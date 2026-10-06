Yazid ben Farhan erwartet in Beirut: Was die saudische Rückkehr vor Tampa ändern kann

Yazid bin Farhans erwarteter Besuch in Beirut stellt Saudi-Arabien in den Mittelpunkt des libanesischen Falls vor Tampa. Zwischen dem israelischen Rückzug, dem Einsatz der Armee, den Waffen der Hisbollah und dem amerikanischen Druck versucht Riad, eine entscheidende diplomatische Sequenz für den Libanon und seine unmittelbare regionale Zukunft zu beeinflussen.

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Ein Besuch zwischen zwei entscheidenden Terminen

Die mögliche Ankunft des saudischen Abgesandten Yazid bin Farhan in Beirut kommt zu einer Zeit, in der sich die libanesische Akte ändert. Die militärischen Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel sollen zwischen dem 20. und 22. Oktober 2026 in Tampa, Florida, wieder aufgenommen werden. Zwei Tage später, am 24. Oktober, sollte in Riad ein Gipfel zwischen den Golfstaaten und ihren europäischen Partnern stattfinden. Zwischen diesen beiden Treffen versucht Saudi-Arabien, die Fähigkeit zu behalten, in einer libanesischen Frage zu handeln, die untrennbar mit regionalen Umwälzungen verbunden ist. Ben Farhans Besuch wird nächste Woche angekündigt, aber seine endgültige Bestätigung bleibt mit den Entwicklungen in der Region verbunden.

Dieser immer noch bedingte Charakter ist wichtig. Dies ist kein Besuch, dessen detaillierte Agenda offiziell veröffentlicht wurde. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass es dem saudischen Gesandten ermöglichen sollte, die Situation des Landes mit libanesischen Beamten im Rahmen regionaler Transformationen zu diskutieren. Andererseits erlauben sie nicht, dass Riad einen geheimen Plan oder eine Liste von Anträgen erhält, die nicht veröffentlicht worden wären. Der Umfang des Besuchs spiegelt sich vor allem im Kalender wider. Es würde kommen, wenn Beirut eine schwierige Verhandlung mit Israel vorbereitet, der Süden weiterhin Streiks und Zerstörungen ausgesetzt ist und die Frage der Hisbollah-Waffen weiterhin im Zentrum des amerikanischen Drucks steht.

Die Sequenz ist umso bedeutsamer, als Saudi-Arabien selbst eine außergewöhnliche Phase der regionalen Mobilisierung durchläuft. Riad hat gerade mit der Türkei und Pakistan die militärischen Verpflichtungen ihrer Verteidigungsallianz aktiviert. Die drei Länder kündigten den Übergang zur praktischen Umsetzung ihrer gemeinsamen Verpflichtungen mit der Entsendung geplanter Streitkräfte und Fähigkeiten nach Saudi-Arabien an. Diese Entscheidung basiert auf der Wiederaufnahme des Krieges im Jemen und den Huthi-Angriffen auf saudischem Territorium. Die Rückgabe des saudischen Abgesandten in den Libanon findet daher nicht in einem diplomatischen Vakuum statt. Es interveniert zu einer Zeit, in der Riad gleichzeitig seine Sicherheit, Allianzen und regionale Aktionen neu organisiert.

Tampa stellt Beirut vor eine fast unmögliche Gleichung

Die libanesische Delegation wird Tampa mit einer bekannten Schwierigkeit erreichen. Washington will konkrete Antworten auf die Waffen der Hisbollah. Gleichzeitig strebt Beirut nach israelischen Abzügen, fördert den Einsatz der Armee und verhindert die Errichtung einer von Israel kontrollierten, nachhaltigen Sicherheitszone im Süden. Diese Ziele folgen nicht unbedingt dem gleichen Zeitplan. Genau das macht Verhandlungen kompliziert.

Eine progressive Formel wird in den Kreisen der Macht studiert. Es würde Gebiete identifizieren, in denen die libanesische Armee sofort stationiert werden kann. Israel würde einen begrenzten Rückzug vornehmen. Eine Armeeeinheit würde dann das Gebiet betreten, mit irgendeiner Form der internationalen Aufsicht. Der Prozess könnte an anderer Stelle repliziert werden, wenn das erste Experiment funktionierte. Diese Methode zielt darauf ab, zwischen zwei maximalistischen Anforderungen auszubrechen: einer vollständigen Beilegung der Waffenakte vor einem israelischen Rückzug oder einem vollständigen Rückzug vor weiteren Fortschritten auf libanesischer Seite.

Aber das System funktioniert nur, wenn Washington Gleichzeitigkeit akzeptiert. Wenn die Vereinigten Staaten der Ansicht sind, dass eine vorherige und vollständige Verpflichtung zu den Waffen der Hisbollah eine Bedingung für einen israelischen Rückzug ist, wird die libanesische Marge stark reduziert. Die Gefahr bestünde dann darin, dass das Tampa-Treffen einen begrenzten Text hervorbringen oder einfach den offenen Verhandlungskanal beibehalten würde, ohne größere Veränderungen vor Ort.

In diesem Zusammenhang kann die saudische Präsenz politisches Gewicht haben, auch wenn es kein Dokument gibt, das besagt, dass Riad direkt in militärische Verhandlungen eintreten wird. Saudi-Arabien hat eine enge Beziehung zu Washington und ein Netzwerk arabischer und internationaler Allianzen. Es hat auch eine lange Geschichte der Beteiligung an libanesischen politischen Krisen. Sein Interesse an dem Fall wenige Tage vor Tampa bedeutet zumindest, dass sie die Zukunft des Libanon nicht ausschließlich zwischen Washington, Israel, Teheran und libanesischen Akteuren entscheiden lassen will.

Der Süden ist zum Zentrum der libanesischen Politik geworden

Die Situation im Süden verleiht dem Besuch eine zusätzliche Dimension. Die libanesischen Behörden versuchen zu verhindern, dass die vorläufigen Regelungen zu einer dauerhaften Realität werden. Die Zerstörung von Dörfern, die Schwierigkeit der Rückkehr der Bewohner und die Aufrechterhaltung israelischer Positionen machen die territoriale Frage sofort konkret. Beirut bereitet auch ein technisches Dossier zu israelischen Operationen vor. Karten und Bilder müssen das Ausmaß der Zerstörung und ihre Folgen für die Lebensbedingungen zeigen.

Präsident Joseph Aoun hat die dem Süden gewidmeten Treffen vervielfacht. Sie betont die Unterstützung für die in ihren Dörfern verbleibenden Bewohner und die Bedürfnisse der Vertriebenen. Es verbindet auch diplomatische Bemühungen mit dem israelischen Rückzug und dem Prinzip des staatlichen Waffenmonopols. Premierminister Nawaf Salam vertritt eine ähnliche Haltung zur Rolle des Staates. Er behauptet, dass sich die Menschen im Süden nicht im Stich gelassen fühlen sollten und dass Institutionen in allen Regionen präsent sein sollten, sei es der Süden, Akkar oder Bekaa.

Salam will auch die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen sichtbar machen. Nach seinem Besuch in Nabatiyah diskutierte er über die Wiederherstellung von Wasser und Strom, die Renovierung von Schulen und die Umsetzung der angekündigten Projekte. Er erklärte, dass ein neuer Besuch in Nabatiyah oder Reifen stattfinden sollte, wenn konkrete Ergebnisse gefunden werden können. Dieser Ansatz ist politisch wichtig. Die Regierung versucht, auf ihrem eigenen sozialen und territorialen Terrain auf die Hisbollah zu reagieren, nicht durch direkte Konfrontation mit ihrer Basis, sondern durch eine erhöhte staatliche Präsenz.

Die Verdrängung von Yazid ben Farhan würde somit in einem Libanon ankommen, wo die Frage der Souveränität nicht mehr nur aus der Sicht der Arme diskutiert wird. Es geht auch um die Fähigkeit des Staates, Dienstleistungen zu erbringen, Dörfer wieder aufzubauen, die Einwohner zu schützen und von Israel evakuierte Gebiete physisch zu besetzen. Für die arabischen Partner Beiruts ist diese Dimension unerlässlich. Eine Stärkung der staatlichen Autorität kann nicht allein auf politischen Entscheidungen beruhen, wenn Institutionen nicht in der Lage sind, vor Ort zu handeln.

Riad findet einen anderen Libanon

Der Libanon, den der saudische Emissär finden würde, ist nicht mehr der der vorherigen Krisenphasen. Joseph Aoun ist Präsident der Republik. Nawaf Salam leitet die Regierung. Karim Suaid ist Gouverneur der Libanesischen Zentralbank. Gleichzeitig konzentrierten sich die Diskussionen auf Souveränität, Wiederaufbau, Elektrizität, öffentliche Finanzen und das Bankensystem. Diese Konfiguration bietet Riyadh mehrere Eingangstüren, die nicht unbedingt durch die traditionellen Beziehungen zwischen den Parteien gehen.

Insbesondere strebt die Regierung die Wiederbelebung der institutionellen Beziehungen zu den arabischen Ländern an. Salam verteidigt die zwischenstaatliche Diplomatie, ein Prinzip, das er auch für seine Beziehungen zum Iran anwendet. Er erklärte, er wolle eine neue Seite mit Teheran auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Nichteinmischung eröffnen. Er forderte auch die Ernennung eines neuen iranischen Botschafters in Beirut. Nach ihrer Logik muss die Normalisierung der Beziehungen zum Iran durch Institutionen und nicht durch privilegierte Beziehungen zur libanesischen Bildung erfolgen.

Diese Doktrin ist von direktem Interesse für Saudi-Arabien. Es bietet die Möglichkeit, den Libanon zu reinvestieren, ohne die alten parteipolitischen Sponsoring-Formeln wieder aufzubauen. Riad kann Institutionen, die Armee, den Wiederaufbau und die Reform unterstützen und gleichzeitig interne Rivalitäten vermeiden. Ben Farhans Besuch kann daher als Test für diese neue Beziehung gelesen werden. Sie wird messen, ob politische Konvergenz in eine strukturiertere Zusammenarbeit umgewandelt werden kann.

Wir müssen jedoch vermeiden, dieser Perspektive einen Spielraum zu geben, der noch nicht dokumentiert ist. Keine neue und genaue saudische Finanzierung für den Wiederaufbau des Südens wird in den verfügbaren Informationen angekündigt. Kein Finanzpaket im Zusammenhang mit dem Besuch ist detailliert. Keine Vereinbarung über Strom oder Infrastruktur wird dem Emissär zugeschrieben. Der dokumentierte Kern der Vertreibung bleibt politisch: die libanesische Situation im Kontext regionaler Transformationen zu diskutieren.

Die Waffenakte wird unmöglich zu umgehen sein

Auch ohne eine detaillierte öffentliche Agenda geht es um eine hochrangige Diskussion über den Libanon: das staatliche Waffenmonopol. Sie steht im Mittelpunkt der Verhandlungen mit Washington. Es geht durch die Reden der libanesischen Beamten. Es strukturiert auch die Beziehung zwischen dem Staat und der Hisbollah.

Joseph Aoun bekräftigt das Prinzip des Waffenmonopols. Nawaf Salam ist der Ansicht, dass die bereits eingegangenen Verpflichtungen umgesetzt werden müssen, und lehnt es ab, die Debatte von ihrem Ausgangspunkt aus fortzusetzen. Andere Beamte gehen noch weiter. Samy Gemayel fordert den Staat auf, grundsätzlich Entscheidungen zur Durchsetzung zu treffen, und ist der Ansicht, dass der Libanon das, was er als iranische Vormundschaft bezeichnet, verlassen muss. Auf der anderen Seite argumentieren Hisbollah-ähnliche Figuren, dass die Konzentration von Waffen nicht auf die Befriedigung Israels ausgerichtet sein kann und dass jede Strategie zuerst die Verteidigung des Territoriums garantieren muss.

Der Saudi-Besuch wird daher mitten in einer libanesischen Debatte stattfinden, die noch offen ist. Riad muss keine neue Doktrin veröffentlichen, damit das Thema anwesend ist. Es genügt für Tampa, dieses Thema einige Tage später in den Mittelpunkt der Verhandlungen zu stellen.

Die wirkliche Herausforderung wird die Methode sein. Brutaler Druck auf die libanesischen Behörden könnte ihre Fähigkeit, interne Kompromisse zu erzielen, beeinträchtigen. Ein schrittweiser Ansatz, verbunden mit der Stärkung der Armee und dem israelischen Rückzug, würde mehr politischen Raum bieten. Die verfügbaren Informationen zeigen noch nicht an, welche Methode Ben Farhan bevorzugen wird. Sie zeigen jedoch, dass das Problem schwer zu vermeiden sein wird.

Strom und Wirtschaft können in die politische Gleichung eintreten

Die Rückkehr Saudi-Arabiens kommt auch zu einer Zeit, in der die libanesischen Führer nach Lösungen außerhalb mehrerer struktureller Krisen suchen. Beim Treffen zwischen Nabih Berri und Nawaf Salam stand die Elektrizität ganz oben auf der Tagesordnung. Es gibt zwei Wege: ein System des Aufbaus, des Betriebs und der Übertragung oder ein libano-internationales Abkommen, das zu einer dauerhaften Lösung führen könnte.

Die Energiesituation verleiht diesem Thema eine besondere Dringlichkeit. Der Preis für private Generatoren erreichte im September 52.840 Pfund pro Kilowattstunde. Sie ist in einem Monat um 9,5 Prozent und seit Februar um etwa 75 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Kosten für Betriebsmittel auf dem höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Kraftstoff, Strom, Baumaterialien, Schifffahrt und Versicherung belasten die Margen. Unternehmen reduzieren ihre Rekrutierung und Einkäufe trotz einer Aktivität, die einige Anzeichen von Wachstum zeigt.

Saudi-Arabien hat daher einen potenziellen Raum jenseits reiner Diplomatie. Infrastruktur, Energie, Wiederaufbau und Investitionen können eine Strategie der staatlichen Konsolidierung begleiten. Aber auch hier wäre es verfrüht, diese Akten Ben Farhans Besuch ohne offizielle Ankündigung zuzuweisen. Ihre Bedeutung liegt in dem Kontext, in dem sie auftreten würde. Die Führungskräfte, die er treffen wird, suchen genau nach Partnern, die politische Entscheidungen in finanzierte Projekte umwandeln können.

Die gleiche Logik gilt für den Süden. Der Südrat folgt den Plänen, die während Nawaf Salams Besuch in Nabatiyah angekündigt wurden. Öffentliche Einrichtungen müssen auf die Bedürfnisse beschädigter Dörfer und vertriebener Bevölkerungen reagieren. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass der Wiederaufbau nicht so weit hinausgezögert wird, dass andere Akteure im sozialen Bereich allein gelassen werden.

Jemen verändert auch das regionale Gewicht von Riad

Schließlich findet der angekündigte Besuch in einem saudischen Kontext statt, der von der Wiederaufnahme des Krieges im Jemen geprägt ist. Die Operation « Fajr Al Yaman » eröffnete eine neue militärische Phase. Jemenitische Regierungstruppen fordern Fortschritte an der Westküste und um Bab Al Mandab. Die Huthis bestreiten einige dieser Ankündigungen und bedrohen gleichzeitig saudisches Territorium.

Angesichts dieser Situation kündigten Riad, Ankara und Islamabad die sofortige Umsetzung ihrer gemeinsamen Verteidigungsverpflichtungen an. Militärische Kräfte und Fähigkeiten müssen in Saudi-Arabien in Übereinstimmung mit den Bestimmungen ihrer Allianz eingesetzt werden. Der saudische Verteidigungsminister Khaled bin Salman präsentierte diese Aktivierung als kollektive Antwort auf Angriffe auf das Königreich und die heiligen Stätten.

Washington bekräftigte auch seine Sicherheitsverpflichtungen gegenüber Riad. Marco Rubio verteidigte das Recht Saudi-Arabiens, sich vor den Huthi-Angriffen zu schützen. Diese Entwicklungen verstärken vorübergehend die strategische Zentralität des Königreichs. Sie geben ihm auch eine stärkere Beziehung zu Washington, da die Vereinigten Staaten einen Großteil der diplomatischen Sequenz in Bezug auf den Libanon anführen.

Diese Gleichzeitigkeit erklärt das Interesse von Ben Farhans Besuch. Der Libanon ist kein Einzelfall auf dem saudischen Schreibtisch. Es gehört zu einer viel breiteren regionalen Architektur, die Jemen, Iran, Golf-Sicherheit, Beziehungen mit der Türkei und Pakistan und Beziehungen mit den Vereinigten Staaten umfasst.

Eine Mission, deren Inhalt so viel nach wie vor Tampa gespielt wird

Der Zeitplan könnte letztlich die wichtigste politische Botschaft sein. Wenn Yazid ben Farhan vor den Verhandlungen in Florida eintrifft, werden seine Gespräche es Riad ermöglichen, die Positionen von Joseph Aoun, Nawaf Salam und anderen relevanten Beamten direkt zu sammeln. Das Königreich wird dann in der Lage sein, die Verhandlungen mit einer aktualisierten Interpretation der libanesischen politischen Grenzen zu verfolgen.

Tampa wird dann die reale Marge in Beirut messen. Wenn Washington eine schrittweise Formel akzeptiert, die israelische Abzüge und den Einsatz der Armee kombiniert, wird der Libanon Raum haben, um einen breiteren Prozess aufzubauen. Wenn die Vereinigten Staaten zuerst eine endgültige Antwort auf die Waffen der Hisbollah fordern, wird die Regierung vor einer viel schwierigeren Herausforderung stehen.

Zwei Tage nach dem geplanten Tampa-Fenster wird der Gipfel in Riad Saudi-Arabien eine neue Gelegenheit geben, den Libanon in seine Konsultationen mit seinen europäischen Partnern einzubeziehen. Diese Abstimmung der Fahrpläne beweist nicht die Existenz eines vorab festgelegten Plans. Dennoch schuf er eine kohärente diplomatische Sequenz: Konsultationen in Beirut, Verhandlungen unter amerikanischer Schirmherrschaft in Florida und dann ein internationales Treffen in Riad.

Yazid bin Farhans angekündigter Besuch ist daher vorerst weniger wert, aufgrund der Entscheidungen, die er bringen würde, als durch die gewählte Zeit. Riad kehrt zum direkten Kontakt mit den libanesischen Führern zurück, da das Schicksal des Südens, die Rolle der Armee, der Verifikationsmechanismus und der Platz der Waffen außerhalb des Staates gleichzeitig verhandelt werden. Saudi-Arabien hat die Antworten auf diese Akten nicht allein. Aber ihre Rückkehr vor Tampa zeigt, dass sie anwesend sein will, wenn die neuen Regeln des libanesischen Spiels festgelegt werden.

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