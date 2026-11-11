Generalstaatsanwalt Ahmad Rami al-Hajj beaufsichtigt die Voruntersuchungen zum Tod von Ahmed al-Alwani. Laut MTV wurde die Leiche des ehemaligen irakischen Abgeordneten in einer Wohnung in Tarik Jdidé, Beirut, gefunden. Al Jadeed berichtet unter Berufung auf Sicherheitsquellen, eine Entdeckung am Abend des 9. November und eine Identifizierung am nächsten Tag. Der ehemalige Abgeordnete wurde Berichten zufolge in die Wohnung gezogen, nach diesen gleichen Quellen. Diese Umstände sind in der konsultierten gerichtlichen Mitteilung nicht enthalten. Die irakische Botschaft wartet auf den Abschlussbericht der libanesischen Dienste.

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In Beirut überwacht die Staatsanwaltschaft die Voruntersuchungen zum Tod von Ahmed al-Alwani. Generalstaatsanwalt Ahmad Rami al-Hajj verfolgt den Fall persönlich. Seine Pressestelle teilte am Dienstag, den 10. November 2026, nach Informationen einer Nachrichtenagentur mit.

Der Staatsanwalt überwacht die Untersuchung

Die Geheimdienstabteilung der Internal Security Forces (ISF) führt Untersuchungen durch. Der Generalstaatsanwalt des Kassationsgerichts überwacht dies direkt.

Laut MTV wurde die Leiche des ehemaligen irakischen Abgeordneten in einer Wohnung im Stadtteil Tarik Jdidé in Beirut gefunden. Der Kanal veröffentlichte diese Informationen am Dienstag, den 10. November.

Laut MTV wurde auch der ehemalige Abgeordnete erwürgt, nachdem er von dieser Wohnung angezogen wurde. Die konsultierten gerichtlichen Elemente bestätigen diese Version nicht.

Laut von Al Jadeed zitierten Sicherheitsquellen wurde am 9. November in der Nacht zuvor eine Leiche entdeckt. Seine Identifizierung als die von Ahmed al-Alwani soll am 10. November stattgefunden haben.

Al Jadeed berichtet auch auf der Grundlage dieser Quellen, dass der ehemalige Abgeordnete von der Wohnung angezogen worden wäre. Sicherheitsdienste würden videoüberwachungsaufzeichnungen überprüfen, um mögliche verdächtige zu identifizieren.

Diese Quellen schätzen, dass der Tod mehrere Tage zurückgehen könnte. Diese Annahme legt kein bestimmtes Todesdatum fest. In der Offenlegung der konsultierten Staatsanwaltschaft sind weder die Umstände des Todes noch das Datum der Entdeckung aufgeführt. Es gibt keine Autopsieergebnisse.

Botschaft erwartet Abschlussbericht

Der irakische Botschafter im Libanon, Mohammad Reda al-Husseini, sagte auch der irakischen Nachrichtenagentur, dass die libanesische Justiz eine Untersuchung eingeleitet habe und einen Richter angewiesen habe, ihr zu folgen. Die Botschaft bleibt in Kontakt mit den libanesischen Sicherheitsdiensten und wartet auf ihren Abschlussbericht, bevor sie die Umstände des Todes bekannt gibt.

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