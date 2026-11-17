Teheran weist die Vorwürfe von CNN zurück. Trump reagiert, aber kein unmittelbarer Angriff oder Entscheidung, die Tat zu verabschieden, wird öffentlich festgestellt.

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Der Iran wies am Dienstag, den 17. November, die Vorwürfe bezüglich eines möglichen geplanten Angriffs in Washington zurück. Donald Trump behauptet, diese Informationen ernst zu nehmen. Aber die veröffentlichten Beweise machen es nicht möglich, einen Angriff als unmittelbar bevorstehend oder entschieden darzustellen.

Eine CNN-Untersuchung, keine veröffentlichte Beweisakte

In einer am 16. November veröffentlichten Umfrage,CNN, verteilt von CNN NewsourceSieben nicht ernannte US-Beamte. Sie beziehen sich auf Informationen über iranische Optionen, die auf hochrangige amerikanische Beamte mit einem radiologischen Gerät oder einer chemischen Waffe abzielen.

Die Kette zeigt jedoch die Unsicherheiten über die Fähigkeiten und die Absicht, zum Handeln überzugehen. Lauren Bis, die Sprecherin des Weißen Hauses, sagte ihm, dass zu diesem Zeitpunkt keine glaubwürdige Bedrohung des US-Territoriums festgestellt wurde. Diese offizielle Antwort sollte nicht durch anonyme Annahmen gelöscht werden.

Teheran leugnet

Esmail Baghaei, Sprecher des iranischen Außenministeriums, bezeichnete diese Anschuldigungen in einer Nachricht vom Dienstag als unbegründetprotokoll der erklärungenDer iranische Vertreter bei den Vereinten Nationen hatte auch die Chemiewaffenvorwürfe gegen CNN abgelehnt.

1offizielles iranisches kommuniqué vom 16. novemberbereits eine Kampagne von Anschuldigungen verurteilt, die laut Baghaei die Bürger erschrecken und den Iran als Bedrohung darstellen soll. Dieser frühere Text ist nicht die spezifische Botschaft vom Dienstag auf CNNs Anfrage: Die beiden Positionen müssen unterschieden bleiben.

Trump macht eine bedingte Bedrohung

Am Dienstag in Manila befragt, warnte Donald Trump Teheran vor sehr schweren Konsequenzen im Falle eines Angriffs. Dielibanesische offizielle agentur entsendungberichtet diese reaktion als teil seiner asiatischen vertreibung.

Der Umfang der Informationen bleibt daher begrenzt: eine Untersuchung auf der Grundlage anonymer Quellen, eine iranische Leugnung und eine Reaktion des Präsidenten. Weder Trumps Warnung noch die Wiederholung der Geschichte durch mehrere Medien ist eine unabhängige Überprüfung des angeblichen Projekts.

Illustration: Das Kapitol in Washington, 1997. Architekt des Capitol, gemeinfrei. Dieses Bild stellt keine Bedrohung oder ein Ereignis des 17. November dar.

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