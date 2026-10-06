Erbe im Krieg: Wie Libanon 73 Stätten unter verstärktem internationalen Schutz stellte

Angesichts der kriegsbedingten Zerstörung hat Libanon einen verstärkten internationalen Schutz für 73 archäologische Stätten und Kulturerbestätten sichergestellt. Diese von Ghassan Salamé getragene Kulturdiplomatie verwandelt den Erhalt von Denkmälern in Fragen der Souveränität, der Identität und des Völkerrechts, während Beirut nun versucht, ihren Schutz weiter zu stärken.

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Wenn Kultur zu einem Problem der nationalen Sicherheit wird

Kulturminister Ghassan Salamé fasste das Problem in ungewöhnlichen Worten für eine Kulturverwaltung zusammen: Krieg stellte sein Ministerium vor einen « Existenztest ». Die Formel betrifft nicht nur die Erhaltung alter Denkmäler. Im Südlibanon, wo Streiks, Zerstörungen und Vertreibungen das Territorium direkt betreffen, schützt der Schutz einer archäologischen Stätte oder eines Kulturerbes auch einen Teil des materiellen Gedächtnisses des Landes. Das Erbe ist dann kein Dossier mehr, das Museen und Spezialisten vorbehalten ist. Es wird zu einer Frage der Souveränität, der Identität und des Völkerrechts.

Diese Lesung veranlasste das Ministerium, nach dem zu suchen, was Ghassan Salame als die höchste Form des Schutzes bezeichnete, die im Völkerrecht verfügbar ist. Der Prozess führte zur Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des Welterbekomitees Anfang April 2026. Der Ausschuss besteht aus 21 Staaten. Sie verabschiedete einstimmig einen Beschluss, der 73 libanesische archäologische Stätten und Kulturerbestätten unter ein verstärktes Schutzregime stellt.

Die Zahl 73 ist wichtig, aber sie darf nicht die Bedeutung des Ansatzes verschleiern. Das Ministerium begnügte sich nicht damit, eine Erklärung zur Unterstützung der libanesischen Kultur zu fordern. Es versuchte, bestimmte Standorte in einen schützenderen internationalen Rechtsrahmen zu bringen. Mit anderen Worten, Kulturdiplomatie wurde als Instrument zur Verringerung des Risikos in Kriegszeiten eingesetzt.

Ein diplomatischer Kampf, während der Süden unter Beschuss blieb

Der Prozess ist Teil einer Sequenz, in der das Erbe des Südens nicht mehr als gewöhnlicher Fall behandelt werden könnte. Die Kämpfe und Streiks setzten antike Orte, historische Gebäude, archäologische Stätten und Kulturlandschaften der direkten oder indirekten Zerstörung aus. Selbst wenn ein Denkmal nicht ins Visier genommen wird, kann eine Explosion in der Nähe eine zerbrechliche Struktur beschädigen, Risse verursachen, lokale Archive zerstören oder die Aufrechterhaltung eines Geländes unmöglich machen.

Die Vertreibung der Bewohner schafft eine weitere Gefahr. Ein seit Monaten verlassenes Erbe ist anfälliger für Wetter, Plünderungen, unkontrollierte Arbeit und Degradation. Der Schutz eines Ortes soll daher nicht nur verhindern, dass eine Bombe ihn berührt. Es geht auch darum, die Umwelt zu erhalten, die Dokumentation zu pflegen und libanesischen Institutionen den Zugang zu ihr zu ermöglichen.

Das Ministerium hat sich entschieden, vor Ort zu reagieren, wo es einen Hebel hat: Recht und internationale Kulturinstitutionen. Ghassan Salamé beschreibt diesen Ansatz als « Kulturdiplomatie », dh die Nutzung von Netzwerken, Konventionen und Organisationen des Kulturerbes, um Schutz zu erhalten, der nicht allein durch militärische Macht garantiert werden kann.

Die entscheidende Rolle eines Ausschusses von 21 Staaten

Die Passage durch das Welterbekomitee gibt der Initiative einen besonderen Fokus. Die Entscheidung wurde nicht von einer einzigen ausländischen Verwaltung oder Nichtregierungsorganisation getroffen. Er wurde von den 21 Mitgliedstaaten des in Dringlichkeitssitzung tagenden Ausschusses einstimmig angenommen. Diese Einstimmigkeit gibt dem Libanon ein zusätzliches diplomatisches Argument, wenn er eine Bedrohung für eine geschützte Stätte meldet.

Die Abstimmung schafft jedoch keine physische Barriere um Denkmäler. Kein internationaler Kulturmechanismus kann einen Streik physisch verhindern wie ein Verteidigungssystem. Seine Stärke ist anderer Art: Es identifiziert offiziell das betreffende Eigentum, erhöht seinen Schutzstatus und erhöht die rechtlichen und diplomatischen Kosten einer Verletzung für sie.

Diese Unterscheidung ist unerlässlich, um zu vermeiden, dass der internationale Schutz als absolute Garantie dargestellt wird. Das Welterbe ist trotz der Konventionen bereits in vielen Konflikten zerstört worden. Aber die Existenz eines formalen Status erleichtert die Dokumentation eines Verstoßes, stärkt diplomatische Ansätze und kann die spätere Festlegung von Verantwortlichkeiten abwägen.

73 Standorte: Eine Liste, die Orte zu einem internationalen Rekord macht

Der verfügbare Korpus bestätigt die Anzahl von 73 Standorten und deren Platzierung unter erhöhtem Schutz, bietet jedoch keine vollständige Liste dieser 73 Objekte. Es wäre daher unklug, eine detaillierte Kartierung zu erfinden oder diesen Status ohne zusätzliche Dokumentation einem bestimmten Denkmal zuzuordnen. Die Beweise deuten darauf hin, dass der Ansatz libanesische archäologische Stätten und Kulturerbestätten umfasst und dass der Krieg im Süden der zentrale Kontext für das Handeln des Ministeriums ist.

Diese dokumentarische Grenze ist wichtig. In einem Thema des Erbes zählt die Genauigkeit der Listen rechtlich. Ein Standort, der sich einige hundert Meter von einem anderen befindet, hat möglicherweise nicht den gleichen Status. Der Artikel kann daher keine vermeintliche Liste für die offizielle Entscheidung ersetzen. Die Tatsache, dass das Ministerium nun versucht, den Schutz weiter auszubauen, zeigt auch, dass nicht alle Standorte unter die gleiche Regelung fallen.

Die Auswahl von 73 Standorten bedeutet jedoch, dass der Libanon ein ausreichend strukturiertes Dossier eingerichtet hat, um die Ausschussmitglieder von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Maßnahme zu überzeugen. Dies erfordert Dokumentation, Identifikation und diplomatische Argumente. Die Kultur wird somit zu einem Bereich, in dem die Verwaltung in der Lage sein muss, Beweise und Aufzeichnungen mit der gleichen Strenge wie in politischen Verhandlungen vorzulegen.

Verbesserter Schutz und gefährdetes Kulturerbe: zwei verschiedene Ansätze

Die Abteilung betrachtet die April-Entscheidung nicht als Höhepunkt ihrer Strategie. Ghassan Salamé gibt an, dass er jetzt daran arbeitet, bestimmte libanesische Stätten bereits auf der Welterbeliste auf der Welterbeliste in Gefahr zu haben. Beide Ansätze sollten nicht verwechselt werden. Sie begegnen unterschiedlichen Logiken, auch wenn sie ein gemeinsames Schutzziel verfolgen.

Die Auflistung des gefährdeten Erbes zeigt, dass ein weltweit anerkannter Vermögenswert ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt ist, die außergewöhnliche Aufmerksamkeit erfordern. Für den Libanon würde die Erlangung dieses Status für vom Krieg exponierte Stätten es ermöglichen, mehr internationale Aufmerksamkeit zu erregen, die Überwachung ihres Zustands zu verstärken und die Mobilisierung um ihre Erhaltung zu erleichtern.

Die Wahl hat auch eine symbolische Dimension. Eine Immobilie in Gefahr zu bringen bedeutet, öffentlich anzuerkennen, dass ihre Erhaltung nicht mehr als normal angesehen werden kann. Die Abteilung scheint jedoch zu glauben, dass der Schutznutzen und die internationale Sichtbarkeit die Angst vor einem Bild der Verletzlichkeit überwiegen.

Warum der Süden auch ein Identitätskampf ist

Ghassan Salamé verbindet den Schutz des kulturellen Erbes ausdrücklich mit einem Kampf um die Identität des Libanon und insbesondere um die Identität des Südens. Diese Formulierung verdient es ernst genommen zu werden. Ein Territorium wird nicht nur durch eine Grenzlinie definiert. Es wird auch durch seine Dörfer, Kultstätten, Überreste, Gebäude, Traditionen und Spuren von aufeinanderfolgenden Generationen hinterlassen.

Die Zerstörung des Erbes hat daher eine Wirkung, die über den ästhetischen Verlust hinausgeht. Wenn ein historisches Gebäude verschwindet, ist es ein materieller Beweis für Kontinuität, der mit ihm verschwindet. In Gebieten, in denen die Bevölkerung vertrieben wird, kann die Erhaltung der Orte dazu beitragen, die Verbindung zwischen den Bewohnern und ihrem Territorium zu erhalten, bis sie zurückkehren.

Diese Dimension erklärt, warum Kulturdiplomatie Bestandteil nationaler Politik werden kann. Internationale Anerkennung des Wertes einer Website bedeutet auch die Registrierung ihrer Existenz in Archiven, Entscheidungen und Verpflichtungen, die über den unmittelbaren Konflikt hinausgehen. Selbst wenn der Schutz Waffen nicht physisch stoppt, verhindert er, dass Zerstörung als Ereignis ohne Erinnerung oder Dokumentation behandelt wird.

Jordanien als Forum zur Erklärung der libanesischen Strategie

Ghassan Salamé skizzierte diese Politik in Amman während eines offiziellen Besuchs in Jordanien. Er lud ein, einen Vortrag mit dem Titel « Kulturdiplomatie: Gelingt es dort, wo Politik versagt? » zu halten, und stellte den Schutz des libanesischen Erbes als konkretes Beispiel dafür vor, was Kultur erreichen kann, wenn herkömmliche politische Kanäle begrenzt sind.

Die Konferenz fand im Hauptquartier der libanesischen Botschaft, auf Einladung der Libanesisch-Jordanischen Vereinigung und unter der Aufsicht von Botschafterin Brigitte Tawk statt. Zu den anwesenden Persönlichkeiten gehörten Lakhdar Brahimi, ehemaliger internationaler Beamter, Marwan Muasher, ehemaliger jordanischer Außenminister, und Prinzessin Wijdan Al-Hashemi, Vorsitzende des Board of Directors des National Museum of Fine Arts, neben Beamten, Diplomaten und kulturellen Akteuren.

Die Wahl von Amman ist nicht trivial. Es ermöglicht, das libanesische Erbe in ein regionales Umfeld zu bringen, in dem mehrere Länder selbst mit der Zerstörung, dem Handel oder der Gefährdung von Kulturgütern konfrontiert sind. Kulturdiplomatie funktioniert auch, indem sie verständnisvolle Koalitionen schafft: andere Staaten davon zu überzeugen, dass der Schutz einer libanesischen Stätte ein gemeinsames Erbe ist.

Sitzungen, die die technische Arbeit verlängern

Am Rande seines Besuchs traf Ghassan Salamé Haifa Najjar, den Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Jugend im jordanischen Senat, und Michel Nazzal, den Vorsitzenden des Ausschusses für Tourismus und Altertümer. Weitere Treffen mit jordanischen Ministern waren geplant. Dieser Austausch zeigt, dass Kulturdiplomatie nicht auf große multilaterale Foren beschränkt ist.

Parlamentarier, antike Führer, Museen und Ministerien können eine Rolle beim Aufbau von Unterstützung, beim Austausch von Fachwissen und bei der Vorbereitung zukünftiger Entscheidungen spielen. Eine Akte, die einer internationalen Organisation vorgelegt wird, wird oft lange vor der Abstimmung durch eine Reihe bilateraler Kontakte erstellt, in denen technische und politische Argumente erläutert werden.

Für den Libanon ist diese Methode besonders nützlich, weil seine finanziellen und militärischen Ressourcen begrenzt sind. Kulturerbe ist ein Bereich, in dem es materielle Schwäche in eine rechtliche und diplomatische Aufzeichnung verwandeln kann, vorausgesetzt, es verfügt über eine genaue Dokumentation und ein Netzwerk von Unterstützung.

Schutz, dem ein Schadensverzeichnis beizufügen ist

Der internationale Status befreit den Libanon nicht von seiner eigenen Arbeit. Nach jeder Gewaltepisode müssen die Kulturbehörden in der Lage sein, den Zustand der Stätten zu dokumentieren: Fotos, Aufzeichnungen, Schadensbeschreibung, Lage und Einschätzung der notwendigen Eingriffe. Ohne ein zuverlässiges Inventar wird es schwierig, nachzuweisen, dass die Degradation mit einem bestimmten Ereignis verbunden ist, oder eine Wiederherstellung vorzubereiten.

Diese Forderung ist im Süden umso wichtiger, als der Zugang zu bestimmten Gebieten gefährlich oder unmöglich bleibt. Heritage-Teams sind möglicherweise nicht in der Lage, einen Ort unmittelbar nach einem Streik zu inspizieren. Es ist daher notwendig, Ferndokumentationsmethoden vorzusehen, verfügbare Bilder zu sammeln und Informationen aufzubewahren, bis eine physische Inspektion möglich ist.

Das Korpus bietet kein vollständiges Gleichgewicht der Schäden an 73 Standorten oder der Kosten für die Restaurierung. Es wäre daher künstlich, einen Gesamtbetrag vorzuziehen. Dieser Mangel an Zahlen ist selbst ein Problem: Der nächste Schritt im Schutz erfordert eine detaillierte Standort-für-Standort-Bewertung, wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen.

Internationales Recht ersetzt nicht den Wiederaufbau

Einen Schutzstatus zu bekommen, ist eine erste Schlacht. Die Wiederherstellung des beschädigten Erbes ist eine andere. Interventionen an einem alten Denkmal erfordern Spezialisten, geeignete Materialien, vorherige Studien und manchmal jahrelange Arbeit. Die schnelle Rekonstruktion mit modernen Techniken kann selbst den Wert des Erbes zerstören, den man zu retten sucht.

Der Libanon muss daher Dringlichkeit und Erhaltung artikulieren. Einige Strukturen erfordern möglicherweise sofortiges Latten, um einen Zusammenbruch zu vermeiden. Andere müssen vor dem Wetter geschützt werden. Aber endgültige Restaurierungen können nicht ohne Diagnose gestartet werden. Die internationale Mobilisierung kann zur Finanzierung dieses Fachwissens beitragen, ersetzt jedoch nicht die nationalen Institutionen, die Prioritäten festlegen.

Der Schutz von 73 Standorten hat dann eine wirtschaftliche Dimension. Ein Erbe zu retten bedeutet nicht nur, die Vergangenheit zu bewahren. Historische Stätten beteiligen sich am Tourismus, lokalen Aktivitäten, Catering und internationales Image des Landes. Ihre Zerstörung fügt daher einen wirtschaftlichen Verlust zu kulturellen Verlusten hinzu.

Ein diplomatischer Sieg, der eine längere Schlacht eröffnet

Die einstimmige Entscheidung, die Anfang April getroffen wurde, war ein klares diplomatisches Ergebnis: 73 libanesische Stätten wurden unter ein verstärktes Schutzregime gestellt. Aber Ghassan Salamé selbst stellt diesen Fortschritt als Bühne in einem Kulturkrieg dar, der noch nicht vorbei ist. Das Ministerium sucht nun einen zusätzlichen Status für Vermögenswerte, die bereits als Weltkulturerbe aufgeführt und vom Konflikt bedroht sind.

Der wirkliche Erfolg dieser Strategie wird von mehreren Faktoren abhängen. Standorte sollten überwacht, Schäden dokumentiert und mögliche Verstöße gemeldet werden. Der Libanon muss diplomatische Kontakte pflegen, technische Dossiers vorbereiten und internationale Institutionen mobilisieren, wenn eine Wiederherstellung möglich wird. Vor allem muss sie verhindern, dass der Rechtsschutz ohne operative Übersetzung ein Titel bleibt.

In einem Land, in dem die Debatte über den Süden von Waffen, Verhandlungen und Grenzen dominiert wird, erinnert dieser Kampf daran, dass ein Territorium auch verloren gehen kann, indem man sein Gedächtnis auslöscht. Der Schutz von archäologischen Stätten und Kulturerbestätten regelt weder Krieg noch Besatzung. Es soll sicherstellen, dass die Bewohner am Ende des Konflikts nicht nur Land finden, sondern auch die Spuren, die zeigen, warum dieses Land ihnen gehört.

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