society erwähnt etwa drei Leoniden pro Stunde in der nördlichen Hemisphäre. Diese Zahl entspricht seinen Schätzungen für die Nacht vom 14. auf den 15. November, vor dem Maximum. Es sollte daher nicht direkt mit den 15 möglichen Meteoren unter den von der NASA für die nächsten Morgen angegebenen idealen Bedingungen verglichen werden.

Allgemeine Kalender können auch andere Daten als die der jüngsten Beobachtungsbulletins enthalten. Für diese Nacht stammen die Informationen aus dem monatlichen Bulletin der NASA vom 2. November und der wöchentlichen Prognose, die am 16. November veröffentlicht wurde.

Die nützlichste Vorbereitung bleibt lokal: Überprüfen Sie die Wolkendecke, die Mondzeitpläne und den sicheren Zugang zum gewählten Ort. Im Libanon wie anderswo garantiert eine günstige astronomische Prognose keinen klaren Himmel oder die Möglichkeit, sich sicher von den beleuchteten Gebieten zu entfernen.

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