In Frankreich schätzt Coface, dass die KI mit 25.000 weniger Stellenangeboten im dritten Quartal 2026 verbunden ist. Diese Zahl misst keine Entlassungen. Die Studie beleuchtet eine Verlangsamung der Einstellung, deren Umfang von der Abschaffung von Arbeitsplätzen und allgemeinen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterscheiden ist.

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Ein erstes numerisches Signal zeigen die AIA und die Rekrutierungen in Frankreich: rund 25.000 weniger Stellenangebote im dritten Quartal 2026, so eine am 17. November veröffentlichte Coface-Studie. Dieses Ergebnis bezieht sich auf Anzeigen in France Travail. Es stellt keine Anzahl von Entlassungen oder Beweise dafür dar, dass 25.000 Mitarbeiter durch Software ersetzt wurden.

Die Ökonomen Axelle Arquié und Aurélien Duthoit bringen die Ausstellung des Handels näher an die Automatisierung der Entwicklung der Werbung heran. Ihre Schätzung, die von einer Nachrichtenagentur weitergeleitet wurde, bringt die Auswirkungen auf den von Unternehmen geäußerten Einstellungsbedarf. Dies ist ein anderes Maß für die Anzahl der bereits im Dienst befindlichen Personen.

Die Unterscheidung verändert das Lesen der Figur. Ein Unternehmen kann auf eine geplante Einstellung verzichten, ohne einen bestehenden Job zu entfernen. Eine Werbung kann auch zurückgezogen, erneuert oder mehrere Bedürfnisse erfüllt werden. Der direkte Wechsel von Werbung zu Arbeitslosen würde mehrere Phasen der Rekrutierung verwirren.

IA und Rekrutierung: Was messen die 25.000 Angebote?

Der von Coface und dem Observatory for Threatened and Emerging Jobs entwickelte AI-LERT-Indikator nutzt die France Travail-Angebote vom ersten Quartal 2021 bis zum dritten Quartal 2026. Die in der französischen Presse beschriebene Methode vergleicht die Trajektorien von Berufen nach ihrer Exposition um den Start von ChatGPT im November 2022.

Es geht also nicht darum, 25.000 Briefe von Arbeitgebern zu finden, die die Absage an künstliche Intelligenz vergeben. Der Ansatz sucht eine statistische Lücke zwischen den beobachteten Entwicklungen. Die Zahl bezieht sich auf eine Schätzung von weniger ausgeschriebenen Rekrutierungen innerhalb des untersuchten Anwendungsbereichs, nicht auf ein Verwaltungsregister der Abschaffungen.

Das von einer Nachrichtenagentur übermittelte detaillierte Ergebnis kombiniert eine 10%ige Exposition gegenüber Aufgaben mit einem Rückgang der Ankündigungen im dritten Quartal um 12,4%. Diese Rate ist kein Rückgang von 12,4% bei allen französischen Arbeitsplätzen. Es bedeutet auch nicht, dass jedes Unternehmen seine Belegschaft in diesem Verhältnis abgebaut hätte.

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Eine technische Ausstellung ist kein verurteilter Posten

Das zuvor von Coface und OEM veröffentlichte Mapping hilft, diesen Ansatz zu verstehen. Es zerlegt 923 Berufe in Aufgaben und dann grundlegende Aktionen. Sie bewertet deren Automatisierungspotenzial unter besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung und Häufigkeit.

Diese Studie unterscheidet explizit zwischen technischer Kapazität und Nettoarbeitsplatzvernichtung. Sie berücksichtigt nicht in ihrem groben Umfang alle Veränderungen der Nachfrage, neue Aufgaben oder Hindernisse für den Einsatz. Informatik, Verwaltungstätigkeiten, Finanzen und bestimmte kreative Berufe gehören zu den gefährdeten Familien. Es gibt andere Einschränkungen für körperliche oder hochgradig relationale Aktivitäten.

Die Automatisierung eines Teils der Arbeit kann mehrere Effekte erzeugen. Bei konstanter Aktivität kann ein Unternehmen seinen Arbeitsbedarf reduzieren. Wenn es seine Preise senkt oder mehr verkauft, kann es auch die eingesparte Zeit nutzen, um seine Produktion zu steigern. Das Potenzial der Technologie reicht daher nicht aus, um das endgültige Gleichgewicht der Arbeitsplätze zu bestimmen.

Die Bank von Frankreich beobachtete auch eine Verlangsamung in

Eine separate Studie, die von der Bank von Frankreich am 8. Oktober vorgestellt wurde, liefert zusätzliche Erkenntnisse. Es folgt den Einstellungen und Zwecken von CDI zwischen Januar 2019 und März 2026, anstatt Ankündigungen. Unter den 21-29-Jährigen lagen die Einstellungen für die am stärksten exponierten Berufe etwa 28% unter ihrem Niveau vom November 2022. Der Rückgang beträgt 8% in den am wenigsten exponierten Berufen.

Dieser Vergleich zeigt nicht, dass die KI allein die 20 Differenzpunkte erklärt. Forscher weisen darauf hin, dass Anwenderunternehmen nicht zufällig ausgewählt werden. Ihre Umfrage misst die Anfang 2026 deklarierte Nutzung, während die Unterschiede bei der Rekrutierung bereits vorher beginnen.

Auch die Vertragszwecke sinken. In Unternehmen, die einen intensiven Einsatz von KI berichteten, beobachteten die Autoren keinen statistisch klaren Unterschied in der Gesamtbeschäftigung. Das Signal wird mehr in Personalfluktuation und Neueinstellungen als in einem sofortigen Downsizing gelesen.

Die Zahl reicht nicht aus, um alle Kausalitäten zu isolieren

Die beiden Werke dürfen nicht zusammengezählt werden. Werbung und Einstellung sind nicht zwei getrennte Jobs. Ihre Perioden, Populationen und Expositionsmaßnahmen unterscheiden sich ebenfalls. Ihre Annäherung ermöglicht es, den Rekrutierungskanal zu untersuchen, nicht eine nationale Gesamtzahl von Arbeitsplätzen zu zerstören.

Um einen kausalen Effekt zu messen, muss der Vergleich die Technologie von anderen Veränderungen in den Berufen unterscheiden. Ein Rückgang der Bestellungen, eine Sektorumkehr oder ein Wechsel der Rekrutierungskanäle können auch die Werbung reduzieren. Der Zugang zu detaillierten Protokollen, Robustheitstests und statistischen Unsicherheiten ist nach wie vor erforderlich, um die COFACE-Schätzung genau zu bewerten.

Auch sollte das Quartalsergebnis nicht mechanisch in eine Jahresbilanz umgewandelt werden. Multiplizieren Sie 25.000 mit vier beschreibt eine konstante Rate der Extrapolation, nicht vier tatsächlich beobachtete Quartale. Verschärfung, Stabilisierung oder Rebound der Rekrutierung würde diese Berechnung ändern.

Der nächste Punkt, der folgen wird, wird daher das Fortbestehen dieser Lücke in den Angeboten sein, dann seine Übersetzung in tatsächlich unterzeichnete Verträge. Die Messung von Anzeigen kann frühzeitige Veränderungen erkennen. Beschäftigungs- und Arbeitskräftedaten werden verwendet, um zu überprüfen, wie weit sie auf den Arbeitsmarkt übertragen werden.

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