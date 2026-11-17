Die Gewerkschaften im Straßenverkehr kündigen am 25. November eine Mobilisierung an. Die Modalitäten müssen auf der Grundlage von Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung noch geklärt werden.

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Libanesische Straßentransportverbände und Gewerkschaften kündigten einen Streik und eine Mobilisierung für Mittwoch, den 25. November 2026 an. Die Entscheidung wurde einstimmig auf einer Sitzung am 16. November im Hauptquartier des Allgemeinen Arbeiterbundes unter dem Vorsitz von Bassam Tleiss getroffen. Bedingungen müssen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden: weder Fahrpläne noch Versammlungsorte noch die betreffenden Achsen wurden in dieser Ankündigung noch festgelegt.

Konflikt um die Umsetzung von Verpflichtungen

Vertreter der Industrie beschuldigen die Regierung, die ihnen gegenüber eingegangenen Verpflichtungen nicht eingehalten zu haben. Bassam Tleiss bestand insbesondere auf der versprochenen Unterstützung für die Fahrer und auf ihrer Verbindung zu den vom Verkehrsministerium festgelegten offiziellen Tarifen. In der gewerkschaftlichen Argumentation muss diese Hilfe nicht nur das Einkommen der Fahrer unterstützen, sondern auch die Erhebung von Gebühren für die Nutzer ermöglichen.

Der Gewerkschaftsführer verwies auch auf erwartete Änderungen der Straßenverkehrsordnung für verschiedene Fahrzeugkategorien, darunter Kleinbusse, Busse, Tankfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge, die im innerstaatlichen oder internationalen Verkehr eingesetzt werden. Er behauptet, dass diese Verpflichtungen unwirksam bleiben. Die Ankündigung der Mobilisierung enthält jedoch keinen verabschiedeten Reformtext oder einen neuen Zeitplan der Regierung für die Umsetzung.

Konkurrenz durch nicht autorisierte Transporte

Ein weiterer Teil des Streits betrifft die Bedingungen für die Ausübung des Berufs. Gewerkschaften verurteilen den Wettbewerb von Privatfahrzeugen, Tuk-Tuks und Motorrädern, die zur Beförderung von Fahrgästen außerhalb des von ihnen als legal angesehenen Rahmens eingesetzt werden. Sie lehnen diese Tätigkeit gegenüber der von Beförderungsunternehmen ab, die Sozialbeiträge, Steuern, Gebühren und Versicherungen zahlen.

Dies ist der von den Vertretern des Sektors zum Ausdruck gebrachte Standpunkt, nicht eine gerichtliche Feststellung, die für jeden Betreiber erstellt wurde. Tleiss fordert die Behörden auf, die Regeln und Entscheidungen für die Tätigkeit anzuwenden. Es stellt auch in Frage, was es als einen Unterschied in der Behandlung zwischen professionellen und öffentlichen Verkehrsmitteln darstellt, die mit Unterstützung des Staates organisiert werden.

Der Gewerkschaftsführer behauptet, dass der Straßenverkehr 54.000 Familien vertritt. Diese Zahl beschreibt die soziale Bedeutung, die sie dem Sektor zuweist; sie stellt keine validierte Liste der Begünstigten öffentlicher Beihilfen dar.

Was Reisende in diesem Stadium erinnern können

Das Datum des 25. November wird bekannt gegeben, aber das konkrete Ausmaß der Unruhen bleibt unbekannt. Die Entscheidung erlaubt es nicht zu sagen, dass alle Linien unterbrochen werden, dass alle Fluggesellschaften teilnehmen oder dass Straßen blockiert werden. Die Pressemitteilung setzt auch keine Frist, um die Bewegung als erneuten Streik zu präsentieren.

Die erwarteten Details beziehen sich auf die tatsächlich mobilisierten Kategorien, die Zeitpläne und mögliche Zusammenkünfte. Für Berufs-, Schul- oder Medizinreisen sind es diese Informationen und nicht die einzige Ankündigung eines Gewerkschaftsaufrufs, die es ermöglichen werden, die notwendigen Alternativen zu bewerten. Bis dahin bleibt das Dossier das einer Mobilisierung, die aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Beihilfen für den Sektor und der Anwendung der Verkehrsregeln angekündigt wurde.

Abbildung: Verkehr bei Nahr el-Kalb im März 2021. Foto von Archiven, ohne Bezug zu den Umlaufbedingungen vom 25. November 2026. © Libnanews, alle Rechte vorbehalten.

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