Zwei 330 Liter Kühlschränke weisen eine Abweichung von 153 kWh pro Jahr auf. Wenn der Generator die Hälfte dieser Differenz liefert, unterscheidet sich sein variabler Anteil von etwa 4 Millionen Pfund zum Referenzzinssatz.

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Zwei 330 Liter Kühl- und Gefrierschränke zeigen 161 bzw. 314 Kilowattstunden pro Jahr auf ihrem europäischen Label. Für einen libanesischen Kamin ist die Differenz von 153 kWh etwa 4 Millionen Pfund auf der einzigen Rechnung des Generators wert, wenn die Hälfte dieser Differenz unter den Generator fällt und sich der Preis nicht bewegt. Der Kaufpreis bleibt zu vergleichen.

Die tatsächlichen Kosten des Kühlschranks hören nicht beim Preis im Laden auf. Das Gerät arbeitet in Zyklen, Tag und Nacht. Im Libanon kann das gleiche Gerät seinen Strom gleichzeitig aus dem öffentlichen Netz und von einem privaten Generator zum anderen ziehen. Die Messung des jährlichen Verbrauchs ermöglicht es, einen Teil der Ausgaben zu quantifizieren, sofern die verbrauchten Kilowattstunden nicht mit den Stunden des Abschaltens verwechselt werden.

Die tatsächlichen Kosten für den Kühlschrank sind nicht nur in Litern

Die Etiketten zweier Liebherr-Geräte, die im europäischen Register EPREL eingetragen sind, bieten einen Vergleich der gleichen Kapazität. Beide beworben 227 Liter für frische Lebensmittel und 103 Liter für Gefrierschränke. Die erste zeigt 314 kWh pro Jahr, die zweite 161. Der Unterschied beträgt fast 49% im Vergleich zum gierigsten Modell. Diese Referenzen werden verwendet, um die Berechnung zu veranschaulichen, nicht um einen Kauf zu empfehlen. Weder ihr Preis noch ihre Verfügbarkeit im Libanon werden hier festgelegt.

Zwei Kühl-Gefrierkombinationen mit dem gleichen Volumen angezeigt Angabe in EPREL Kühl-/Gefriergerät EU-Klasse Angegebener Jahresverbrauch KN-Nr. 24503 090846251 227 L / 103 L F 314 kWh CNdgc 5203 997211851 227 L / 103 L C 161 kWh

Beide Etiketten beziehen sich auf die gleiche europäische Verordnung. Für gewöhnliche Geräte berechnet letzteres den jährlichen Verbrauch aus Labortests bei 16 und 32 °C bei definierten Fächertemperaturen. Dies gibt einen Vergleichspunkt, keine Maßnahme beim Käufer. Die Wärme des Raumes, die Türöffnung und die Belüftung um den Kühlschrank herum können den tatsächlichen Verbrauch verändern.

Die vermiedenen Kilowattstunden haben nicht alle den gleichen Preis

Das libanesische Ministerium für Energie und Wasser zeigt in seinem Bulletin vom 30. Oktober 2026 einen Richtpreis von 52.622 Pfund pro kWh für städtische Abonnenten an, die mit einem Meter ausgestattet sind. Es zeigt 57.884 Pfund pro kWh, wenn das Verteilungsnetz in der Stadt oder in Dörfern auf mehr als 700 Metern über dem Meeresspiegel 300 Meter überschreitet. Die September separate Ministerial Bulletin angegeben 52.840 und 58.124 Pfund. Diese monatlichen Raten dienen als Benchmark, nicht als Prognose für zwölf Monate.

Simulation: Jahresdifferenz zum variablen Anteil des Generators über eine deklarierte Abweichung von 153 kWh Anteil der dem Erzeuger zugewiesenen Differenz Unterstellte Energie Bei 52,622 LL/kWh Bei 57 884 LL/kWh Ein Vierteljahr 38,25 kWh 2,01 Mio. LL 2,21 Mio. LL Hälfte 76,5 kWh 4,03 Mio. LL 4,43 Mio. LL Das Ganze 153 kWh 8,05 Mio. LL 8,86 Mio. LL

Die Tabelle wendet den Tarif eines einzelnen Bulletins auf ein fiktives Jahr an. Sie enthält keine Steuern oder Strom im Libanon, deren Kosten auf der Haushaltsrechnung und dem Verbrauchsband berechnet werden. Es schätzt auch nicht mögliche Solarproduktion. Wenn ein Generator die Hälfte der Stunden Leistung liefert, bedeutet dies nicht, dass er die Hälfte der Kilowattstunden liefert: Der Kompressor läuft nicht kontinuierlich.

Die 385 000 monatlichen Bücher für ein Abonnement von 5 Ampere und die 685.000 Pfund für 10 Ampere sind feste Anteile im selben Bulletin. Ein weniger gieriges Gerät reduziert keine dieser unveränderten Abonnementbeträge. Und sein Jahresverbrauch allein sagt nicht aus, ob der Haushalt ein Abonnement mit weniger Strom aufnehmen kann: Die anderen Geräte im Gehäuse zählen ebenfalls.

Die Differenz von 153 kWh entspricht im Durchschnitt etwa 13 kWh pro Monat. Um zwei Rechnungen zu vergleichen, ist es besser, vom Verbrauchszeitraum und der Abrechnung als vom Zahlungsdatum zu beginnen.

Vergleichen Sie zwei Zitate oder Maßnahmen, bevor Sie ersetzen

Um zwei Angebote, die genaue Referenz und kWh pro Jahr zu vergleichen, müssen Sie sich den Kaufpreis, die Garantie und den After-Sales-Service ansehen. Der heute zu zahlende Preisunterschied kann dann mit einer umsichtigen Jahreswirtschaft verglichen werden. Für ein bereits installiertes Gerät ergibt eine Messung über mehrere Tage mit einem geeigneten Kraftstoffzähler eine nützlichere Benchmark als die auf der Platte angegebene maximale Leistung. Es bleibt zu überprüfen, auf eigene Rechnungen, wie viel von dieser Energie tatsächlich durch den Generator fließt.

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